歐倩怡7字回應默認戀情 禿頭新歡被封「翻版Bobby」引熱議 網民：邊忽似歐陽震華
45歲歐倩怡去年與郭晉安結束18年婚姻後，今日被周刊爆料成功脫單展開新戀情。她被拍到與一名戴黑框眼鏡的禿頭男士在觀塘商場西餐廳甜蜜用膳，離開時更被捕獲主動蹺實新歡。由於男方有禿頭情況，被封為「翻版Bobby」，但網民卻對這個外號有不同意見，究竟引發了甚麼熱議？
歐倩怡觀塘餐廳蹺實禿頭新歡
根據周刊報導，歐倩怡日前出席完慈善活動後，即與一名戴黑框眼鏡兼輕現禿頭的男士會合，登上對方的平治座駕。二人選擇了觀塘一間大型商場內的情調西餐廳晚膳，期間有講有笑，不時甜笑對望，展現熱戀狀態。離開時禿頭新歡更細心為歐倩怡孭背囊，而女方為免沿途被認出，離開餐廳後即戴上口罩，直至行到停車場才放下戒備，主動蹺實新歡。
歐倩怡低調回應「無回應保持低調」
面對被爆新戀情，歐倩怡僅簡單回應「無回應，保持低調」，全程未有否認戀情傳聞。她在離婚後曾自爆玩交友App，對愛情充滿期望，如今看來已成功覓得新歡。相比之下，前夫郭晉安今年亦與23歲港姐冠軍莊子璇傳緋聞，這對曾被視為圈中「模範夫妻」的二人，回復自由後都各自精彩。
歐倩怡郭晉安去年結束18年婚姻
現年45歲的歐倩怡，去年5月與郭晉安雙雙宣布已分居兩年，決定結束18年婚姻。17歲長子郭令山及13歲幼女郭以雅會隨父親生活。雖然郭晉安手持多個磚頭，合共市值近億，但歐倩怡離婚前後都沒有任何物業在手。過了6張的郭晉安今年便與同劇對手莊子璇傳緋聞，更指他秘撻「父女戀」後狀態回春。
網民狂笑「翻版Bobby」外號不似歐陽震華
由於男方有禿頭情況，為其冠上「翻版Bobby（歐陽震華）」外號，但這個比喻卻引發網民熱議。不少網民都笑稱「邊忽似歐陽震華🤣」、「咁多頭髮都俾人話禿頭😅」、「試下諗得再抽象啲」。更有網民選了歐陽震華假髮劇照，留言笑爆「係咪對歐陽震華有啲誤解😅」、「呢個係歐陽辱華」，認為這個「翻版Bobby」的稱號實在太過牽強，對歐陽震華不公平。
圖片來源：IG@cindyauau、歐陽震華微博、微博@郭晉安--歐倩怡、Sundaykiss照片庫資料或影片來源：原文刊於新假期