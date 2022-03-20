機智女法醫｜26歲王子奇未畢業就爆紅 靠顏值冧掂陳意涵處女作即做男一
內地劇《機智女法醫》即將緊接《家族榮耀》在無綫電視翡翠台播出，劇集沒有一線巨星大卡士，由一班小鮮肉、新人擔綱演出，男主角王子奇更是未畢業就跑出做男一！
《機智女法醫》「楚瑜CP」爆紅
在《機智女法醫》中，王子奇與蘇曉彤的甜蜜互動成為了劇中最好睇的一部分，王子奇在劇中飾演正氣凜凜的蕭瑾瑜，體貼溫柔又有禮知分寸，與萌爆的蘇曉彤成為觀看性高的一對，而「楚瑜CP」亦成為了網民熱捧的一對，現實中二人同為是北京電影學院學生，拍戲再度結緣，甚有緣份。
北京電影學院高材生
26歲的王子奇是北京電影學院表演系2016級的學生，與關曉彤、郭俊辰、周也，甚至《機智女法醫》的好拍擋蘇曉彤都是同學。王子奇在2021年拍攝《機智女法醫》時仍未畢業，他與關彤更因為要應付畢業論文而屢次缺席劇集宣傳。不過由於網民認為女主角顏值太一般似路人，對比之下，王子奇顏值更令人心動。
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王子奇未畢業已出道 首拍劇即做男一
王子奇在2021年才畢業，不過憑俊俏的外型，就讀表演系僅一年即得到拍劇的機會，他在2017年被選中演出陳意涵首部執導的電視劇《幸福，近在咫尺》，飾演男主角「方牧野」，正式出道！其後仲不斷都有演出機會！
王子奇《九州·天空城II》古裝造型吸晴
在拍攝《機智女法醫》之前，王子奇亦一套另一套古裝奇幻劇《九州·天空城II》劇中飾演將軍的他，雖然不是男主角，但戲份甚重，戲中的他有感情線，癡戀另一位女角色代文雯，情深表現相當吸引觀眾。
王子奇《只是結婚的關係》飾霸氣總裁
高大又靚仔，總有一次要做霸氣總裁吧！王子奇曾在劇集《只是結婚的關係》飾演家族經營的大集團中的獨子，與女主角（王玉雯 飾）簽訂為期三個月的契約婚姻，最後在劇中「假戲真做」，愛上對方，二人咀戲連連，令劇集追看性更高！