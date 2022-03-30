機智女法醫｜楚楚身世揭曉 天才仵作「棺材仔」撞橋歐陽震華《洗冤錄》

內地古裝劇《機智女法醫》暫時係TVB2022年首周收視最佳嘅劇集，錄得23.1點，疫情之下頗有人氣！但唔知有追開嘅觀眾有冇覺得有啲位同歐陽震華套《洗冤錄》好似咁呢？咁就要從楚楚（蘇曉彤飾）嘅悲慘身世開始講起！