抽起《食腦喪B》 再變陣改播內地劇《機智女法醫》 食住《家族榮耀》優勢？

無綫爆疫，多名藝人確診，包括胡定欣、周嘉洛、羅樂林等，當中涉及不同劇集，形成TVB拍劇群組。因此被迫中斷開拍緊嘅劇集，以減少大規模病毒傳播﹗無綫停廠不但每日損失約200萬，而且劇集存貨有限，臨急拍板決定3月21日搵倉底劇《食腦喪B》攝住先﹗點知無綫近日再變陣，決定抽起《食腦喪B》，改播外購內地劇《機智女法醫》（原名《御賜小仵作》），復工無期，存貨不足，究竟可以撐到幾時呢？