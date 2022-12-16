樓價有得估｜梁芷珮大曬千呎海景屋 曾住劏房靠拍《潮什麼》彈起

以「樓價」為主題的問答遊戲節目《樓價有得估》載譽歸來添食4集，節目繼續由鄭裕玲（Do姐）、鄭衍峰（Leonard）及周奕瑋（Jarvis）主持，今晚（12月16日）一集的主題是「換樓家庭」，節目中走訪了《潮什麼》系列主持梁芷珮的星級家居，曾自爆住過劏房的她，現在已身家倍升，進駐了近千呎的海景戶。