歐倩怡呻窮離婚後賣車慳錢 網民鬧爆：宜家食自己搞唔掂?
歐倩怡呻離婚後冇得去旅行
歐倩怡自從離婚後要專注於工作，她坦言生活有了很大的變化，例如以前只需要照顧小朋友，但宜家就要專注上班，不可以像以前一樣想去旅行就旅行，要好好安排時間。當被問到單身生活還有什麼變化時，她笑言現在的生活多了清潔工作，而烹飪時對洗菜的要求也不如以前那般嚴格。
離婚後賣車 慳錢盡可能坐地鐵
面對單身生活，歐倩怡也做出了一些調整以節省開支。歐倩怡表示離婚後選擇賣車，她解釋說，以前有家庭的時候，開車更經濟，但現在則選擇更節省的交通方式，盡可能搭多啲地鐵。
歐倩怡離婚後感落後於同齡人
歐倩怡又指在回顧過去的生活時，歐倩怡感到有些遺憾，看到身邊的同學們都高薪厚職，但自己以前就只顧照顧家人，未有好好建立自己事業，讓自己感到落後了一大截。
網民留言狂鬧：條發哥都成日坐地鐵㗎
不過網民看到歐倩怡的離婚後生活，認為歐倩怡無病呻吟，亦認為歐倩怡根本嬌生慣養，結婚後又被郭晉安照顧到「離曬地」，搞到離婚後未能適應「平民」生活：「發哥都成日坐地鐵㗎」「咁顧家的男人都唔珍惜，自己問心啦」「原來身在福中不知福」「呻到自己咁窮 仲講咩盡可能坐地鐵 好似坐的士/私家車係基本咁 冇得去幾個禮拜旅行都拎出黎講 正常嘅都難做到啦 有幾奇？ 係以前安仔幫盡你先得姐 已經好明顯睇得出根本以前係嬌生慣養 男方養佢養得超好 養到可以離哂地」「離咗婚成日攞出嚟講，路係自己揀嘅」等。
歐倩怡等錢使 郭晉安7字回應
歐倩怡早前接受傳媒訪問時透露自離婚後面臨經濟壓力，需要獨自負擔生活開支如房租等，並坦言自2005年後未曾工作，感到與社會脫節，且急需金錢：「好等錢使。」
而郭晉安昨晚在尖沙咀出席無綫電視新劇《金式森林》的煞科宴時，被問及知不知道前妻歐倩怡的經濟狀況以及有否提供經濟援助，郭晉安就表示唔回應經濟援助的事，更強調前妻歐倩怡的事應問回她自己：「佢嘅嘢你問返佢。」
郭晉安又透露現時大家是朋友關係，但只會因子女的問題而保持聯絡，平時很少溝通。對於前妻重返演藝圈的可能性，郭晉安也表示雙方未有討論過此事。不過單身後的郭晉安似乎過得比歐倩怡好很多，在訪問中他透露自己好習慣新生活，剛拍完新劇《金式森林》，又要去學習點樣運作一間公司。