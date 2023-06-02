Ah Gi 樊沛珈疑似素顏照獲讚「靚到癲」 引網民爭議：到底有冇化妝？！
Ah Gi樊沛珈素顏獲網民激讚
Ah Gi樊沛珈日前透過IG Story的形式上傳一張自拍照，並寫下：「噚日去完玩水成日黑咗幾度，要繼續好好護膚」。照片中的Ah Gi疑似是素顏上陣，但無論是皮膚抑或是五官都同化了妝一樣出眾。有網民開Post大讚：「Ah Gi素顏靚到癲！！！！」美貌進一步獲得認同。
其實有化妝！？
不過有網民就認為Ah Gi其實非全素顏時拍下該張照片，直指：「有條眼線喎」、「素條毛」、「成底粉都素顏」等等。有網民認為Ah Gi的眼線是紋上去，亦有網民認為照片中的Ah Gi有化淡妝，並懷疑開post的事主因為仍是「青頭仔」，所以不懂分辨女仔是「素顏」還是「淡妝」。
穿搭顏值同樣出眾！
其實Ah Gi平時都較少化太過濃的妝容，其五官亦無需透過化妝去「執出來」。網民都大讚Ah Gi的顏值一直都相當唔錯，而且其穿搭都相當之有品味，有時穿著背心仔或是短裙偶然的小性感，都已經令到一眾Fans大讚「Ah Gi世一」、「搞youtube最靚係佢」！
加盟ViuTV成藝人
去年Ah Gi亦已離開「啱Channel」，並與ViuTV的藝人公司Makerville簽約，因此不時都會在ViuTV的節目見到Ah Gi的身影。近日她更擔正主持ViuTV旅遊節目《撞名撞城遊一番》，與Ash鍾卓穎同遊日本，節目亦引起網民關注。
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