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43歲歐倩怡碩士畢業似足逆齡後生女 嫁郭晉安17年首次上班工作

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早前58歲郭晉安近照曝光，被網民指「膠面」問題非常嚴重，塊面硬到好到好似蠟像一樣！而郭晉安的老婆歐倩怡今年雖然都有43歲，但情況就同郭晉安相反，剛碩士畢業的她，近日大曬戴住四方帽的畢業照，就獲讚「童顏」逆生長，成功融入一班碩士同學中，似足後生女！

歐倩怡 歐倩怡近年不時也有現身幕前，包括在去年為港台主持節目《兒童健身中心 - 仔仔女女Keep Fit特攻隊》。
歐倩怡近年不時也有現身幕前，包括在去年為港台主持節目《兒童健身中心 – 仔仔女女Keep Fit特攻隊》。（圖片來源：[email protected]
歐倩怡 修讀營養學的楊千嬅一向食得清淡，又勤力做運動，身形同皮膚都keep得勁好。
修讀營養學的楊千嬅一向食得清淡，又勤力做運動，身形同皮膚都keep得勁好。（圖片來源：[email protected]

歐倩怡 體育及運動營養學碩士畢業

現年43歲的歐倩怡（Cindy）曾在會考只取得5分，不過近年她開始重返校園，不斷進修，日前她便在社交網分享取得體育及運動營養學碩士學位的喜悅，笑言：

「我終於有畢業禮了！好開心遇到你哋呢一班咁好嘅同學，仲有我嘅導師 – 奧運級嘅營養師 Frankie。大家幾忙都要成日聚會啊～～～」

歐倩怡 歐倩怡與一班同學仔打成一片。
歐倩怡與一班同學仔打成一片。（圖片來源：[email protected]

與囡囡似兩姊妹

歐倩怡一向擁有一副童顏，今次影畢業相，她更獲網民大讚她的靚樣冇變過，完全融入一班後生人子女中，平日她的打扮更充滿少女味，同12歲大的囡囡郭以雅合照時，更似足兩姊妹。

歐倩怡 歐倩怡與郭晉安育有1子1女，大仔郭令山今年15歲，細女郭以雅今年12歲。
歐倩怡與郭晉安育有1子1女，大仔郭令山今年15歲，細女郭以雅今年12歲。（圖片來源：[email protected]
歐倩怡 同30歲梁凱寧面貼面，43歲歐倩怡亦一啲都唔顯老。
同30歲梁凱寧面貼面，43歲歐倩怡亦一啲都唔顯老。（圖片來源：[email protected]

技能多多仲學埋打鼓跳舞

歐倩怡自1996年中五畢業後，便參加新秀歌唱大賽入行，以《櫻桃小丸子》兒歌《問題天天都多》唱到街知巷聞，但到06年嫁給郭晉安後，她便開始淡出娛樂圈，不過除了相夫教子，她仍十分好學，先後考取航空理論課程及船牌，和取得市場學及管理學、食物及營養學兩個學士學位。

歐倩怡近年進修食物及營養學課程，早前以一級榮譽的好成績學士畢業。
歐倩怡近年進修食物及營養學課程，2021年就以一級榮譽的好成績取得學士學位。（圖片來源：[email protected]
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2014年歐倩怡曾以高分考獲船牌。（圖片來源：[email protected]
歐倩怡 歐倩怡仲好有藝術修養，曾經日日去學打鼓及學跳舞！
歐倩怡仲好有藝術修養，曾經日日去學打鼓及學跳舞！（圖片來源：微博@郭晉安–歐倩怡）

人生第一次正式打工

成功考取到營養師牌照的歐倩怡，向傳媒透露今次是她人生第一次出來打工做營養師，至今已經返了兩個月，她直言求職時遇到好多困難，而且人工不及出埠登台高，但她仍會堅持做下去，因為不做就會冇得註冊，而且這份工也較拍戲和登台穩定得多。不過被問到仲會唔會拍戲，她笑言有適合的角色仍會接拍，又透露下一個目標係學跳舞。

歐倩怡 正式做註冊營養師的歐倩怡，笑指自己現在是「真·白色強人」。
正式做註冊營養師的歐倩怡，笑指自己現在是「真·白色強人」。（圖片來源：[email protected]
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郭晉安曾拍《白色強人》系列做醫生。（圖片來源：新傳媒照片庫）
歐倩怡 讀完碩士，歐倩怡話要繼續學習，去學跳舞！
讀完碩士，歐倩怡話要繼續學習，去學跳舞！（圖片來源：[email protected]

