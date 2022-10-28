愛回家 | 「三太」樊亦敏隱形小富婆 戴500萬勞力士開工 睇中4億豪宅！

憑無綫劇集《愛．回家之開心速遞》「三太」白天娥一角成功入屋的樊亦敏，近日有網民發現樊亦敏戴炒價值500萬的勞力士名錶出席活動，非常富貴。戲內戲外均是小富婆的樊亦敏，上月亦被傳媒發現疑似睇中4億獨立屋豪宅，網民都不禁驚歎：「估唔到樊亦敏咁有錢！」