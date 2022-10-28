愛回家 | 「三太」樊亦敏隱形小富婆 戴500萬勞力士開工 睇中4億豪宅！
「三太」樊亦敏戴5百萬勞力士開工
現年51歲的樊亦敏在早前出席《超能使者》宣傳活動時，帶上勞力士的Daytona Rainbow限量版名錶，加上橙色錶帶令名錶更加搶眼。據知，勞力士於2018年推出的Daytona名錶已經停產，錶殼和錶圈都鑲有鑽石，價值比鋼殼Daytona高出接近9倍之多，連周杰倫、NBA球星等人亦是此型號的愛好者。此款勞力士的官方定價為80多萬，但是坊間已經炒至500多萬。
有傳睇中4億獨立屋豪宅
此外，向來喜歡投資物業的樊亦敏，於上月被傳媒發現她與幾位地產代理一起參觀壽臣山道西一個超豪宅項目，該獨立屋豪宅單位附有6個車位，市值逾4億元。報道一出街，不少網民都不禁驚歎「三太」樊亦敏的財力：「估唔到樊亦敏咁有錢」、「嘩，乜咁有錢！」、「大龍生畀佢咋嘛？」等。
留學期間開始投資有道
身為圈中「隱形富婆」，樊亦敏在投資方面亦非常了得。據知她在日本留學時，已經開始購入當地的單位，在正式入行後就開始於香港買樓投資，甚至有傳樊亦敏的物業遍佈東南亞和澳洲等地。除了投資物業之外，樊亦敏亦喜歡投資股票、手錶、名畫等產品。在接受傳媒訪問時，樊亦敏亦表示自己的確喜歡收藏手錶，雖然沒有數過大概數量，但至少有20多隻手錶。自己收藏手錶的原因只是為了工作或做運動時候使用，強調自己並不是生活奢侈的人。
51歲樊亦敏被力捧咩事阻前途？曾出力救中風劉家輝
樊亦敏 參選香港小姐奪「最上鏡小姐」入行，曾經被捧上女一位置，可是其後卻因神童輝風波及被患病拖累，令事業急速下滑，但她沒有放棄演藝事業，默默耕耘，最終憑《愛回家》三太一角再次成功入屋。受到體質影響，她的身形長時間浮腫，拍攝《金宵大廈2》時更因嚴重過敏令體重暴增到71公斤。近日她發佈了一張照片，可見她終於回復苗條身材，體重由71公斤減至53公斤！
樊亦敏由71kg減到53kg 回復港姐身材
現年51歲的樊亦敏因體質問題，長期浮腫，更一直被安排飾演「師奶」角色。拍攝《金宵大廈2》期間，她更加因塵蟎引發嚴重過敏，導致體重暴增到71公斤，不過因為體型恰好符合當時角色，故未有理會。近日樊亦敏上載新相，可見她終於成功減磅，體重更由71公斤減到53公斤，足足減走了18公斤。而樊亦敏的身形亦有明顯變化。 臉部輪廓立體，身材苗條，回復當年「最上鏡小姐」的體態，不少網民都十分好奇想知道樊亦敏是怎樣瘦下來。
樊亦敏曾在社群平台上載照片，指：「我共減了1kg x 8塊 = 8 kg 脂肪」難怪體態有驚人變化。
就連王子涵和細龍太陳偉琪都大讚：「瘦成一道閃電」、「So Pretty 三太！」。
不介意演師奶角色 因「風少」嘮叨決心減磅
樊亦敏瘦身前經常被TVB安排飾演「師奶」角色，她接受《星光路上》訪問時指自己未有因為被安排做師奶而不開心，反而懂得欣賞角色的魅力：「我唔係一個偶像派，我係一個演員。就算係一個師奶你都有得發揮，角色上有啲嘢係好玩，好有特色。因為呢個世界有好多唔同類型嘅女士。」、「你哋唔好睇小師奶，師奶其實好可愛。That’s why I love 師奶！師奶好難做，要精明、要深思熟慮、要溫柔。」
