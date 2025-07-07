一文睇清「WATERBOMB女神」權恩妃背景+歷年造型 超強身材管理網民激讚！

29歲韓國女星權恩妃（Kwon Eun-Bi），2018年以韓日限定女團IZ*ONE隊長身份出道，並憑藉精湛舞技、穩健唱功及領袖魅力受到矚目。2023年權恩妃在韓國「WATERBOMB」潑水音樂節以火辣比基尼造型爆紅，更獲被封「水彈女神」！以下將會為大家整理權恩妃歷年「WATERBOMB」嘅靚爆造型，以及佢超強嘅身材管理方法！