樊少皇 力王

50歲樊少皇爆肌演牛魔王　狀態Fit過18歲《力王》網民自愧不如

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由樊少皇主演的內地網絡電影《牛魔王之牛魔王再臨》3月上架，該片主要講述魔族首領牛魔王與天界諸神激戰後神力被封，以凡人的身份前往各地求破解之法，途中邂逅火焰山公主葉瀟瀟，兩人漸生情愫、揭開陰謀的故事。該片雖被部分網民認為是「魔改」（亂改原著），但樊少皇的身材卻意外得到關注。

樊少皇 力王 劇中牛魔王樊少皇飾）被貶為凡人劉九。
劇中牛魔王（樊少皇飾）被貶為凡人劉九。（圖片來源：《牛魔王之牛魔王再臨》劇照）

50歲大隻過18歲

樊少皇於戲內演牛魔王，大戰慘敗後被天尊貶作農戶的兒子。該片顛覆了大量經典角色，例如楊戩殺害了牛魔王父母、豬剛鬣變成豬大腸等等，不少觀眾都看得一頭冒水，但即將踏進50歲樊少皇的身形卻完全沒有跌watt，甚至大隻過《力王》巔峰時期，令人不得不請教他的保養之道。

樊少皇 力王 樊少皇憑《力王》在香港電影圈打響名號，拍攝當時年僅18歲。
樊少皇憑《力王》在香港電影圈打響名號，拍攝當時年僅18歲。（圖片來源：《力王》劇照）
樊少皇 力王 樊少皇當年的身形宛如日本漫畫人物，令人印象深刻。
樊少皇當年的身形宛如日本漫畫人物，令人印象深刻。（圖片來源：《力王》劇照）
樊少皇 力王 他當年英氣逼人，被視作武打超新星。
他當年英氣逼人，被視作武打超新星。（圖片來源：《力王》劇照）
樊少皇 力王 樊少皇飾演的牛魔王根本看不出原來已經快50歲。
樊少皇飾演的牛魔王根本看不出原來已經快50歲。（圖片來源：《牛魔王之牛魔王再臨》劇照）
樊少皇 力王 有網友認為樊少皇的大胸肌同麒麟臂是他的特色。
有網友認為樊少皇的大胸肌同麒麟臂是他的特色。（圖片來源：《牛魔王之牛魔王再臨》劇照）

嚴格飲食熱愛健身

樊少皇出名對自己狠心，自律的他不煙不酒之餘還每天嚴格控制飲食、勤奮操練。他曾熱血表示：「嚴格的飲食+每日的練習=現在的狀態」，又經常在微博大曬健身成果，散播做運動帶來的正能量，可以說是非常激勵人心。網友感歎他是「力王本王」，並自愧不如：「這麼優秀還對自己這麼嚴格」、「功夫不負有心人」、「夠大了夠大了」。

樊少皇 力王 樊少皇被網友大讚肌肉線條優美，巔峰之外還有巔峰。
樊少皇被網友大讚肌肉線條優美，巔峰之外還有巔峰。（圖片來源：微博@樊少皇）
樊少皇 力王 他一向對自己狠心，日常生活除了湊女就是健身。
他一向對自己狠心，日常生活除了湊女就是健身。（圖片來源：微博@樊少皇）
樊少皇 力王 他的作品《力王》不時仍被翻開討論，被認為是國產暴力美學經典。
他的作品《力王》不時仍被翻開討論，被認為是國產暴力美學經典。（圖片來源：《力王》劇照）
樊少皇 力王 他曾於97版《天龍八部》飾演虛竹，被譽為最經典的翻拍，網友感歎他竟然可為角色一時瘦弱一時魁梧。
他曾於97版《天龍八部》飾演虛竹，被譽為最經典的翻拍，網友感歎他竟然可為角色一時瘦弱一時魁梧。（圖片來源：《天龍八部》截圖）
樊少皇 力王 自幼習武的樊少皇於2008年憑《葉問》中「金山找」一角提名金像獎最佳男配角
自幼習武的樊少皇於2008年憑《葉問》中「金山找」一角提名金像獎最佳男配角（圖片來源：《葉問》截圖）
樊少皇 力王 《力王》含有大量血腥場面，一直被網友視作「童年陰影」。
《力王》含有大量血腥場面，一直被網友視作「童年陰影」。（圖片來源：《力王》劇照）

年初驚傳與賈曉晨離婚

年初樊少皇與細9年女神賈曉晨（JJ）踏入結婚七週年，沒想到卻嚇親網友。原來賈曉晨在元旦上載與老公的合照慶祝結婚7年，但樊少皇卻留言：「我們要離婚了」，隨後再彈弓手更改貼文兩次，最後變成：「我們換個冬天不冷的地方生活吧」，惹來婚變傳聞。不過JJ事後哭笑不得，澄清是他手滑擺烏龍誤觸關聯詞造成，二人婚後一直恩愛至今。

樊少皇 力王 靚媽賈曉晨於2016年與樊少皇結婚，隨後陸續誕下兩女。
靚媽賈曉晨於2016年與樊少皇結婚，隨後陸續誕下兩女。（圖片來源：《名媛望族》截圖）
樊少皇 力王 二人經常大曬一家人溫馨生活，感情很好。
二人經常大曬一家人溫馨生活，感情很好。（圖片來源：微博@JJ賈曉晨）
樊少皇 力王 兩夫妻都fit到與實際年齡完全不符，近年專心在內地發展養女。
兩夫妻都fit到與實際年齡完全不符，近年專心在內地發展養女。（圖片來源：微博@樊少皇）
樊少皇 力王 女兒「飯兜兜」完美遺傳了父母五官的優點。
女兒「飯兜兜」完美遺傳了父母五官的優點。（圖片來源：微博@JJ賈曉晨）
樊少皇 力王 樊少皇曾被指欠債200萬，債主更上門到賈曉晨將軍澳舊址追數。
樊少皇曾被指欠債200萬，債主更上門到賈曉晨將軍澳舊址追數。（圖片來源：《力王》劇照）
樊少皇 力王 JJ曾為老公護航，稱他是被朋友所騙誤做擔保人。
JJ為老公護航，稱他是被朋友所騙誤做擔保人。（圖片來源：《矮仔多情》截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：微博@樊少皇，微博@JJ賈曉晨，《名媛望族》截圖，《矮仔多情》截圖，《力王》劇照，《牛魔王之牛魔王再臨》劇照，

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