那麼為何樊亦敏突然決心減磅？原來是因為受到《愛回家》同劇演員「風少」陳浚霆長期嘮叨，令到她下決心去治療過敏。她用健康的方法減磅，就是改善飲食習慣及配合營養師餐單〝最後她就成功由71公斤減到53公斤。
被繼父湊大曾赴日讀書 做陽光妹同伊健打情罵俏
現年51歲的樊亦敏年幼時父母離異，由外公外婆養大，而她很生性，讀書成績好，中學畢業於名校嘉諾撒聖瑪利學校以及嘉諾撒聖瑪利書院。樊母其後改嫁，其日籍繼父一直視之為己出，為了讓樊亦敏學懂以日語跟他溝通，她便到日本升學，畢業於東京國際大學附屬日本語學校。
樊亦敏到日本留學前是一名模特兒，14歲就得到在廣告公司工作的叔叔睇中，到長洲拍朱古力廣告。年輕時便拍攝過多個廣告，包括吉百利、香橙、快餐店等電視廣告，而最為人熟悉的就是陽光檸檬茶廣告，分別做過1987年及1989年的「陽光妹」，87年的版本更與鄭伊健打情罵俏。她在《愛回家之開心速遞》第1440集中都有重演這經典一幕！
奪91年港姐「最上鏡小姐」 一入行即被力捧
在日本留學期間，樊亦敏於暑假返港，其媽媽見香港小姐會到瑞士做宣傳，便鼓勵她參選香港小姐，更指即使選不到都可以免費去旅行，於是她便參加1991年的香港小姐競選，贏得該屆的最上鏡小姐。同屆有郭藹明、蔡少芬，雖然她三甲不入，不過因為顏值高、氣質佳一入行即被力捧，當時21歲的她在第一套TVB劇集《 他來自天堂 》已經被安排擔任第三女主角。之後她參演過《三喜臨門》、《他來自天堂》、《大捕快》、《龍兄鼠弟》、《大捕快》、《娛樂插班生》等，亦試過曾被導演爾冬陞看中，跟李若彤參演電影《青春火花》。
事業如日方中一度染病 因誤會失去工作機會
96年，樊亦敏與TVB約滿，一度北上發展，隨即成電視劇《 太極宗師 》女主角，與男主角吳京組成情侶檔，成功打入內地市場。當時盛傳二人因戲撻著 ，低調拍拖。00年，樊亦敏憑《楊總正傳》獲「北京電視週刊電視獎最受歡迎女主角」，同時獲得「國家廣播電影電視總局飛天獎」，更是香港首位女演員入圍飛天獎女主角提名，演技備受肯定，這更是她事業最巔峰的時候，不論在香港或內地都發展順利。
不過，原來樊亦敏從18歲起開始因哮喘病，一直未停止服用類固醇，身體長期欠佳。入娛樂圈後，她曾因未能適應拍劇生活，既怕接觸其他人又覺得工作大壓力，導致免疫系統一度失調，出現脫髮、哮喘、水腫等問題，更令她不停出入醫院。她曾透露「鬼剃頭」時幾乎變光頭，頭髮脫剩三分一，要長期要戴假髮示人，更要打百支類固醇針入頭皮，又要不斷食藥。當時有不少傳聞指她很招積、有特權，不拍節目又不接受訪問，原因就是怕別人看到她戴假髮，造成很多誤會，她亦因此失去很多機會。
早幾年，她患上杏仁過敏，到內地後因為水土不服，加上天氣時冷時熱，加劇了過敏問題，使她不時要出入醫院治病。最後她不能長留大陸工作，毅然要回港繼續其演藝事業，曾在亞洲電視工作兩年，於12年重返TVB。至今她仍要針灸、推拿及服中藥保養身子，可見有苦自己知。
憑《愛回家》《金宵大廈2》入屋
近年樊亦敏就憑《愛回家之開心速遞》中飾演細龍太白天娥，成功令觀眾再次認識她，其搞笑演出深入民心，形象十分正面。
