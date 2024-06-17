歐倩怡IG逐一「撲火」平息網民圍攻！仲幫郭晉安講好說話
歐倩怡IG逐一「撲火」！幫郭晉安講好說話
有網民再質問失禁連串處理手法：「睇完之後， 唔明點解你半夜呼吸唔到，身邊嗰個唔報警，仲有時間上網！Anyway，恭喜你展開新生活，努力。」歐倩怡解釋：「佢當時係驚，唔知發生咩事…我真係斷片式暈咗，發生咩事都唔知….太驚啦，唔知發生咩事，比着我都會驚，唔知應該點做！」
網民留言：「多謝你放過郭晉安，地球又多一個筍盤。」歐倩怡高EQ回應：「係呀，佢好好的﹗」網民又批：「真係戥郭晉安慘!!你真係太over了。」歐倩怡解釋：「beli bala 作風🤣只限鏡頭前」
網民亦有關注學費問題：「忘本。。。學費何來？」歐倩怡再補充：「係呀，我有好好多謝佢。感情事係咁，無得計嘅。大家依然係屋企人。多謝你支持啊😉」
另外，又有網民將馮盈盈作比較：「咁嘅學歴叫勁得滯，真係笑大人個口，fyy讀埋碩士都未講得出呢番說話。」而歐倩怡再一次高EQ回應：「多謝提醒😊其實我都知我好渣㗎咋，好多野都唔識，同無記性。嗰個純粹係節目效果。學海無涯啊📚」
歐倩怡離婚後首談感情事
歐倩怡在離婚後首次擔任訪談節目嘉賓，今次歐倩怡在《絲打圍爐》坦言自己開始使用交友App尋找新的社交圈子，她說：「女人真係唔好讀太多書，真係有啲男士係會驚你，講個祕密畀大家知，最近開始玩交友App，profile寫自己咩咩咩，勁得濟係嚇親人，所以盡量簡單啲！」她透露曾與六位男士見面，但遇到了不少挑戰，包括被連續爽約。
大爆前夫郭晉安無視自己病重
歐倩怡在節目中大爆自己在2019年細菌感染全身發炎，某一晚凌晨更一度透唔到氣，甚至搞到失禁。歐倩怡表示當時不停拍身旁的郭晉安，但郭晉安初時並沒有理會：「我不斷拍我身邊嗰個，我同佢講我透唔到氣，跟住佢就話你唔好玩啦，訓啦。跟住佢就見到我真係唔對路，就開始起身，幫我Google。」
網民怒數歐倩怡4宗罪：
雖然歐倩怡今次在離婚後首次接受訪問，但網民的反應都非常冷淡，不少網民都認為歐倩怡的談吐粗俗又自大，又認為歐倩怡一離婚就數臭前夫好無品。
1 | 講野粗俗冇內涵
歐倩怡原本形象溫雯又有氣質，不過在今次訪問中，歐倩怡每次發言都非常激動，肢體動作都非常誇張，惹來網民一致差評：「之前一直覺得歐倩怡好有氣質，點知原來講野都幾浮誇又自大」、「好bitchy嘅小丸子」、「講野個tone成個魯芬咁…表達能力又1999」等。
2 | 認為自己好叻太自大
歐倩怡在訪問中一開始就提及到自己擁有多個學位和資格，就連打鼓都考到5級。不過網民就認為歐倩怡身為一邊兼顧家庭，一邊學習的確值得鼓勵，但歐倩怡在節目中「女人真係唔好讀太多書」、「男士係會驚你，勁得濟係嚇親人」等言論就太過自大。
3 | 一離婚就數臭前夫
網民指歐倩怡與郭晉安宣佈離婚剛過一個月就開始數臭前夫，認為其行為未免太無品：「一離婚就數臭前夫咁搶口」、「地阿旺都冇講乜野，自己仔女上網睇到自己老母咁8婆會點諗」、「原來阿旺先係真男人」等。
4 | 交友APP未見面就要買電腦
歐倩怡在節目中在分享自己玩交友APP時未見面就同對方表示要買電腦，男方又主動提出要買俾歐倩怡，不過最後男方就甩底冇出現，歐倩怡就即刻話對方「伏！」。網民聽到之後，都即刻留言指歐倩怡拜金又麻煩：「未見面又話要人送電腦又盛，跟住又要test人無啦啦改餐廳，已經feel到係個麻煩X」。
一齊睇訪問：
歐倩怡日前接受了蝦頭及連詩雅主持的《絲打圍爐》訪問，首次談及回復單身的生活，被網民狠批兼怒數4宗罪！