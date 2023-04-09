50歲樊少皇爆肌演牛魔王　狀態Fit過18歲《力王》網民自愧不如

由樊少皇主演的內地網絡電影《牛魔王之牛魔王再臨》3月上架，該片主要講述魔族首領牛魔王與天界諸神激戰後神力被封，以凡人的身份前往各地求破解之法，途中邂逅火焰山公主葉瀟瀟，兩人漸生情愫、揭開陰謀的故事。該片雖被部分網民認為是「魔改」（亂改原著），但樊少皇的身材卻意外得到關注。