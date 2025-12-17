姜濤演唱會歌單｜LAVA LIVE 2025亞博首場坦言曾想取消 24首歌單完整曝光
姜濤今晚在亞博舉行《KEUNG TO”LAVA”LIVE 2025》一連九場演出首晚在12月17日正式開鑼，首場演唱會開場連唱《Boulder》、《白果》及《Master Class》三首歌曲點燃全場氣氛。姜濤在演唱《以父之名》後有感而發，坦言今年經歷重重困難，曾考慮推遲甚至取消演唱會，但最終因為對舞台的熱愛而堅持下去，現場觀眾為他的真誠分享深受感動。
亞博全場爆滿 姜濤坦言曾想推遲演唱會
姜濤在演唱會 Part 2 第四首歌曲《以父之名》後，向台下觀眾吐露心聲：「歡迎大家嚟到姜濤演唱會，其實我等咗好耐，今年無論係自己定係乜嘢都好，發生咗同經歷咗好多嘢，我有諗過推遲呢個show，我有諗過唔做呢個show，乜嘢感覺都有試過，但心入面話畀我聽，我係喜愛呢個舞台，我係喜愛表演，所以，我決定堅持做落去。」他的真誠分享讓現場氣氛變得溫馨感人，不少粉絲為他的堅持而動容。
首場演出氣氛高漲
演唱會在亞博館舉行，姜濤以連續三首歌曲《Boulder》、《白果》、《Master Class》作為開場，立即將現場氣氛推向高潮。他在開演前更上載了35秒黑白花絮片，預告舞台視覺效果及排練情況，為粉絲帶來驚喜。整場演唱會分為六個部分，涵蓋他的代表作品和最新歌曲，第六部份更有神秘嘉賓。
姜濤呼籲觀眾釋放情緒
姜濤在台上真情流露地表示：「今晚呢個騷啱啱開始，希望大家可以感受到，我哋台前幕後喺呢個騷入面，我個人又好，大家都好，希望大家可以將所有情緒釋放出嚟，開開心心。」他希望透過這場演唱會，讓所有人都能夠放下包袱，盡情享受音樂帶來的快樂和療癒力量。這番話充分體現了他作為藝人的責任感，以及對粉絲的關愛和體貼。現場觀眾也積極回應他的呼籲，全情投入到演唱會的每一個環節中，營造出溫暖而充滿正能量的氛圍。
完整歌單曝光25首歌曲
Part 1
- Boulder
- 白果
- Master Class
Part 2
- 黑月
- DUMMY
- 鏡中鏡
- 以父之名
- 寂寞圓舞
- 孤獨病
Part 3
- 岩巉
- 流浪星球
- Better Man
Part 4
- 濤
- 作品的說話
Part 5
- 亞特蘭提斯
- I Need You In My Li(f)e
- 追愛狂想
- On A SunnyDay
Part 6
- 風雨不改
- 好得太過份
- Keung To x Guest
- Guest Song
- 愛情簽證申請
- 蒙著嘴說愛你
圖片來源：東方新地資料或影片來源：原文刊於新假期