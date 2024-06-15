歐倩怡訪問被批態度極傲慢 自爆有玩交友app 網民怒數4宗罪

曾被封為「圈中模範夫妻」的郭晉安與歐倩怡(Cindy) 上月驚爆離婚，18年婚姻劃上句號。歐倩怡日前接受了蝦頭及連詩雅主持的《絲打圍爐》訪問，首次談及回復單身的生活。不過歐倩怡在訪問中的態度就惹來網民熱議，怒數歐倩怡4宗罪！

