樋口明日嘉退出幕前返日定居 髮線大後移變「清朝人Look」 社交網晒闊太生活

20年前曾由日本來港發展的樋口明日嘉，當年青春無敵加講唔正的廣東話，拍過超過廿部港產電影，令香港觀眾留下深刻印象，後來淡出香港轉戰國內市場，原來近年已返日本定居。育有7歲女兒的樋口明日嘉，在社交網自封時尚媽咪大晒富貴生活，除了Hermes手袋與名牌時裝大匯演之外，其髮線超級向後移，同樣非常吸睛！

撰文：東方新地｜圖片：新傳媒資料庫、樋口明日嘉IG