歌手‧門丨衛詩重提日本涉毒連累家姐 衛蘭：我當然有怪責佢！

衛蘭（Janice）由黎明一手捧紅，不過2009年孖生細妹衛詩（Jill）因在日本涉毒被捕，亦間接連累Janice跌入人生低潮。日前ViuTV新一集《歌手‧門》，Janice找來Jill做嘉賓就重提此事，Janice直言：「我當然有怪責佢！」

文：東方新地 ｜ViuTV《歌手‧門》截圖、[email protected]_vidal、[email protected]