欣宜下年35歲將繼承肥姐巨額遺產 曾發長文悼念肥姐離世13年「你教我的都會記得﹗」
文：東方新地 ｜ 圖：欣宜IG
欣宜21歲時，肥姐不敵肝癌離世，短短一個月，外婆亦相繼過世，絕對是欣宜最難過的一年，人不在，但愛和親情永長存，肥姐留下達6,000萬的巨額遺產予愛女，讓她將來無憂生活，不過當時基於欣宜年紀尚輕，肥姐立下遺囑，要求欣宜必須在35歲之後才能動用這筆巨額遺產，而年來欣宜亦發奮自強，好不容易熬到明年滿35歲便可以讓生活輕鬆得多。
欣宜向肥姐承諾「會爭氣」
年初肥姐離世13周年，欣宜留言指在13年前對媽咪肥姐許下承諾：「我會爭氣，我會乖，我會努力做一個有用嘅人。」回憶以前，欣宜在加拿大升學，肥姐在香港工作，「 仲記得讀上中學時…放學掛住玩。成日都唔做功課。讀書成績都算OK啦。都會有80幾分嘅。」不過維持不到一年，成績跌到不合格。
欣宜回顧肥姐對考試肥佬不責罵
欣宜成績一落千丈，但肥姐沒有責罵她「 由細到大佢都俾好多自由空間畀我。從來喺讀書方面都好信任我會乖會鞭策自己。佢喺香港工作，我喺加拿大讀書。Grade 11 year 佢突然暫停了自己所有工作飛返嚟話要陪我…亦都就係呢一年我學業開始退步。 記得佢見到我啲分數時，佢冇打個、佢冇鬧我。我見到嘅反而係佢對自己嘅失望。好似喺到怪責自己點解唔攞多啲時間出嚟去鞭策自己個女讀書讀好啲。佢只係細細聲同我講咗一句『你要靠呢啲分數考大學㗎…』當時見到佢咁失望，我真係寧願佢鬧我、打我。」
欣宜回顧肥姐金句「做人要有頭有尾」
欣宜其後用寫紙仔方式寫字條給肥姐道歉，並承諾會努力讀書，畢業可以做到Honour Roll Student上台領證書﹗因為欣宜記得肥姐的教誨：「做人要有頭有尾，講得出就要做得到」。
欣宜回想13年前許下的承諾，自覺自己沒有特別爭氣、沒有特別乖，亦唔覺得自己做到一個很有用嘅人，「但我一定有努力， i’m trying.. i’m on my way there…你教我的我都記得。請放心。」
欣宜長文悼念肥姐，感動不少圈中人，紛紛留言鼓勵欣宜，指她的成績有目期睹，肥姐在天之靈也會為她感到驕傲。