樓價有得估｜《通靈之王》王嘉慧西九豪宅彈豎琴 Do姐羨慕 原來家有富爸爸

以「樓價」為主題的問答遊戲節目《樓價有得估》載譽歸來添食4集，節目繼續由鄭裕玲（Do姐）、鄭衍峰（Leonard）及周奕瑋（Jarvis）主持，來到最後兩集，今晚（22日）播出的一集主題是「豪宅盤」，並會去到《2021香港小姐競選》五強王嘉慧的西九豪宅單位揭秘，單單是書房已能擺放一座豎琴！