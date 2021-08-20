欣宜下年35歲將繼承肥姐巨額遺產 曾發長文悼念肥姐離世13年「你教我的都會記得﹗」

欣宜年初在社交網悼念肥姐沈殿霞離世13周年，欣宜貼出一張中學畢業相，長文回憶肥姐生前對她的管教，並留言「你教我的我都記得。請放心。」圈中好友紛紛留言畀心給予支持及鼓勵，人母謝安琪更留言表示感動到喊﹗肥姐生前留下港幣達6,000萬元遺產，條件是等欣宜年滿35歲才能繼承，如今她已經34歲，下年5月欣宜滿35歲便可繼承全部遺產。

文：東方新地 ｜ 圖：欣宜IG