58歲郭晉安零濾鏡近照曝光 網民驚訝「膠面」非常嚴重

早前郭晉安為自己的健康食品開幕剪綵，他全程勁親民，任影唔嬲。這些零濾鏡相片中，安仔容貌有些憔悴，眼部周圍佈滿魚尾紋，眼角的皺紋更長到上太陽穴，不過有網民表示塊面硬晒，好似蠟像一樣！

歐倩怡 郭晉安 近照 日前郭晉安為自己的健康食品開幕剪綵
58歲郭晉安早前進駐抖音平台，不時拍片與網民拉近距離。（圖片來源：小紅書圖片）
歐倩怡 郭晉安 近照 眼角的皺紋更長到上太陽穴
近日網民晒出郭晉安的近照，臉容似乎有所轉變，魚尾紋非常深，「膠面」問題非常嚴重！（圖片來源：小紅書圖片）

網民驚訝：好似敷咗面膜未撕返出嚟咁

對於郭晉安年過半百樣貌大走樣，網民見到呢輯相片都唔太開胃，紛紛表示：「好似敷咗面膜未撕返出嚟咁」、「好膠， 打針打到過咗龍」、「塊面硬到呢！」

歐倩怡 郭晉安 近照
郭晉安眼角的皺紋長到上太陽穴。（圖片來源：小紅書圖片）
歐倩怡 郭晉安 近照
（圖片來源：網上圖片）

郭晉安歐倩怡童話式婚禮

郭晉安與歐倩怡因拍攝旅遊節目而擦出火花，兩人拍拖七年後，於2006年在迪士尼樂園舉行婚禮。原來歐倩怡從小到大都很喜歡迪士尼卡通人物，而郭晉安為圓老婆心願，所以選擇了在迪士尼舉行婚宴。

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郭晉安和歐倩怡相差15歲，在2006年結婚。（圖片來源：Sundaykiss照片庫）
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婚後兩人跨過不少難關。（圖片來源：Sundaykiss照片庫）

婚姻曾出現第3者 郭晉安：唔覺得自己有錯！

安仔曾接受傳媒訪問，坦言在入行初期，因工作太忙關係，沒時間照顧身邊另一半，引致出現第3者。他表示自己當時可能太年輕，不太懂得處理感情事，亦太年輕未懂這是有問題，更坦言：「亦唔覺得自己有錯。」他慶幸當時忙開工，每日只睡數小時，有時間都用來記劇本，根本沒多餘時間想太多，雖然戀情最後無疾而終，不過安仔指事件對日後感情路上能夠得到提升。

歐倩怡 失憶24小時
安仔指自己當時太年輕，不太懂得處理感情事。（圖片來源：新傳媒照片庫）

同老婆試過冷戰半年險離婚

曾因拍劇而抑鬱的郭晉安，同老婆試過冷戰半年險離婚，加上兩公婆為仔女升學問題意見分歧，虎媽vs慈父經常嘈交，幸好，最終歐倩怡被老公隨遇而安性格馴服，唔再堅持催谷仔女做資優生，為減輕仔女功課壓力，近年更幫兒子令山轉校，同細女以雅一齊升讀國際學校。夫妻同心衝破困難，15年婚姻亦更堅固！

歐倩怡 失憶24小時
郭晉安夫婦曾被本刊影到撇下一對仔女外出拍拖，期間兩公婆有說有笑，全程表現恩愛。（圖片來源：新傳媒照片庫）
歐倩怡 郭晉安
郭晉安同老婆歐倩怡又曾拍住拖去捧子華與法拉舞台劇場。（圖片來源：微博@郭晉安–歐倩怡）
歐倩怡 不過郭晉安一家四口少有曬合照，對上一次已經係2018年。
不過郭晉安一家四口少有曬合照，對上一次全家福，已經係2018年。（圖片來源：微博@郭晉安–歐倩怡）
歐倩怡 結婚17年，郭晉安一直對歐倩怡讚口不絕，他指自己非常注重婚姻生活，即使現在兩人仍然經常外出拍拖。
結婚17年，郭晉安一直對歐倩怡讚口不絕，他指自己非常注重婚姻生活，即使現在兩人仍然經常外出拍拖。（圖片來源：[email protected]

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、小紅書圖片、Sundaykiss照片庫、新傳媒照片庫、微博@郭晉安--歐倩怡

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