樓價有得估｜《通靈之王》王嘉慧西九豪宅彈豎琴 Do姐羨慕 原來家有富爸爸
愛於睡房做運動 Do姐嗌羨慕
這一集最大亮點，是走訪憑因《通靈之王》人氣急升的王嘉慧（Cathy）星級家居，Cathy住在位於西九龍的755呎單位，主人房由兩間房打通而成，非常闊落，Cathy平時可以在房中做運動。單位的書房空間同樣夠晒大，Cathy閒時會在書房彈豎琴和練字畫，令見慣大場面的Do姐看畢亦不禁大嗌羨慕。
受無綫力捧《通靈之王》上位兼拍《愛回家》
透過選港姐入行的王嘉慧，早前於TVB《通靈之王》夥拍梁思浩、伍韻婷（Juliana）主持而人氣急升，《通靈之王》播出不久已經充滿話題性，除了節目內容和各位「通靈專家」新奇有趣之外，不少網民都將焦點放在女主持身上，明顯受TVB力捧，《通靈之王》之外王嘉慧又擔任《東張西望》主持，亦有份參與《愛．回家之開心速遞》演出。
王嘉慧是學霸 更有個富貴老豆
王嘉慧選《香港小姐2021》時，金水田日被看好可以殺入三甲位置，但最打入最後五強，當時已有不少起底資料大爆她是學霸，曾在倫敦大學學院（UCL College）攻讀心理學，獲得一級榮譽及「Dean’s honours list」，之後又返港攻讀中大法律博士（Juris Doctor）課程，其父親王亞明更有「內地傢俬大王」之稱，為著名傢俬公司創辦人，公司擁有多達約300多間加盟店，家底非常豐厚！
王嘉慧 去年碩士畢業
王嘉慧擁有相當高學歷，初中已成功考入名校聖保羅男女中學，其後再以英國公開試GCE AL中5*成績入讀倫敦大學學院（UCL College）修讀心理學，並獲得一級榮譽及「Dean‘s honour list」，這是成績前百分之五的學生才能獲得的榮譽，而她返港後再攻讀了兩年中大法律博士（Juris Doctor）碩士課程。
王嘉慧所修讀的法律博士（Juris Doctor）課程名字源於拉丁文，實質屬於碩士課程，在香港中大、城大、港大均有得讀，朱千雪在成為大律師前，就是修讀了城大的法律博士課程。
除了擁有高學歷外，原來王嘉慧的家族背景都相當勁，其父親王亞明（Jeffrey）有「內地傢俬大王」之稱，為著名傢俱公司創辦人，公司曾在美國上巿，現於東莞及香港都有公司，更擁有遍布內地、多達約300多間的加盟店。王亞明現時是東莞「中國家具博物館」館長，也是東莞市政協特聘委員，同時也擔任香港「善德基金會」副主席。
雖然有個富爸爸，但王嘉慧去年碩士畢業後，並無女承父業，也沒有從事心理或法律方面的工作，而是主力做模特兒，並考獲健身教練專業資格，成為了私人健身教練，她自言希望將來開一間屬於自己的健身室，可以幫助更多人改善健康。早前王嘉慧在港姐活動上，獲頒發「健美體態佳麗」獎，她透露在港姐才藝表演上，打算做空中瑜伽表演，現時她正忙於健身，希望能趕在正式比賽前重現自己的「人魚線」和「蜜桃臀」。
王嘉慧藝術天份出眾
學霸身份令人眼前一亮的王嘉慧（Cathy），除了考獲健身教練專業資格外，原來在藝術方面亦是精英中的精英！原來她畫功了得，連手作首飾、珠寶首飾設計圖、食物繪圖、櫻花繪圖、人手縫紉也難不倒她，堪稱「藝術之霸」。Cathy事後透露，該批作品是用來投考GCSE (General Certificate of Secondary Education)藝術科目的功課，為了單一一個科目考核也能準備得如此認真，著實讓人佩服。Cathy憶述小時候家人為她安排了很多興趣班，其中一樣正是畫畫：「學吓學吓就真係愛上咗，大概學咗五至六年。依家我得閒都會畫吓畫，用嚟放鬆心情。」
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