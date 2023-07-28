樹大招風｜重溫道具領班被控偽造22.3萬紙幣！「世界笑話」震撼業界

《樹大招風》是2016年的犯罪電影，由許學文、歐文傑、黃偉傑執導，杜琪峯、游乃海監製，林家棟、任賢齊、陳小春主演，改編自香港三大賊王的真實犯罪案件而成，當年除了曾獲得多個獎項外，因為拍攝這部電影而起的「偽鈔案」，亦曾轟動一時！ViuTV將於今個星期六（7月29日）晚上9時30分重播《樹大招風》，今次就以一文重溫「偽鈔案」重點！