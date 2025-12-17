姜濤演唱會歌單｜LAVA LIVE 2025亞博首場坦言曾想取消 24首歌單完整曝光

姜濤今晚在亞博舉行《KEUNG TO”LAVA”LIVE 2025》一連九場演出首晚在12月17日正式開鑼，首場演唱會開場連唱《Boulder》、《白果》及《Master Class》三首歌曲點燃全場氣氛。姜濤在演唱《以父之名》後有感而發，坦言今年經歷重重困難，曾考慮推遲甚至取消演唱會，但最終因為對舞台的熱愛而堅持下去，現場觀眾為他的真誠分享深受感動。