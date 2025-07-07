一文睇清「WATERBOMB女神」權恩妃背景+歷年造型 超強身材管理網民激讚！
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29歲韓國女星權恩妃（Kwon Eun-Bi），2018年以韓日限定女團IZ*ONE隊長身份出道，並憑藉精湛舞技、穩健唱功及領袖魅力受到矚目。2023年權恩妃在韓國「WATERBOMB」潑水音樂節以火辣比基尼造型爆紅，更獲被封「水彈女神」！以下將會為大家整理權恩妃歷年「WATERBOMB」嘅靚爆造型，以及佢超強嘅身材管理方法！
權恩妃身材管理超強
身高158cm嘅權恩妃體重僅44kg，不過2023年在「WATERBOMB」演出中，就以比基尼造型展現完美曲線，健康膚色與緊實身形讓她一舉成為焦點。權恩妃向來強調健康嘅身材管理，反對極端減肥，其分享嘅瘦身餐單更以高蛋白、低GI食物為主，搭配Pilates以及有氧運動，令身形keep住fit到漏狀態！
權恩妃「WATERBOMB」造型一年靚過一年
權恩妃繼今年以西部牛仔為靈感，上身為Chekerboard襯衫，下身則以牛仔短褲作配搭，再搭載長靴以及牛仔褲完成整體造型。而且權恩妃更敞開上衣，露出其身穿的白色比堅尼，大展身材。不過最驚喜都係佢與參加《單身即地獄4》後人氣急升嘅李時安合體重現《Produce 48》經典曲《Rumor》，令現場氣氛相當火熱！
回顧2023及2024年權恩妃嘅「WATERBOMB」造型，可謂年年都有驚喜，「水彈女神」嘅稱號真係當之無愧！
權恩妃背景起底
權恩妃17歲時於烘焙店打工，同時擔任女團Secret與Girl’s Day的伴舞，後收到鼓勵並立志成為偶像。後來權恩妃19歲時以以藝名「Kazoo」加入女團Ye-A，不過最後因公司問題於2015年退出並轉投Woollim娛樂。
權恩妃2018參加選秀節目《PRODUCE 48》，以第7名成績出道兼成為限定女團IZ*ONE嘅隊長。2021年IZ*ONE合約到期後，權恩妃改以solo形式繼續活動，除咗發行多張專輯外，更主演日本電影《原本以為只是手機掉了：最終章駭客遊戲》，事業發展強勁！
權恩妃感情生活曝光
權恩妃2021年因與BTS成員Jimin的社交媒體照片背景相似，被質疑「Lovestagram」引發戀愛傳聞，後被相關人士澄清為謠言。近期權恩妃與《單身即地獄》參加者Dex（金珍映）因互動頻密而傳出緋聞，不過權恩妃就直言與對方更似朋友，側面打破緋聞。
撰文：東方新地圖片來源：ig@waterbomb_official、ig@silver_rain.__、影片截圖資料或影片來源：原文刊於新假期