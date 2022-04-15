機智女法醫｜蘇曉彤原來撞樣多位「名人」 仲同日本女星三上悠亞似足8成？

《機智女法醫》終於都大結局，下周將會由都係講「屍」嘅《食腦喪B》接棒。其實劇集於去年在內地播放時討論度已高，直至TVB免費播放，反應算過得去。但講到討論度高嘅，莫過於當中23歲的女主角蘇曉彤被網民認為與多個明星撞樣，最多人認為似Bella林穎彤以及日本當紅女星三上悠亞，甚至有男星？！