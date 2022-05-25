51歲樊亦敏復出要做「潘金蓮」 曾戴假髮演出惹誤會：覺得我好串

即將踏入51歲的樊亦敏（Amy），早在小六時已開始拍廣告入行，她近日接受無綫娛樂新聞台節目《星光路上》專訪，講到自己之前患病時的經歷，原來除了因為健康問題引致身形變胖外，她還曾因為嚴重脫髮，而引起不少同事的誤會，以為她性格好串！今次重返《愛回家》更掦言想做「潘金蓮」！