51歲樊亦敏復出要做「潘金蓮」 曾戴假髮演出惹誤會：覺得我好串
樊亦敏 自認似三太古靈精怪
樊亦敏近年憑處境劇《愛·回家之開心速遞》的巴渣「三太」一角成功入屋，大受觀眾喜愛，她笑指自己在現實中的性格亦好似三太：「我講嘢好快、個腦諗嘢唔係好正常，所以做到三太。我會突然間好肥、突然間又會瘦番，係古靈精怪嘅人！」雖然易肥易瘦，但樊亦敏並未因而感到困擾：「肥有肥靚、瘦有瘦靚，有自信就得。」並坦言去年立定決心減肥只是為了健康著想。
參選港姐曾大熱倒灶
談到當年參選港姐時大熱倒灶三甲不入，樊亦敏亦有一套獨特看法，絲毫未受打擊：「我覺得自己靚咪得咯，你畀唔畀（三甲）我，我都係靚㗎，我開心咪得！」當屆的冠亞季軍，分別是郭藹明、周嘉玲和蔡少芬。
脫髮嚴重要轉型做主持
樊亦敏又講到1991年初入無綫時，她曾被力捧拍劇，但因為患上免疫系統疾病及哮喘症等健康問題，而深受脫髮困擾，頭皮上有三分二面積沒有頭髮，一度要戴假髮出鏡，這也造成她極大困擾：「最初我用僅有嘅頭髮去遮啲窿窿，但一大風吹起就見到晒，所以要戴假髮。咁我就會成日諗 住自己個假髮有冇穿崩。後來我將情況同公司講，公司都好明白，就叫我抖吓主力做主持。」
「係咁推嘢做」惹同事誤會
年紀輕輕便要承受如此嚴重脫髮的打擊，樊亦敏坦言當時完全接受不能，故未有將自己的情況告訴太多人，因而引起不少誤會：「其他同事會諗點解我唔使出外景，點解綜藝搵我去玩我唔去。好多人覺得我好串，係咁推嘢做，又唔答人嘢。我當時只係二十零歲，好多嘢唔識面對，只係想快啲好番。」最後她在1996年約離開TVB，開始北上發展，2007至2009年期間更曾加入亞視，直到十年前2012年時才回歸TVB。
曾被定型專演師奶
2012年回歸TVB後，樊亦敏曾因健康問題以致身形肥胖，一度被定型專演師奶，但她原來早在年輕時已看得很開：「我冇乜感覺，我唔係偶像派，我真係演員就要演唔同嘅角色。就算演師奶，角色上一定有啲嘢好玩嘅，因為呢個世界有好多唔同類型嘅女士。唔好睇少師奶，我覺得師奶好可愛，That’s why I love 師奶！師奶好難做，要精明、要溫柔、要深思熟慮。」
網友建議做「威龍潘金蓮」
不過樊亦敏自言愛挑戰，還是希望往後角色能更多元：「我好想做潘金蓮，我有問過陳維冠（無綫監製），話我可以做唔搞笑都得㗎，做吓名妓得唔得呢？」有網友就發揮想像力，建議樊亦敏這個「三太」能在《愛回家》中，接替已離巢的梁茵成為新版的「威龍潘金蓮」，然後同演開西門慶的「豹哥」單立文有感情線，背住「大龍生」羅樂林偷食！
爭啲斬到陳嘉輝重要部位
樊亦敏又自爆是馳名的「武器鬼見愁」，只要手上拿著可以「掟」的東西，對手便會遭殃，她說：「有場戲講我斬陳嘉輝，我一拎住把刀大家就好驚，叫我：『嗱！阿樊，你鎮定啲，數一、二、三，你見到佢退後先好斬落去。』點知一、二、三我已經斬咗落去，嚇到陳嘉輝死，因為爭啲斬到佢呢度（邊說邊指著下半身重要部位），全場呆咗。」
即睇《星光路上》樊亦敏專訪：
樊亦敏曾做陽光妹同伊健打情罵俏 兇狠背後氣質佳兼有義氣
樊亦敏2012年回流無綫後劇接劇，不過角色多數都係兇狠巴辣唔好惹惡婆娘，聲大夾惡形象深入民心入晒屋。其實樊亦敏入行前係廣告界紅人、91年參選港姐係頂頭大熱，入行後即被無綫力捧，一代玉女今時今日因為兇狠入屋，不計形象入型入格，確係專業！
小六開始拍廣告
71年出世、樊亦敏年幼時父母離異，母親改嫁日籍繼父一直視之為己出，仲送埋佢去日本升學學日文，必要時係可以用日文鬧人㗎！其實飛去日本升學前，樊亦敏已經因為機緣巧合，早在小六時已獲母親一個做廣告業的朋友介紹，被睇中拍過吉百利、香橙、快餐店等電視廣告，仲有一代人集體回憶陽光檸檬茶廣告。好多人以為89年版本係樊亦敏第一次做陽光妹，實情87年最經典嘅鄭伊健版本已經有佢份，同伊健打情罵俏、激嬲女主角嗰個靚絕女同學咪就係佢本人囉！
參選港姐獲最上鏡小姐
91年參選港姐、入選五強仲做埋最上鏡小姐，樊亦敏雖然三甲不入，不過因為顏值高、氣質佳一入行即被力捧，第一套劇集《 他來自天堂 》已經被安排擔任第三女主角。96年與無綫約滿北上發展，即成電視劇《太極宗師》女主角，仲因此一度同男主角吳京傳出緋聞！無論內地定香港，樊亦敏去到邊都企得住陣腳，點解事業衝刺時期不時幾個月唔見人無以為繼？原來係免疫系統一度失調，又被甩髮、哮喘、水腫困擾不停出入醫院，不過樂觀積極嘅樊亦敏就話，人人際遇唔同，做人唔好自怨自艾，無論去到咩境地，都要保持清醒喎！
拔刀相助劉家輝
今年51歲、依然單身，樊亦敏除咗同「戰狼」吳京傳過緋聞、捲入過神童輝羅兆輝艷照風波，亦同如今已經出家嘅何寶生拍過拖㖭！2011年武打巨星劉家輝因為中風入院，隨後與家人出現爭拗，兼被女助手騙財夾帶私逃，多得樊亦敏挺身而出，出錢出力打埋人情牌搵律師幫劉師傅打官司，雖然一度被外間猜疑二人關係密切，但原來佢哋絕對稱不上熟絡，樊亦敏純屬俠義心腸拔刀相助，認真難得！