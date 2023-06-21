43歲歐倩怡碩士畢業似足逆齡後生女 嫁郭晉安17年首次上班工作
歐倩怡 體育及運動營養學碩士畢業
現年43歲的歐倩怡（Cindy）曾在會考只取得5分，不過近年她開始重返校園，不斷進修，日前她便在社交網分享取得體育及運動營養學碩士學位的喜悅，笑言：
「我終於有畢業禮了！好開心遇到你哋呢一班咁好嘅同學，仲有我嘅導師 – 奧運級嘅營養師 Frankie。大家幾忙都要成日聚會啊～～～」
與囡囡似兩姊妹
歐倩怡一向擁有一副童顏，今次影畢業相，她更獲網民大讚她的靚樣冇變過，完全融入一班後生人子女中，平日她的打扮更充滿少女味，同12歲大的囡囡郭以雅合照時，更似足兩姊妹。
技能多多仲學埋打鼓跳舞
歐倩怡自1996年中五畢業後，便參加新秀歌唱大賽入行，以《櫻桃小丸子》兒歌《問題天天都多》唱到街知巷聞，但到06年嫁給郭晉安後，她便開始淡出娛樂圈，不過除了相夫教子，她仍十分好學，先後考取航空理論課程及船牌，和取得市場學及管理學、食物及營養學兩個學士學位。
人生第一次正式打工
成功考取到營養師牌照的歐倩怡，向傳媒透露今次是她人生第一次出來打工做營養師，至今已經返了兩個月，她直言求職時遇到好多困難，而且人工不及出埠登台高，但她仍會堅持做下去，因為不做就會冇得註冊，而且這份工也較拍戲和登台穩定得多。不過被問到仲會唔會拍戲，她笑言有適合的角色仍會接拍，又透露下一個目標係學跳舞。
58歲郭晉安零濾鏡近照曝光 網民驚訝「膠面」非常嚴重
早前郭晉安為自己的健康食品開幕剪綵，他全程勁親民，任影唔嬲。這些零濾鏡相片中，安仔容貌有些憔悴，眼部周圍佈滿魚尾紋，眼角的皺紋更長到上太陽穴，不過有網民表示塊面硬晒，好似蠟像一樣！
網民驚訝：好似敷咗面膜未撕返出嚟咁
對於郭晉安年過半百樣貌大走樣，網民見到呢輯相片都唔太開胃，紛紛表示：「好似敷咗面膜未撕返出嚟咁」、「好膠， 打針打到過咗龍」、「塊面硬到呢！」
郭晉安歐倩怡童話式婚禮
郭晉安與歐倩怡因拍攝旅遊節目而擦出火花，兩人拍拖七年後，於2006年在迪士尼樂園舉行婚禮。原來歐倩怡從小到大都很喜歡迪士尼卡通人物，而郭晉安為圓老婆心願，所以選擇了在迪士尼舉行婚宴。
婚姻曾出現第3者 郭晉安：唔覺得自己有錯！
安仔曾接受傳媒訪問，坦言在入行初期，因工作太忙關係，沒時間照顧身邊另一半，引致出現第3者。他表示自己當時可能太年輕，不太懂得處理感情事，亦太年輕未懂這是有問題，更坦言：「亦唔覺得自己有錯。」他慶幸當時忙開工，每日只睡數小時，有時間都用來記劇本，根本沒多餘時間想太多，雖然戀情最後無疾而終，不過安仔指事件對日後感情路上能夠得到提升。
同老婆試過冷戰半年險離婚
曾因拍劇而抑鬱的郭晉安，同老婆試過冷戰半年險離婚，加上兩公婆為仔女升學問題意見分歧，虎媽vs慈父經常嘈交，幸好，最終歐倩怡被老公隨遇而安性格馴服，唔再堅持催谷仔女做資優生，為減輕仔女功課壓力，近年更幫兒子令山轉校，同細女以雅一齊升讀國際學校。夫妻同心衝破困難，15年婚姻亦更堅固！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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