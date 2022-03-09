抽起《食腦喪B》 再變陣改播內地劇《機智女法醫》 食住《家族榮耀》優勢？
機智女法醫｜1-20集劇情/人物介紹：古裝偵探劇全用新演員！超過13億播放量 網民極力推薦
食住《家族榮耀》優勢 望同為外購劇《機智女法醫》創佳績
《家族榮耀》收視創佳積，上周平均收視25.6，有望打破去年收視冠軍《逆天奇案》的26點收視。有指無綫見到外購劇愈戰愈勇，想乘勝狙擊，緊接黄金檔再播外購內地劇《機智女法醫》，該劇由蘇曉彤、王子奇等主演，被指為《法證先峰》的古裝版，所以無綫原本安排《家族榮耀》播畢後，3月21日推出由何廣沛、江嘉敏及陳曉華主演的倉底貨《食腦喪B》，現臨時變陣抽起，改播內地網劇《機智女法醫》，並把原本的36集剪成精華20集播出﹗
《機智女法醫》低成本跑出 男女主角人氣急升
《機智女法醫》去年在內地播出時引起網上熱話，雖然是「三無劇」即無大卡士、無大製作、無宣傳之下，最後低成本製作跑出，男女主角王子奇、蘇曉彤亦人氣急升﹗
《食腦喪B》有望4月播出 兩線劇都見到江嘉敏﹗
據知《食腦喪B》則安排在《機智女法醫》播畢後4月18日播出，而《飛虎3壯志英雄》4月初播畢後，安排播出由陳展鵬和陳煒主演的《黯夜守護者》，若成事實，江嘉敏分別在《食腦喪B》及《黯夜守護者》都有份演出，不過不時變陣的無綫，未知會否再次調動安排﹗
倉底劇《食腦喪B》
《食腦喪B》19年拍攝，放了近兩年，去年7月在MyTVgold播出，但由於在收費台播出，毫無迴響﹗倉底劇本來原定3月21日緊接《家族榮耀》大結局後播出，最後被抽起﹗劇集以食人腦喪屍為主題的時裝靈異奇幻喜劇，由何廣沛與江嘉敏擔正做男女主角。
有唔少網民都表示有期待，認為呢啲另類題材「倉底貨」仲好睇過大制作。不過有啲就認為係抄外國早幾年嘅電影同劇集。
疫情嚴峻，無綫爆疫，多名藝人確診，因此被迫中斷開拍緊嘅劇集，以減少大規模病毒傳播，據知每日損失約200萬！但由於疫情未有緩和跡象，復工無期，唔通嚟緊幾個月真係會無劇集睇？
帶病照開工變成「拍劇群組」
有傳周嘉洛早前有病徵，但仍帶病開工，之前他亦曾上載雙飛人藥水和連花清瘟膠囊的照片，據悉是「風少」陳浚霆見他病所以送贈給他的﹗有指因有藝人及幕後曾帶病開工，致令劇組都好多人中招，先後多個藝人確診，包括有周嘉洛、羅樂林、胡定欣、馮盈盈、戴祖儀等人。
所有劇停廠 復工無期
拍劇時劇組人數又多，又無得戴口罩，傳播風險自然提高。TVB早前宣布停晒所有開拍緊嘅劇集，例如《破毒強人》、《回歸》、《曙光》、《法言人》、《隱門》等，進行大規模消毒，原定停廠至3月7日，但由於疫情未見緩和，劇組都未收到復工日期。
每日損失7位數
《愛回家之開心速遞》劇集雖然有藝人中招，但係唯一例外，工照開。但由於無綫存貨唔多唔知可以頂到幾時？但由於疫情未有緩和跡象，依家停晒工，糧照出，本來已經蝕緊錢嘅TVB如同燒銀紙一樣，之後點同啱啱公布一年賺成億嘅ViuTV競爭呀？唔通真係靠聲夢同Super Tiger？
重播已經解決問題
TVB深宵時段會重播舊劇，有唔少網民認為舊劇仲好睇，重播已經解決到問題，分分鐘仲好過而家嘅收視。
有網民就再偏激啲覺得無劇集睇都唔緊要，播吓卡通片都仲得。
常見問題
無綫多名藝人中招，《愛回家》會停播嗎？
據知《愛回家之開心速遞》劇集雖然有藝人中招，但係唯一例外…詳情請看
《食腦喪B》將於何時播出?
《食腦喪B》原定緊接《家族榮耀》播出，不過無綫改變計劃決定抽起…即睇播放詳情
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