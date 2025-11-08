TVB節目巡禮2026｜袁詠儀回巢TVB霸氣要求老闆支持 合約指定兩演員助陣

袁詠儀時隔16年重返TVB拍攝新劇《模仿人生》，這位兩屆金像影后的回歸引起極大關注。日前她與羅子溢、陳自瑤等在深圳開工，更獲無綫行政主席許濤親自探班，足見其地位超然。然而，靚靚回巢背後的真正原因，以及她對合作演員的特殊要求，卻令人意想不到。

許濤親自探班袁詠儀霸氣要求支持

佘詩曼2023年回歸無綫拍攝《新聞女王》，播出後掀起熱潮，今次則輪到影后袁詠儀歸隊，同樣拍攝由鍾澍佳任總監製的《模仿人生》。劇集2025年初在深圳開拍，TVB行政主席許濤更親自北上探班畀足面！許濤對靚靚說「你好耐無拍劇喇喎，多謝你返嚟」，她即霸氣回應「係呀，你要多啲支持我哋這套劇喎！」許濤隨即表示「所以我咪嚟囉！」

《模仿人生》劇情：陳禎怡整容變張曦雯開展復仇計劃

《模仿人生》預告在今年5月TVB年中節目巡禮已經首度登場，今次在2026節目巡禮公開了劇集劇情：「一個寂靜的海邊，嘉欣（陳楨怡 飾）被幾名壯漢強行拉出救護車，滿身傷痕，最終被拋入海中……她被商業間諜組織「Eye of Venus」（Eov）首領溫敏（袁詠儀 飾）所救，溫敏告訴她只有一條路可走——報仇。嘉欣的父親魏大維是一家工程公司的老闆，卻因地盤發生天秤倒塌事件遭到陷害，最終被人從單位中拋下。嘉欣親眼目睹了父母的墜樓，決心調查真相。 嘉欣在調查過程中被倫澤琛（羅子溢 飾）利用，最終被綁架至一個上流社會的淫亂 Party，遭受凌辱。隨後，倫澤琛打了電話給地下解決師「夫人」羅依凡（江美儀 飾），讓她解決嘉欣。嘉欣在 Eov 中整容成另一個樣子，經過6年的包裝和訓練後變成國際知名設計師許玥（張曦雯 飾）。許玥利用身份進入倫澤琛的鉅創集團，逐步展開復仇計劃，更發現了「夫人」的真正身份，正是倫澤琛的繼母羅依凡。同一時間，許玥竟發現自己最敬重的師父溫敏竟也與父親的死有關，原來溫敏才是真正的羅依凡，她多年前與好友杜靜茹一同遭受車禍，被初代 Eov 首領所救後，卻發現自己的身份已被杜靜茹頂替……」

袁詠儀強勢回歸全因鍾澍佳一人

今次是靚靚繼2009年拍畢《富貴門》後「愛回家」，原來她堅決回歸只因一個人。她受訪時透露「鍾澍佳囉！我幾鍾意佢近排嘅作品，我都睇過一啲，佢都好好」。袁詠儀更表示鍾澍佳之前也有邀請她拍其他劇集，但當她提出想拍不同類型的作品時，對方的反應讓她決定考慮。她亦不諱言近年有留意無綫劇集，特別讚賞《婚後事》「覺得好貼地好鍾意」。

《模仿人生》合約寫明指定演員陳自瑤羅子溢

談到《模仿人生》有《婚後事》主角陳自瑤、羅子溢助陣，袁詠儀直言是她主動爭取的結果。她透露「我哋做咗好大爭取㗎！合約有寫㗎！呢啲要求無乜人做，通常係講開工時間、幾多錢，但係我唔係，我就係要呢啲演員！」

網民激讚影后回歸期待復仇大戲

袁詠儀回巢消息一出，網民紛紛表達期待之情。有網民留言「終於等到靚靚回TVB！」、「影后級演技值得期待」、「《模仿人生》劇情好吸引，整容復仇好有睇頭」。陳自瑤亦坦言期待與靚靚對戲「影后級，如果可以做對手戲學到好多嘢！」羅子溢則表示「第一次同靚靚姐咁重份量嘅演員合作，戰戰兢兢好興奮，好似第一次追女仔咁！」連張智霖也支持太太復出，認為「人一定要做嘢，唔做嘢嘅人好快死」。

模仿人生 劇情
（圖片來源：TVB）
模仿人生 劇情 袁詠儀與老公張智霖分別重返娘家TVB拍劇。
袁詠儀與老公張智霖分別重返娘家TVB拍劇。（圖片來源：微博@袁詠儀靚靚）
模仿人生 劇情 袁詠儀被捕獲在深圳開工拍劇。
袁詠儀被捕獲在深圳開工拍劇。（圖片來源：小紅書）
模仿人生 劇情 袁詠儀對上一次拍TVB劇，已是2009年的《富貴門》。
袁詠儀對上一次拍TVB劇，已是2009年的《富貴門》。（圖片來源：TVB）
模仿人生 劇情
（圖片來源：TVB）
模仿人生 劇情
（圖片來源：TVB）
模仿人生 劇情
（圖片來源：TVB）
模仿人生 劇情
（圖片來源：TVB）

模仿人生 劇情
（圖片來源：TVB）
模仿人生 劇情
（圖片來源：TVB）
模仿人生 劇情
（圖片來源：TVB）
模仿人生 劇情
（圖片來源：TVB）
模仿人生 劇情
（圖片來源：TVB）
模仿人生 劇情
（圖片來源：TVB）

