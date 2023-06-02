Ah Gi 樊沛珈疑似素顏照獲讚「靚到癲」 引網民爭議：到底有冇化妝？！

出身自YouTube頻道「啱Channel」的MakerVille藝人Ah Gi樊沛珈，唔笑時高冷的樣貌大受網民讚賞，被人稱為「西面女神」，亦有網民稱Ah Gi係「最正港女」，日前Ah Gi所post的一張照片，更獲網民大讚「靚到癲」。