TVB節目巡禮2026｜袁詠儀回巢TVB霸氣要求老闆支持 合約指定兩演員助陣

袁詠儀時隔16年重返TVB拍攝新劇《模仿人生》，這位兩屆金像影后的回歸引起極大關注。日前她與羅子溢、陳自瑤等在深圳開工，更獲無綫行政主席許濤親自探班，足見其地位超然。然而，靚靚回巢背後的真正原因，以及她對合作演員的特殊要求，卻令人意想不到。