43歲歐倩怡碩士畢業似足逆齡後生女 嫁郭晉安17年首次上班工作

早前58歲郭晉安近照曝光，被網民指「膠面」問題非常嚴重，塊面硬到好到好似蠟像一樣！而郭晉安的老婆歐倩怡今年雖然都有43歲，但情況就同郭晉安相反，剛碩士畢業的她，近日大曬戴住四方帽的畢業照，就獲讚「童顏」逆生長，成功融入一班碩士同學中，似足後生女！