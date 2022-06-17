欣宜拍Vlog直擊35歲生日現場 同「佢」大跳艷舞過生日！

欣宜一直將自己的日常生活上傳到個人YouTube Channel，日前她上傳來了自己慶祝35歲生日的實況。欣宜的35歲生日過得並不平凡。除了得到Anson Lo親自唱生日歌慶祝之外，更與好友許廷鏗大跳艷舞慶祝。