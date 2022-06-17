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欣宜拍Vlog直擊35歲生日現場 同「佢」大跳艷舞過生日！

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欣宜一直將自己的日常生活上傳到個人YouTube Channel，日前她上傳來了自己慶祝35歲生日的實況。欣宜的35歲生日過得並不平凡。除了得到Anson Lo親自唱生日歌慶祝之外，更與好友許廷鏗大跳艷舞慶祝。

欣宜拍生日Vlog 與好友大講有味笑話

欣宜近年經常將自己的日常生活上傳到個人Youtube Channel，近日亦上傳了35的生日Vlog，大曬自己跟好友們一起度過了一個火辣的生日。欣宜與好朋友阿Ben在Vlog的開端已經大開黃腔，不斷拿早餐腸仔開玩笑。

欣宜「老公」 AL親自唱生日歌

欣宜與朋友在家中吃完早餐之後，便一起到排舞室學舞。在前往排舞室的路上，欣宜收到「老公」Anson Lo（盧瀚霆、AL）的生日祝福訊息。AL親自唱生日歌給欣宜，令她喜出望外，不斷尖叫。欣宜與朋友更大讚AL好Sweet，剛起床的聲音也很性感。欣宜在收到短訊後，馬上錄音回覆：「多謝你啊老公，好開心聽到你個Message。」

欣宜 生日當日收到Anson Lo的生日祝福短訊。
生日當日收到Anson Lo的生日祝福短訊。（圖片來源：[email protected] 鄭欣宜）
欣宜 Anson Lo親自唱生日歌！
Anson Lo親自唱生日歌！（圖片來源：[email protected] 鄭欣宜）
欣宜收到訊息後，非常激動！
欣宜收到訊息後，非常激動！（圖片來源：[email protected] 鄭欣宜）
欣宜
（圖片來源：[email protected] 鄭欣宜）
欣宜 收到訊息後，馬上覆「多謝老公」
收到訊息後，馬上覆「多謝老公」（圖片來源：[email protected] 鄭欣宜）

欣宜、許廷鏗學跳艷舞 火辣慶祝生日

在到達排舞室之後，許廷鏗亦為欣宜準備了驚喜。可惜驚喜被欣宜馬上識穿，令整個場面變得十分搞笑。其後欣宜等人一起學跳舞的時候，欣宜、好朋友阿Ben和許廷鏗更在對方的身上大跳艷舞。艷舞場面不但毫不火辣，更反而笑爆一眾網民。

許廷鏗準備了驚喜給欣宜，卻被欣宜發現！
許廷鏗準備了驚喜給欣宜，卻被欣宜發現！（圖片來源：[email protected] 鄭欣宜）
欣宜 跳艷舞場面超搞笑！
跳艷舞場面超搞笑！（圖片來源：[email protected] 鄭欣宜）
欣宜 跳艷舞場面超搞笑！
跳艷舞場面超搞笑！（圖片來源：[email protected] 鄭欣宜）

欣宜35歲自稱中女 不再刻意裝可愛

欣宜在片中不斷提到自己已經是35歲的中女，不再可以扮可愛討好觀眾。除了不修邊幅地出現於生日Vlog之外，她亦不斷調侃自己的體力已經不大如前，例如需要在跳舞前熱身和跳舞後要午睡等。

欣宜自嘲自己係中女。
欣宜自嘲自己係中女。（圖片來源：[email protected] 鄭欣宜）
欣宜 自嘲身體開始老化！
自嘲身體開始老化！（圖片來源：[email protected] 鄭欣宜）
欣宜表示自己已經35歲，不再刻意裝可愛。
欣宜表示自己已經35歲，不再刻意裝可愛。（圖片來源：[email protected] 鄭欣宜）
欣宜
（圖片來源：[email protected] 鄭欣宜）

生日Vlog令豪宅內部曝光

欣宜上傳生日Vlog的同時令千呎豪宅曝光。從影片中可見，欣宜的大廳非常寬闊，不但可以裝下一台鋼琴，亦能放置兩大沙發。此外欣宜在準備出席生日晚餐的時候，在浴室中化妝的場面，亦令寬闊的浴室曝光。從影片中可見，欣宜的浴室猶如酒店浴室般華麗，設備亦十分齊全。

欣宜 大廳寬闊
大廳寬闊（圖片來源：[email protected] 鄭欣宜）
欣宜 大廳十分寬敞，可以裝置L型大型沙發。
大廳十分寬敞，可以裝置L型大型沙發。（圖片來源：[email protected] 鄭欣宜）
欣宜 欣宜的豪宅浴室如酒店浴室般華麗。
欣宜的豪宅浴室如酒店浴室般華麗。（圖片來源：[email protected] 鄭欣宜）

網民踴躍問有關35歲繼承遺產一事

此外，網民都十分關注欣宜能否成功繼承肥姐6千萬遺產一事。據悉，肥姐於2008年離世的時候曾與欣宜達成協議，協議中表明要等欣宜過了35歲生日之後，才能繼承自己6千萬遺產。雖然今年欣宜已經達到可以合法繼承遺產的年齡，可是欣宜生日後一直沒有直接交代自己能否繼承遺產一事，反而通過經理人公司表示不會對遺產一事做出回應。欣宜只在社交平台上回應，寫道：「多謝大家嘅祝福！今日35歲lu，祝自己和我愛我嘅人都身體健康、日日都有值得開心嘅事情發生！」，迴避網民對有關遺產的問題。

欣宜
（圖片來源：[email protected]

欣宜拍Vlog 直擊火爆幸福生日現場

圖片來源：[email protected] 鄭欣宜、[email protected]

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