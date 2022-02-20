欣宜長文悼念肥姐離世14周年 Fans「集體炒車」留言送上生日祝福！
欣宜自認兒時勁曳
欣宜貼出被肥姐從後攬到實的溫馨舊照，欣宜以「過嚟，鍚番」為題長文懷緬跟肥姐的相處時光，欣宜自認兒時好頑皮。「睇吓我個樣幾頑皮。喺我返舊相嘅過程中發現由六歲至13歲期間影過嘅所有相入面我個樣都係古靈精怪。」
「肥姐大喝一聲、嚴厲眼神，我就會靜下來」
「你以為我影相時做鬼臉係因為要掩飾對自己外表嘅不滿？可能都有關嘅⋯但係我知，佢都知：安安靜靜、乖乖女女、正正經經、坐定定的對我來講先至係一種掩飾。之前都講過細個時嘅自己真係好曳。當我嘈喧巴閉、跑來跑去、坐唔定嘅時候佢只會大聲喝我一聲『鄭欣宜』再加多一個嚴厲眼神我就會靜止下來（其實通常唔使講任何野，掘我一眼就夠）。」
一定會叫我「過嚟，錫返」
但當我最跩最跩例如蝦婆婆或者突然變Moody黑起塊面冇禮貌唔睬人或者講大話時⋯佢真係會兜巴星我。然後佢就會叫我跪喺地下掹住耳仔。最搞笑係，畀佢打完，我梗係會喊啦～佢就會叫我『唔準喊！』
吓！？！
所以喺我又掙扎緊想喊但又唔準喊⋯又反思點解我會俾佢打俾佢鬧，自己做錯啲乜嘢⋯當我開始感到內疚時真係諗得通了，佢一定會叫我『過嚟，錫返』，然後我就會好似隻小胖羊走到佢身邊，貼住佢。佢就會攬住我，好聲好氣同我解釋我錯喺邊度。佢會同我解釋⋯其實打我佢仲痛過我。
等一個叫我「過嚟，錫返」嘅人
今年35歲了。佢都走咗14年了。
人越大越珍惜佢那種不離不棄。無論我有多壞，無論我令佢多失望，到最終佢都會叫我「過嚟」然後錫返我。
如果我搵到一個⋯同樣對我不離不棄⋯ 當我嘈喧巴閉、跑來跑去、坐唔定嘅時候⋯當我唔覺意發洩我嘅脾氣喺別人身上、突然變Moody黑起塊面冇禮貌唔睬人(yes, i still do this often)、當我唔知點處理問題然而瞞騙世界進入報喜不報優的狀態嘅時後⋯都能接受我嘅好與壞，在任何情況的最終都會叫我「過嚟，錫返」嘅人⋯就好。#我仍會等
（圖片來源：IG＠princejoyce）
（圖片來源：IG＠princejoyce）
網民「集體炒車」
留言區不少人都向欣宜送上祝福，直言「Happy Birthday」，又指希望欣宜有美好的一天，更有人指「過嚟，姨姨錫返你」。成件事就好似為欣宜雪上加霜一樣，在自己母親的死忌上竟然收到「Happy Birthday」的祝福…
不過都有網民眼睛係明亮，閱讀理解應該都正常，祝福欣宜可以找到一個「Mr.Right」，亦表示自己十分欣賞她一直以來的堅持，可以看到母親沈殿霞都有一直在保護她。
35歲可動用6千萬遺產
欣宜闖歌壇多年，成績有目共睹。其實欣宜努力多時，她21歲時，肥姐不敵肝癌離世，短短一個月，外婆亦相繼過世，絕對是欣宜最難過的一年，人不在，但愛和親情永長存，肥姐留下達6,000萬的巨額遺產予愛女，讓她將來無憂生活，不過當時基於欣宜年紀尚輕，肥姐立下遺囑，要求欣宜必須在35歲之後才能動用這筆巨額遺產，而年來欣宜亦發奮自強。
肥姐離世13周年｜欣宜向肥姐承諾「會爭氣」
去年初肥姐離世13周年，欣宜留言指在13年前對媽咪肥姐許下承諾：「我會爭氣，我會乖，我會努力做一個有用嘅人。」回憶以前，欣宜在加拿大升學，肥姐在香港工作，「 仲記得讀上中學時…放學掛住玩。成日都唔做功課。讀書成績都算OK啦。都會有80幾分嘅。」不過維持不到一年，成績跌到不合格。
欣宜回顧肥姐對考試肥佬不責罵
欣宜成績一落千丈，但肥姐沒有責罵她「 由細到大佢都俾好多自由空間畀我。從來喺讀書方面都好信任我會乖會鞭策自己。佢喺香港工作，我喺加拿大讀書。Grade 11 year 佢突然暫停了自己所有工作飛返嚟話要陪我…亦都就係呢一年我學業開始退步。 記得佢見到我啲分數時，佢冇打個、佢冇鬧我。我見到嘅反而係佢對自己嘅失望。好似喺到怪責自己點解唔攞多啲時間出嚟去鞭策自己個女讀書讀好啲。佢只係細細聲同我講咗一句『你要靠呢啲分數考大學㗎…』當時見到佢咁失望，我真係寧願佢鬧我、打我。」
欣宜回顧肥姐金句「做人要有頭有尾」
欣宜其後用寫紙仔方式寫字條給肥姐道歉，並承諾會努力讀書，畢業可以做到Honour Roll Student上台領證書﹗因為欣宜記得肥姐的教誨：「做人要有頭有尾，講得出就要做得到」。
欣宜回想13年前許下的承諾，自覺自己沒有特別爭氣、沒有特別乖，亦唔覺得自己做到一個很有用嘅人，「但我一定有努力， i’m trying.. i’m on my way there…你教我的我都記得。請放心。」
欣宜長文悼念肥姐，感動不少圈中人，紛紛留言鼓勵欣宜，指她的成績有目期睹，肥姐在天之靈也會為她感到驕傲。