TVB節目巡禮2026｜袁詠儀回巢TVB霸氣要求老闆支持 合約指定兩演員助陣
許濤親自探班袁詠儀霸氣要求支持
佘詩曼2023年回歸無綫拍攝《新聞女王》，播出後掀起熱潮，今次則輪到影后袁詠儀歸隊，同樣拍攝由鍾澍佳任總監製的《模仿人生》。劇集2025年初在深圳開拍，TVB行政主席許濤更親自北上探班畀足面！許濤對靚靚說「你好耐無拍劇喇喎，多謝你返嚟」，她即霸氣回應「係呀，你要多啲支持我哋這套劇喎！」許濤隨即表示「所以我咪嚟囉！」
《模仿人生》劇情：陳禎怡整容變張曦雯開展復仇計劃
《模仿人生》預告在今年5月TVB年中節目巡禮已經首度登場，今次在2026節目巡禮公開了劇集劇情：「一個寂靜的海邊，嘉欣（陳楨怡 飾）被幾名壯漢強行拉出救護車，滿身傷痕，最終被拋入海中……她被商業間諜組織「Eye of Venus」（Eov）首領溫敏（袁詠儀 飾）所救，溫敏告訴她只有一條路可走——報仇。嘉欣的父親魏大維是一家工程公司的老闆，卻因地盤發生天秤倒塌事件遭到陷害，最終被人從單位中拋下。嘉欣親眼目睹了父母的墜樓，決心調查真相。 嘉欣在調查過程中被倫澤琛（羅子溢 飾）利用，最終被綁架至一個上流社會的淫亂 Party，遭受凌辱。隨後，倫澤琛打了電話給地下解決師「夫人」羅依凡（江美儀 飾），讓她解決嘉欣。嘉欣在 Eov 中整容成另一個樣子，經過6年的包裝和訓練後變成國際知名設計師許玥（張曦雯 飾）。許玥利用身份進入倫澤琛的鉅創集團，逐步展開復仇計劃，更發現了「夫人」的真正身份，正是倫澤琛的繼母羅依凡。同一時間，許玥竟發現自己最敬重的師父溫敏竟也與父親的死有關，原來溫敏才是真正的羅依凡，她多年前與好友杜靜茹一同遭受車禍，被初代 Eov 首領所救後，卻發現自己的身份已被杜靜茹頂替……」
袁詠儀強勢回歸全因鍾澍佳一人
今次是靚靚繼2009年拍畢《富貴門》後「愛回家」，原來她堅決回歸只因一個人。她受訪時透露「鍾澍佳囉！我幾鍾意佢近排嘅作品，我都睇過一啲，佢都好好」。袁詠儀更表示鍾澍佳之前也有邀請她拍其他劇集，但當她提出想拍不同類型的作品時，對方的反應讓她決定考慮。她亦不諱言近年有留意無綫劇集，特別讚賞《婚後事》「覺得好貼地好鍾意」。
《模仿人生》合約寫明指定演員陳自瑤羅子溢
談到《模仿人生》有《婚後事》主角陳自瑤、羅子溢助陣，袁詠儀直言是她主動爭取的結果。她透露「我哋做咗好大爭取㗎！合約有寫㗎！呢啲要求無乜人做，通常係講開工時間、幾多錢，但係我唔係，我就係要呢啲演員！」
網民激讚影后回歸期待復仇大戲
袁詠儀回巢消息一出，網民紛紛表達期待之情。有網民留言「終於等到靚靚回TVB！」、「影后級演技值得期待」、「《模仿人生》劇情好吸引，整容復仇好有睇頭」。陳自瑤亦坦言期待與靚靚對戲「影后級，如果可以做對手戲學到好多嘢！」羅子溢則表示「第一次同靚靚姐咁重份量嘅演員合作，戰戰兢兢好興奮，好似第一次追女仔咁！」連張智霖也支持太太復出，認為「人一定要做嘢，唔做嘢嘅人好快死」。
