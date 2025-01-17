聲生不息‧大灣區季｜古巨基分享《愛得太遲》真實感人故事 附第五期歌單
古巨基《愛得太遲》創作來自真實洋蔥故事！
常駐歌手古巨基與本集飛行嘉賓泳兒獻唱《愛得太遲》，《愛得太遲》是古巨基2006年的音樂作品，當年推出後大受歡迎，是香港樂壇史上第二首歌曲獲得香港四大電子傳媒的年度最佳金曲獎；為了帶給樂迷新鮮感，基仔與泳兒在《聲生》中獻唱了重新編曲的版本，基仔唱畢後更感性地在台上分享歌曲創作背後的洋蔥！原來《愛得太遲》的創作靈感，是來自基仔身邊朋友的真實經歷：「我朋友準備了母親節禮物送給媽媽，然後媽媽告訴他：『我很累呀，我先去洗個澡，再來接這個禮物。』然後（他媽媽）去了洗澡，很長時間都沒有出來，最終他們破門，然後看到他媽媽已經倒在地上，後來送到醫院去，那個晚上沒有了。」
基仔大讚泳兒是寶藏歌手
雖然事隔多年，但基仔重提朋友當日的經歷時還是要強忍悲痛，更一度說不下去，在後台被基仔感動到的祖兒，抹淚的同時，不忘激動分享基仔「愛妻小秘密」，祖兒說：「所以他每次上台表演之前，都要拉他老婆的手一下，那怕一天有三次上台的機會，每一次上台他都要：我老婆呢？我老婆呢？」配合鏡頭播出基仔在後台深情緊抱太太的畫面，畫面煞是溫馨，亦盡顯基仔如何把握每個機會「珍惜眼前人」！重情的基仔，還趁著今次這個合唱機會，大大力推介泳兒，並大讚她是寶藏，基仔說：「她天生有一把很清脆的聲音，她其實也是一位寶藏，我期待大家可以找她的歌聽一下。」
後台深情抱抱老婆溫馨畫面曝光
向來夾雜感性與歡樂的《聲生》，今集的搞笑擔當除繼續有「長勝軍」祖兒，她被要求形容李克勤與黃子弘凡的分別時，竟將「老」字衝口而出，而方力申在旁提水打救，笑翻全場；另薛凱琪（阿Fi）與周柏豪的互動亦相當搶焦。在入行初期已認識的二人，被何炅要求互相稱讚時，周柏豪竟一邊說一邊口吃，場面搞笑：「還是很可愛，很甜…甜…甜美的一個女生，再加上成熟，還有有智…智…智慧的」；原來周柏豪之所以口窒窒並非因為心虛，而是因為普通話不靈光，此處已引爆全場笑聲。而被讚到天上有地下冇的阿Fi，則開心大笑至幾乎下巴跌落地，又激動地拍打周柏豪，場面一度失控，阿Fi幾經辛苦才收拾心情大讚周柏豪回禮：「你本身皮膚很好，本身已經帥，雙眼皮也厚，對於工作很認真，就會覺得很踏實，非常有魅力！」
第五期歌單(頒獎典禮)
飛行嘉賓;周柏豪、泳兒
- 衛蘭、回春丹樂隊《森林》原唱Mr.
- 泳兒、古巨基《愛得太遲》原唱古巨基
- 容祖兒、黃子弘凡《刻不容緩》原唱容祖兒/李克勤
- 周筆暢、李昊《幸福之歌》原唱 Supper Moment
- 李宇春、陳小春《紅唇的吻》原唱草蜢
- 薛凱琪、周柏豪《冷雨夜》原唱Beyond
- 7 大合唱《非常夏日》原唱王菲/張學友