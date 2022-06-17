欣宜拍Vlog直擊35歲生日現場 同「佢」大跳艷舞過生日！
欣宜拍生日Vlog 與好友大講有味笑話
欣宜近年經常將自己的日常生活上傳到個人Youtube Channel，近日亦上傳了35的生日Vlog，大曬自己跟好友們一起度過了一個火辣的生日。欣宜與好朋友阿Ben在Vlog的開端已經大開黃腔，不斷拿早餐腸仔開玩笑。
欣宜「老公」 AL親自唱生日歌
欣宜與朋友在家中吃完早餐之後，便一起到排舞室學舞。在前往排舞室的路上，欣宜收到「老公」Anson Lo（盧瀚霆、AL）的生日祝福訊息。AL親自唱生日歌給欣宜，令她喜出望外，不斷尖叫。欣宜與朋友更大讚AL好Sweet，剛起床的聲音也很性感。欣宜在收到短訊後，馬上錄音回覆：「多謝你啊老公，好開心聽到你個Message。」
欣宜、許廷鏗學跳艷舞 火辣慶祝生日
在到達排舞室之後，許廷鏗亦為欣宜準備了驚喜。可惜驚喜被欣宜馬上識穿，令整個場面變得十分搞笑。其後欣宜等人一起學跳舞的時候，欣宜、好朋友阿Ben和許廷鏗更在對方的身上大跳艷舞。艷舞場面不但毫不火辣，更反而笑爆一眾網民。
欣宜35歲自稱中女 不再刻意裝可愛
欣宜在片中不斷提到自己已經是35歲的中女，不再可以扮可愛討好觀眾。除了不修邊幅地出現於生日Vlog之外，她亦不斷調侃自己的體力已經不大如前，例如需要在跳舞前熱身和跳舞後要午睡等。
生日Vlog令豪宅內部曝光
欣宜上傳生日Vlog的同時令千呎豪宅曝光。從影片中可見，欣宜的大廳非常寬闊，不但可以裝下一台鋼琴，亦能放置兩大沙發。此外欣宜在準備出席生日晚餐的時候，在浴室中化妝的場面，亦令寬闊的浴室曝光。從影片中可見，欣宜的浴室猶如酒店浴室般華麗，設備亦十分齊全。
網民踴躍問有關35歲繼承遺產一事
此外，網民都十分關注欣宜能否成功繼承肥姐6千萬遺產一事。據悉，肥姐於2008年離世的時候曾與欣宜達成協議，協議中表明要等欣宜過了35歲生日之後，才能繼承自己6千萬遺產。雖然今年欣宜已經達到可以合法繼承遺產的年齡，可是欣宜生日後一直沒有直接交代自己能否繼承遺產一事，反而通過經理人公司表示不會對遺產一事做出回應。欣宜只在社交平台上回應，寫道：「多謝大家嘅祝福！今日35歲lu，祝自己和我愛我嘅人都身體健康、日日都有值得開心嘅事情發生！」，迴避網民對有關遺產的問題。