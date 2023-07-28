樹大招風｜星期六重播！回顧香港三大賊王事蹟 「季正雄」係唯一生還者？
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《樹大招風》是2016年的犯罪電影，由許學文、歐文傑、黃偉傑執導，杜琪峯、游乃海監製，林家棟、任賢齊、陳小春主演，改編自香港三大賊王的真實犯罪案件而成，曾獲得多個獎項，包括第36屆香港電影金像獎最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳男主角和最佳剪接五項大獎。ViuTV將於今個星期六（7月29日）晚上9時30分重播《樹大招風》，今次就以一文整合三大賊王最後去向！
樹大招風｜改編自香港三大賊王 葉繼歡是頭號通緝犯
《樹大招風》改編自香港三大賊王季炳雄（季正雄）、葉繼歡（葉國歡）和張子強（卓子強）的故事，片中葉國歡由任賢齊飾演。原版賊王葉繼歡是香港當時的頭號通緝犯，曾犯下打劫、槍械、爆炸品等嚴重案件。在1996年，葉繼歡再度偷渡來香港企圖犯案時落網，下半身中槍導致癱瘓，1997年在赤柱監獄服刑，2017年因肺癌離世，終年56歲。
樹大招風｜張子強犯罪集團大首腦
卓子強由陳小春飾演。原版賊王張子強是犯罪集團的大首腦，犯罪事蹟包括持械行劫解款車、連環綁架香港富商等，1998年逃往內地時被捕，其餘多名同黨相繼落網，最終在內地被處決。
樹大招風｜季炳雄3人中唯一生還
季正雄由林家棟飾演。原版賊王季炳雄是三大賊王中唯一生還者，今年已63歲。1970年他由扒手做起，1980至2000年代，曾多次走私武器及持械行劫，在2001年創下200萬港元的香港歷史上最高懸紅紀錄，到2003年年底在香港被捕，判處監禁24年，但2020年因為行為表現良好，於1月18日出獄，後因在港沒有合法居留權，但持有美國護照，所以獲安排出境到美國。
睇返預告片：
今個星期六晚就可以喺ViuTV重溫！
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撰文：東方新地（部分內容轉載自New Monday）圖片來源：《樹大招風》劇照、無綫影片截圖資料或影片來源：YouTube＠Media Asia Film 寰亞電影