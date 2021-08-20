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欣宜下年35歲將繼承肥姐巨額遺產 曾發長文悼念肥姐離世13年「你教我的都會記得﹗」

東方新地

欣宜年初在社交網悼念肥姐沈殿霞離世13周年，欣宜貼出一張中學畢業相，長文回憶肥姐生前對她的管教，並留言「你教我的我都記得。請放心。」圈中好友紛紛留言畀心給予支持及鼓勵，人母謝安琪更留言表示感動到喊﹗肥姐生前留下港幣達6,000萬元遺產，條件是等欣宜年滿35歲才能繼承，如今她已經34歲，下年5月欣宜滿35歲便可繼承全部遺產。
文：東方新地 ｜ 圖：欣宜IG

雖然肥姐已離欣宜而去，但欣宜不斷自強，時常發放正能量。（圖片來源：欣宜ig）
雖然肥姐已離欣宜而去，但欣宜不斷自強，時常發放正能量。（圖片來源：欣宜ig）
欣宜貼出中學畢業照以悼念肥姐生前對她的管教。
年初欣宜貼出中學畢業照以悼念肥姐生前對她的管教。（圖片來源：欣宜ig）

欣宜21歲時，肥姐不敵肝癌離世，短短一個月，外婆亦相繼過世，絕對是欣宜最難過的一年，人不在，但愛和親情永長存，肥姐留下達6,000萬的巨額遺產予愛女，讓她將來無憂生活，不過當時基於欣宜年紀尚輕，肥姐立下遺囑，要求欣宜必須在35歲之後才能動用這筆巨額遺產，而年來欣宜亦發奮自強，好不容易熬到明年滿35歲便可以讓生活輕鬆得多。

欣宜除了歌唱事業，亦不時拍片希望吸廣告為自己帶來收入。（圖片來源：欣宜ig）
欣宜除了歌唱事業，亦不時拍片希望吸廣告為自己帶來收入。（圖片來源：欣宜ig）

欣宜向肥姐承諾「會爭氣」

年初肥姐離世13周年，欣宜留言指在13年前對媽咪肥姐許下承諾：「我會爭氣，我會乖，我會努力做一個有用嘅人。」回憶以前，欣宜在加拿大升學，肥姐在香港工作，「 仲記得讀上中學時…放學掛住玩。成日都唔做功課。讀書成績都算OK啦。都會有80幾分嘅。」不過維持不到一年，成績跌到不合格。

欣宜自細體型肥胖，高中還在加拿大求學時，欣宜在纖體公司幫忙下成功搣甩肥膏，為入行作好準備。
欣宜自細體型肥胖，高中還在加拿大求學時，欣宜在纖體公司幫忙下成功搣甩肥膏，為入行作好準備。

欣宜回顧肥姐對考試肥佬不責罵

欣宜成績一落千丈，但肥姐沒有責罵她「 由細到大佢都俾好多自由空間畀我。從來喺讀書方面都好信任我會乖會鞭策自己。佢喺香港工作，我喺加拿大讀書。Grade 11 year 佢突然暫停了自己所有工作飛返嚟話要陪我…亦都就係呢一年我學業開始退步。 記得佢見到我啲分數時，佢冇打個、佢冇鬧我。我見到嘅反而係佢對自己嘅失望。好似喺到怪責自己點解唔攞多啲時間出嚟去鞭策自己個女讀書讀好啲。佢只係細細聲同我講咗一句『你要靠呢啲分數考大學㗎…』當時見到佢咁失望，我真係寧願佢鬧我、打我。」

欣宜貼出合照懷念肥姐。
欣宜貼出合照懷念肥姐。

欣宜回顧肥姐金句「做人要有頭有尾」

欣宜其後用寫紙仔方式寫字條給肥姐道歉，並承諾會努力讀書，畢業可以做到Honour Roll Student上台領證書﹗因為欣宜記得肥姐的教誨：「做人要有頭有尾，講得出就要做得到」。

去年欣宜亦有出po悼念肥姐，貼出母女開心合照並留言：「你離開我們已經12年，很多人覺得我應該放下，但我怎能做得到？失去你，我永遠都不能䆁懷﹗」
去年欣宜亦有出po悼念肥姐，貼出母女開心合照並留言：「你離開我們已經12年，很多人覺得我應該放下，但我怎能做得到？失去你，我永遠都不能䆁懷﹗」

欣宜回想13年前許下的承諾，自覺自己沒有特別爭氣、沒有特別乖，亦唔覺得自己做到一個很有用嘅人，「但我一定有努力， i’m trying.. i’m on my way there…你教我的我都記得。請放心。」

上年母親節，欣宜貼出媽媽和婆婆的合照，兩位至親也先後離開她。
上年母親節，欣宜貼出媽媽和婆婆的合照，兩位至親也先後離開她。

欣宜長文悼念肥姐，感動不少圈中人，紛紛留言鼓勵欣宜，指她的成績有目期睹，肥姐在天之靈也會為她感到驕傲。

張繼聰、林欣彤、謝安琪及DJ麻利留言支持，謝安琪留言表示感動到喊，指欣宜好叻好乖好爭氣。
張繼聰、林欣彤、謝安琪及DJ麻利留言支持，謝安琪留言表示感動到喊，指欣宜好叻好乖好爭氣。
梁詠琪亦留言指欣宜做得好好。
梁詠琪亦留言指欣宜做得好好。

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