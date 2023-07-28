樹大招風｜重溫道具領班被控偽造22.3萬紙幣！「世界笑話」震撼業界
廣告
《樹大招風》是2016年的犯罪電影，由許學文、歐文傑、黃偉傑執導，杜琪峯、游乃海監製，林家棟、任賢齊、陳小春主演，改編自香港三大賊王的真實犯罪案件而成，當年除了曾獲得多個獎項外，因為拍攝這部電影而起的「偽鈔案」，亦曾轟動一時！ViuTV將於今個星期六（7月29日）晚上9時30分重播《樹大招風》，今次就以一文重溫「偽鈔案」重點！
樹大招風｜「道具全」被控偽造22.3萬紙幣
《樹大招風》的道具領班張偉全有「道具全」之稱，負責管理拍戲所需的銀紙。當時商業罪案調查科警員發現一箱內有9,996張面額1,000港元的道具鈔票，於是到道具組人員住所搜查，最後共搜出21箱共22.3萬印有「道具」、「props」字的道具銀紙，因此控告「道具全」偽造紙幣的罪名。這堆拍戲所需的銀紙當時除了用來拍《樹大招風》之外，仲有用來拍《迷城》。
樹大招風｜震撼業界被封「世界笑話」
案件審判時，道具全解釋道具鈔製作過程，導演搵美術組製作道具鈔票藍本，ok之後就會再搵刷廠印製，最後由道具組負責物流同埋儲存。道具全表示以為印為道具鈔票是合法，不知道儲存、運送及處理道具鈔票係需要向金管局申請。
法官認為道具鈔雖然係作拍攝電影用途，但係像真度極高，一般市民可能都會混淆，所以判定罪成入獄4個月，緩刑2年，震驚業界，被封為「世界笑話」。
樹大招風｜道具全唔服氣提出上訴 最後推翻罪名
道具全不服氣提出上訴，指法官根本無睇清楚所有道具紙幣，只係睇了樣本，程序不當，亦強調拍戲為求逼真，先會睇落似真，但拎上手絕對不可混為一談。最後道具全上訴得直，推翻罪名。製作拍戲道具搞到差點要去坐監，網民都話：「真係好荒謬！」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：《樹大招風》劇照及截圖、《迷城》截圖