歌手‧門丨衛詩重提日本涉毒連累家姐 衛蘭：我當然有怪責佢！
衛蘭（Janice）由黎明一手捧紅，不過2009年孖生細妹衛詩（Jill）因在日本涉毒被捕，亦間接連累Janice跌入人生低潮。日前ViuTV新一集《歌手‧門》，Janice找來Jill做嘉賓就重提此事，Janice直言：「我當然有怪責佢！」
文：東方新地 ｜ViuTV《歌手‧門》截圖、[email protected]_vidal、[email protected]
重提日本涉毒案陷人生低潮
衛蘭（Janice）由黎明一手捧紅，出道不久多支派台作品已大受歡迎，如《My Love My Fate》、《心亂如麻》、《愛才》及《離家出走》等等，當年在樂壇頒獎禮上更橫掃多個獎項，風頭一時無兩！不過2009年孖生細妹衛詩（Jill）與男友關楚耀雙雙在日本因藏毒罪被捕後，亦間接連累Janice跌入人生低潮，令她看透行內人是多勢利。日前ViuTV新一集《歌手‧門》上，Janice找來孖生細妹Jill做嘉賓，Jill就重提日本涉毒事件，直認是人生最低潮，而Janice亦接著說：「亦都係我嘅低潮，因為你喺日本，所有記者都嚟搵我，去問你嘅嘢。」
衛蘭：我當然有怪責佢！
節目上Jill明白到當時家姐十分擔心自己，在旁的Janice亦繼續說：「有冇怪責過我妹呢？其實當然係有啦，咁多年嚟嘅事業，一路都行得好順利，一下子因為呢樣嘢嘅發生而冇咗，同埋發覺原來呢一行，當你紅嘅時候，啲人會想做你朋友，當你跌得好低嘅時候，佢哋好似唔識你，我係第一次經歷呢樣嘢，覺得呢行原來好現實。」幸好兩姊妹因為宗教信仰而成功走出人生低谷，Janice說：「如果冇呢件事發生，我哋唔會遇到我哋最大嘅祝福，就係遇見神，所以我而家冇怪責佢。」
分享《聲夢傳奇》做導師心得
此外，衛蘭在節目《歌手‧門》上都有請來Gin Lee（李幸倪）做嘉賓，但二人搞笑地竟然分享在無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》當導師時的心得，Janice表示主力會教學員怎樣投放感情，而Gin Lee則說：「其實不只要教唱歌技巧，而是要教怎樣處理一些不確定情況，節目後自己亦得到很多得著。」