歐倩怡7字回應默認戀情 禿頭新歡被封「翻版Bobby」引熱議 網民：邊忽似歐陽震華

45歲歐倩怡去年與郭晉安結束18年婚姻後，今日被周刊爆料成功脫單展開新戀情。她被拍到與一名戴黑框眼鏡的禿頭男士在觀塘商場西餐廳甜蜜用膳，離開時更被捕獲主動蹺實新歡。由於男方有禿頭情況，被封為「翻版Bobby」，但網民卻對這個外號有不同意見，究竟引發了甚麼熱議？