早前，樊亦敏於《金宵大廈2》第四個單元故事《姐姐》飾演吳太，與吳生（黃子雄飾演）請了新菲律賓工人傭Lulu（黃婉華飾演）。惟發現對方有嚴重抑鬱與夢遊，試過入他們女兒房間偷走公仔等等奇怪行為。得知Lulu被家人威脅，必須匯錢回鄉，他們不忍心，故繼續聘請Lulu，並將她當成女兒一樣。不過原來他們故意留下Lulu，目的是幫她洗腦，扮成他們早逝的女兒，從而慰藉他們思女之情。最後，Lulu得知真相，不欲成為另一個人，變到不像自然，遂逃離家中。
神童輝風波令事業下滑 前度何寶生出家
感情方面，樊亦敏年輕時原本前途一片光明，除了被健康影響外，她都曾因感情事被拖累事業。她曾與億萬富豪「地產神童」羅兆輝（已因心臟病發去世）拍拖，二人拍拖五年後分手。02年，羅兆輝突然爆出自己的風流史，自爆曾與不少女星之間發生交易，更公開相關相片，事件震驚整個娛樂圈。雖然相片沒有樊亦敏份，但男方曾公開指責樊亦敏，大爆因為他沒有給太多錢她用，女方便背著他和何寶生拍拖，令其形象受損，事業急速下滑。不過樂觀積極的樊亦敏曾表示，人人際遇不同，做人不應自怨自艾，無論去到甚麼地步，都要保持清醒。
她另外一位前度是何寶生，二人因拍攝電影《武狀元蘇燦》撻著，對方曾演過《笑傲江湖》中的林平之，不過何寶生後來有興趣研究佛學，05年於大嶼山寶林禪寺出家，法號道生，二人分手收場。
因病怕連累愛人 享受單身
樊亦敏保養得宜，即使素顏都十分靚，但感情上卻交白卷，她表示因為長期病患，或多或少都有影響她對感情看法。因為患病，她須在空餘時間經常看醫生，以前的男朋友不時跟她進出醫院，犧牲拍拖時間。她自知身體狀況不好，怕一直這樣下去會麻煩男朋友，所以儘管還愛對方，都主動講分手。
因為她要長期服用類固醇，又因長期低血壓、有隱性哮喘病、體質敏感，不容易懷孕，更被醫生指人工受孕機會也不高：「醫生都講咗唔得，唔係一個講，而係兩個。」她指前度大多是獨生子或是大仔，當年有傳宗接代的壓力，必須找一個能生小朋友的女生。曾有位男朋友希望跟她結婚，表明不介意不生育，但她都因怕隨時病發，出現呼吸困難、紅腫等徵狀而拒絕。她因為不想對方將來後悔，故害怕作出婚姻承諾，錯過很多段感情。
現時她享受單身，認為有些事不可以強求，不應為結婚而結婚，最重要是做自己想做的事，活得開心，有自信便會變得更加漂亮。
俠女心地好 拔刀相助劉家輝捱鬧
11年，武打巨星劉家輝因為中風入院，腦部撞傷致半身不遂，演藝生涯隨即要暫停。隨後劉家輝與家人出現爭拗，兼被女助手騙財夾帶私逃，多得樊亦敏挺身而出，用自己懂得的護理知識及針灸技巧照顧劉家輝的起居飲食，又出錢出力找回失蹤助手，並打人情牌找律師幫劉師傅打官司，成為劉師傅的委託人，為他討回港幣200多萬元。
雖然外間一度猜疑二人關係密切，令她受盡冷言冷語，但原來他們原本絕對稱不上熟絡，她純屬俠義心腸拔刀相助。她表示，沒後悔幫人，相反覺得劉師傅幫助她認清誰是真正的朋友。她認為每個人老都可能會面對這問題，自己只是做相應的事，認為幫人、回饋社會更重要，從不怨天尤人。所以樊亦敏不只是人漂亮，內心也很美。
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