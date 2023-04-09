50歲樊少皇爆肌演牛魔王 狀態Fit過18歲《力王》網民自愧不如
廣告
由樊少皇主演的內地網絡電影《牛魔王之牛魔王再臨》3月上架，該片主要講述魔族首領牛魔王與天界諸神激戰後神力被封，以凡人的身份前往各地求破解之法，途中邂逅火焰山公主葉瀟瀟，兩人漸生情愫、揭開陰謀的故事。該片雖被部分網民認為是「魔改」（亂改原著），但樊少皇的身材卻意外得到關注。
50歲大隻過18歲
樊少皇於戲內演牛魔王，大戰慘敗後被天尊貶作農戶的兒子。該片顛覆了大量經典角色，例如楊戩殺害了牛魔王父母、豬剛鬣變成豬大腸等等，不少觀眾都看得一頭冒水，但即將踏進50歲樊少皇的身形卻完全沒有跌watt，甚至大隻過《力王》巔峰時期，令人不得不請教他的保養之道。
嚴格飲食熱愛健身
樊少皇出名對自己狠心，自律的他不煙不酒之餘還每天嚴格控制飲食、勤奮操練。他曾熱血表示：「嚴格的飲食+每日的練習=現在的狀態」，又經常在微博大曬健身成果，散播做運動帶來的正能量，可以說是非常激勵人心。網友感歎他是「力王本王」，並自愧不如：「這麼優秀還對自己這麼嚴格」、「功夫不負有心人」、「夠大了夠大了」。
年初驚傳與賈曉晨離婚
年初樊少皇與細9年女神賈曉晨（JJ）踏入結婚七週年，沒想到卻嚇親網友。原來賈曉晨在元旦上載與老公的合照慶祝結婚7年，但樊少皇卻留言：「我們要離婚了」，隨後再彈弓手更改貼文兩次，最後變成：「我們換個冬天不冷的地方生活吧」，惹來婚變傳聞。不過JJ事後哭笑不得，澄清是他手滑擺烏龍誤觸關聯詞造成，二人婚後一直恩愛至今。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、五月天、Twins、鄭秀文、許冠傑；小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：微博@樊少皇，微博@JJ賈曉晨，《名媛望族》截圖，《矮仔多情》截圖，《力王》劇照，《牛魔王之牛魔王再臨》劇照，