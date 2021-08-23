樋口明日嘉退出幕前返日定居 髮線大後移變「清朝人Look」 社交網晒闊太生活
20年前曾由日本來港發展的樋口明日嘉，當年青春無敵加講唔正的廣東話，拍過超過廿部港產電影，令香港觀眾留下深刻印象，後來淡出香港轉戰國內市場，原來近年已返日本定居。育有7歲女兒的樋口明日嘉，在社交網自封時尚媽咪大晒富貴生活，除了Hermes手袋與名牌時裝大匯演之外，其髮線超級向後移，同樣非常吸睛！
撰文：東方新地｜圖片：新傳媒資料庫、樋口明日嘉IG
樋口明日嘉隻身來港發展
在90年代尾曾來港發展的日本女星樋口明日嘉，拍過廿多部港產影視作品，外形嬌滴滴樣子可愛，操著一口不流利廣東話，再加上樂天性格，很容易令人留意她，不過她在香港的星運麻麻，2000年代中後期樋口明日嘉淡出香港娛樂圈，之後一度銷聲匿跡。
髮線後移影響外觀
樋口明日嘉現在已返回日本定居，已婚並育有7歲女兒，在她的社交網內，可看到樋口明日嘉的近照，44歲的她五官與身材變化不大，算保養得不錯，可惜因髮線超級後移慘被指似「清朝人Look」。
自封時尚媽咪
返回日本的樋口明日嘉專心做全職媽媽，她在社交網自封時尚媽咪，不時上載自己的名牌時裝與手袋，又為囡囡擔任造型師，目測她擁有有Hermes手袋超過10個，每日出街都全身名牌，非常富貴。
住獨立屋生活富貴
據知樋口明日嘉撤出香港後，曾轉戰國內市場，在國內更生活達5年，不過她從未透露丈夫是誰，在其社交網內亦只看到她與女兒的生活照，丈夫身份非常神秘，而她最近遷入獨立屋新居，地方寬敞裝修以簡潔為主。
曾是選美冠軍
樋口明日嘉原名樋口明日香，1996年參加日本東京電視台「ASAYAN」第1屆廣告小姐，從4000名對手中勇奪冠軍；1998年來港發展，積極學習廣東話，同年接拍首部港產片《幻影特攻》，往後拍過《玻璃樽》、《戀戰沖繩》、《買凶拍人》、《絕世好Bra》及《瘦身男女》等作品，雖然都是戲份不多，但其形象都算深入民心。