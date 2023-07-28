樹大招風｜星期六重播！回顧香港三大賊王事蹟 「季正雄」係唯一生還者？

《樹大招風》是2016年的犯罪電影，由許學文、歐文傑、黃偉傑執導，杜琪峯、游乃海監製，林家棟、任賢齊、陳小春主演，改編自香港三大賊王的真實犯罪案件而成，曾獲得多個獎項，包括第36屆香港電影金像獎最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳男主角和最佳剪接五項大獎。ViuTV將於今個星期六（7月29日）晚上9時30分重播《樹大招風》，今次就以一文整合三大賊王最後去向！