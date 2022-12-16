樓價有得估｜梁芷珮大曬千呎海景屋 曾住劏房靠拍《潮什麼》彈起
梁芷珮 由青衣搬到西九
節目所見梁芷珮的星級家居間隔四正，客飯都十分闊落，大窗更可外望無敵的維港海景。梁芷珮自言坐唔定鍾意四圍搬，因此由700多呎的青衣單位搬到現在970呎的西九龍三房單位，Do姐聞言都不禁說：「真係愈住愈大間！」
被批成日曬命
有網民大讚梁芷珮的六星級家居好正，但亦有網民指出她這個單位只是月租，至於租金則是每月3萬多，有網民留言：「成日曬命」、「客飯廳冇design」、「好普通一間屋」、「咁多躉船落貨都算海景？！」等。
預告《非洲潮什麼》下月播
此外梁芷珮在活動中透露由她主持的《非洲潮什麼》將於下月播出，她回想這次旅程覺得好難忘：「從來未去過，而且今次去咗好多唔同地方，又去咗Safari睇動物，仲帶埋啲小朋友同行，成件事好正！」她又預告明年行程緊密，1月至2月赴冰島、3月前住阿根廷同南極、4月出發去瑞士、5月去意大利同希臘、6月再去北極及挪威，再返回冰島，梁芷珮希望帶團之外，可以拍多啲旅遊短片放上網畀大家睇。
被廣告商「劃清界線」梁芷珮發千字文反擊網友：劏房都住過
去年梁芷珮應廣告商邀請進行直播，但卻惹來不少「反TVB」網民留言攻擊，而廣告商竟與梁芷珮「劃清界線」，梁芷珮又發了千字文回應網友！話說廣告商於2021年5月25日請了TVB藝人梁芷珮開直播，卻惹來不少「反TVB」網民留言攻擊。該廣告商上年11月已經找過梁芷珮直播宣傳一次，今次是第二次。不過該廣告商於去年已將梁芷珮「劃清界線」，將所有相關貼文及影片刪除。
面對被攻擊，梁芷珮發了千字文回應，她一開始提到感激一班支持她的粉絲：「首先我好想喺到多謝喜歡我，follow我嘅粉絲，一個普通嘅師奶仔可以儲到十幾萬粉絲，我已經好滿足，好開心，能夠有今日嘅成績，我真係好感恩，我係一個好勤力嘅人，因為我嘅人生唔係為我自己一個人而活，而係為咗屋企三個小朋友，我唔係來自一個有錢嘅家庭，20歳嫁咗人，老公當年亦都係一個普通嘅20歲o靚仔，當年啱啱加拿大返嚟，我哋冇靠屋企人，未搵到工又冇地方住，劏房都住過。」
梁芷珮：希望各位高抬貴手
最後她提到希望各位高抬貴手：「好感恩呢幾年可以幫公司拍旅遊節目，多人認識咗，多咗好多KOL嘅工作，收入穩定咗，就可以比到更穩定嘅生活三位小朋友，我哋每日都好努力咁工作…希望各位高抬貴手，唔好因為我來自邊到，喺邊間公司做嘢而抹煞我嘅工作機會，我只係一個努力工作，賺錢養大仔女嘅媽媽，世界上每一個父母都係咁，你哋如果唔鍾意一樣嘢，其實真係可以唔睇或者直接block咗我，然後follow返你地喜歡嘅嘢，我個人好簡單，有嘢就做，有工就開，大家開心，簡簡單單就得㗎喇。」
梁芷珮廣告接不停手 三名子女就讀國際學校
梁芷珮形象討好，就算沒有旅遊節目出街，不過廣告仍是接不停手。有指單是廣告收入已經過百萬港元，相當犀利。另外，他加上三名子女就讀國際學校，經濟壓力下，自然努力工作吸錢。
梁芷珮20年前出道早過周秀娜
其實現時梁芷珮早於20年前已經出道做旅遊雜誌𡃁模，早過周秀娜入行，不過兩年後就結婚，誕下三個小朋友長年以嚟一直專心相夫教子。直至近年才轉型繼續做旅行KOL，憑《潮什麼》系列人氣急升，被封「人妻女神」。
睇返當年佢嘅模特兒相片：
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
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