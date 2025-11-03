樊沛珈發聲明退出美容院股東 否認不和鬧交 23字揭真正原因

有「黑面女神」之稱的ViuTV藝人樊沛珈（Ah Gi）昨日在IG Story急發聲明，宣布正式退出與友人合辦的美容院股東職務，強調現時與品牌營運再無關係。這間名為《銀幸の美學》的美容院開業逾3年，Ah Gi突然退股決定隨即引起外界揣測，不少網民關心是否因為內部糾紛而不歡而散。