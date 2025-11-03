樊沛珈發聲明退出美容院股東 否認不和鬧交 23字揭真正原因
有「黑面女神」之稱的ViuTV藝人樊沛珈（Ah Gi）昨日在IG Story急發聲明，宣布正式退出與友人合辦的美容院股東職務，強調現時與品牌營運再無關係。這間名為《銀幸の美學》的美容院開業逾3年，Ah Gi突然退股決定隨即引起外界揣測，不少網民關心是否因為內部糾紛而不歡而散。
Ah Gi急發IG聲明退出美容院股東
樊沛珈在IG限時動態中發出正式聲明，表示「本人已於早前正式退出《銀幸の美學》股東職務，現與品牌營運無關。感謝過去合作與支持，祝品牌未來發展順利。」這個突如其來的宣布令不少粉絲感到意外，畢竟Ah Gi自2022年4月起便與圈外朋友投資這間美容店，經營時間超過3年，如今突然退股自然引起外界關注。
樊沛珈否認股東鬧交 澄清退出原因
面對外界猜測，Ah Gi主動向傳媒澄清事件真相，否認與其他股東是不歡而散。她以短訊回覆稱：「都有唔少朋友關心我問發生咩事，覺得我退出好突然，但其實我4月已經離開咗《銀幸の美學》股東一職，不過一直未同大家講，大家唔使擔心，唔係鬧交。」Ah Gi進一步解釋退出原因，表示與幾位股東有開過幾次會，最後「傾完覺得大家未來方向未必一樣，所以我最後決定退出」，強調是因為理念不合而和平分手。
多才多藝轉型忙不停
樊沛珈的演藝路可謂相當多元化，她曾活躍於網絡短片平台啱Channel，由網紅身份成功轉型為主持和演員。除了演藝工作外，Ah Gi還曾經營紋身師業務，甚至為獨立樂隊「鬥牛梗」擔任結他手，展現其多方面的才華。現時她是MakerVille的合約藝人，在ViuTV及網上平台上以「黑面女神」形象深受觀眾喜愛！
網民支持Ah Gi未來發展動向！
Ah Gi的退股聲明發出後，不少網民紛紛留言關心她的近況和未來計劃。她在回應中表示：「如果嚟緊有新搞作一定會同大家講，順帶一提，因為而家冇咗美容院股東呢個身份，如果有客戶想搵我做有關美容工作，我都好歡迎，多謝大家繼續支持！」網民對她的坦誠回應表示讚賞，紛紛留言「支持Ah Gi」、「期待你嘅新計劃」，顯示其粉絲基礎依然穩固，大家都期待她在退出美容院業務後的新發展方向。
