機智女法醫｜楚楚身世揭曉 天才仵作「棺材仔」撞橋歐陽震華《洗冤錄》
楚楚身世之謎終於揭開！
呢個星期講到蕭瑾瑜發現楚楚嘅身世之謎！原來楚楚生母是許家三小姐，嫁給武將雲易之後，雲易牽涉到謀反被殺，當時懷胎8月的許氏返回娘家，惟家人為免惹禍上身，竟然將楚楚生母殺死再偽裝自殺！及後仵作楚平去收屍，眼見胎兒似已經足月，就剖腹取出，抱返去自己收養，難怪楚楚對屍體咁有感應啦！而由於嬰孩從屍體中取出，在古代被視作極不吉利的現象，民間俗稱為「棺材子」，當年為免鄰里鄉親所忌諱，故仵作楚平刻意對外隱瞞楚楚來歷。
《洗冤錄》歐陽震華都係「棺材仔」
聽落劇情係咪似曾相識？回望1999年嘅無綫劇《洗冤錄》，其實歐陽震華飾演嘅古代著名法醫宋慈都係一名「棺材子」，連劇中的花名都叫做「棺材仔」。《洗冤錄》當年播出嗰陣，收視好好，之後唔止添食拍《洗冤錄II》，過咗接近廿年，喺內地仲出現電影版–《新洗冤錄》，同樣係歐陽震華做主角，雖然被網民評為膠戲，但都好多人睇過。《洗冤錄》「魅力」沒法擋就唔使多講喇，但唔知《機智女法醫》嘅編劇當年係咪都被歐陽震華深深吸引，所以喺自己套劇度咁橋都人設女主角楚楚係「驗屍天才」，亦係「棺材子」。仲有風趣嘅網民提議拍個《機智女法醫》X《洗冤錄》，驗屍鬥驗屍，又或者一齊破案，唔同時空都得，話唔定有火花噃。
「棺材子」的感人故事
講番「棺材子」係咩？其實係一個中國民間凄美鬼故！話說喺好耐之前，有一個孕婦因為難產離世。之後有晚半夜喺同村一間舖頭仔，有個樣靚皮膚白嘅女人嚟買糕點，仲唔等找錢就急急腳走咗，老闆雖然覺得好奇怪，但不以為然，收咗錢就擺低去瞓，點知第朝見到啲錢變咗金銀衣紙。
之後連續兩晚，呢個女人都有嚟買糕點，亦係急急腳走咗去，第朝啲錢亦都係變咗金銀衣紙，於是老闆就同老婆商量，佢哋決定偷偷地喺啲糕點度留低線索，第朝跟住線索搵到去一個新墳前，佢哋挖開個墳見到有一個BB坐喺入面食緊糕點，而嚟買糕點個女人就係瞓喺BB旁邊嘅一具屍體。呢兩公婆抱起BB，重新鋪番好個墳，就離帶住BB離開。原來個女人雖然死咗，但保護BB嘅潛意識依然不滅，唔止喺棺入面產子，仲好似一般媽媽咁為BB嘅溫飽擔心，故事相當感人。
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有個富爸爸 擁七家酒店
現年23歲的蘇曉彤為河南人，其父蘇紅林為商人，目前為河南永利商貿有限公司董事長，爸爸經營五糧液專門店，亦以獨資、合資的方式，在開封市一共有七間酒店，蘇曉彤吃穿不愁，難怪可以全副心力在娛圈大展拳腳。
從小習「舞」北京電影學院畢業
四歲就開始跳舞的蘇曉彤，十二歲考上北京舞蹈學院附中，成為章子怡、姚晨、白百何等一線藝人的師妹，其後考入北京電影學院表演系，畢業後正式投身娛圈成為演員。
童星出道 五歲首演歌舞劇
蘇曉彤令人熟悉的作品是2019年的是《大宋少年志》，不過其實她早在五歲時就參演過歌舞劇《清明上河圖》，當時學跳舞只有一年，已經有表演機會！
蘇曉彤15歲首演電視劇即與胡歌合作
除了歌舞劇，蘇曉彤在15歲時在海選中打敗二千多位女孩，與胡歌、宋佳等一同拍攝《四十九日．祭》，是她首次演出電視劇，她在劇中飾演女學生蘇菲，便是戰時受困於教堂的女學生之一。
蘇曉彤17歲拍電影奪新人獎
至於電影，她參演犯罪類青春電影《黑處有什麼》，戲中飾演一位心思細密、對事事好奇的中學生，細膩的演出更憑此片奪得24屆北京大學生電影節最佳新人獎。
蘇曉彤成名作《大宋少年志》
2019年首播的古裝劇《大宋少年志》，講述北宋與夏國之間長達百年的戰爭時，一班少年守護江山社稷和百姓的故事，很青春，也很熱血。飾演女二的蘇曉彤，在劇中與王佑碩有感情線，可愛得來又搞笑！有指劇集將原班人馬演出《大宋少年志2》，已爆紅的蘇曉彤相信戲份更重。
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