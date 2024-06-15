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歐倩怡訪問被批態度極傲慢 自爆有玩交友app 網民怒數4宗罪

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Keith

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曾被封為「圈中模範夫妻」的郭晉安與歐倩怡(Cindy) 上月驚爆離婚，18年婚姻劃上句號。歐倩怡日前接受了蝦頭及連詩雅主持的《絲打圍爐》訪問，首次談及回復單身的生活。不過歐倩怡在訪問中的態度就惹來網民熱議，怒數歐倩怡4宗罪！
歐倩怡 歐倩怡日前在《絲打圍爐》中擔任嘉賓，在離婚後首次談及感情事。（圖片來源：IG@cindyauau）
歐倩怡日前在《絲打圍爐》中擔任嘉賓，在離婚後首次談及感情事。（圖片來源：IG@cindyauau）

歐倩怡離婚後首談感情事

歐倩怡在離婚後首次擔任訪談節目嘉賓，今次歐倩怡在《絲打圍爐》坦言自己開始使用交友App尋找新的社交圈子，她說：「女人真係唔好讀太多書，真係有啲男士係會驚你，講個祕密畀大家知，最近開始玩交友App，profile寫自己咩咩咩，勁得濟係嚇親人，所以盡量簡單啲！」她透露曾與六位男士見面，但遇到了不少挑戰，包括被連續爽約。

歐倩怡 歐倩怡勸女性唔好讀太多書，否則會嚇親男士。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）
歐倩怡勸女性唔好讀太多書，否則會嚇親男士。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）
歐倩怡 她透露曾與六位男士見面，但遇到了不少挑戰，包括被連續爽約。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）
她透露曾與六位男士見面，但遇到了不少挑戰，包括被連續爽約。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）

大爆前夫郭晉安無視自己病重

歐倩怡在節目中大爆自己在2019年細菌感染全身發炎，某一晚凌晨更一度透唔到氣，甚至搞到失禁。歐倩怡表示當時不停拍身旁的郭晉安，但郭晉安初時並沒有理會：「我不斷拍我身邊嗰個，我同佢講我透唔到氣，跟住佢就話你唔好玩啦，訓啦。跟住佢就見到我真係唔對路，就開始起身，幫我Google。」

歐倩怡 歐倩怡在節目大爆前夫無視自己透唔到氣，反而叫自己唔好玩！（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）
歐倩怡在節目大爆前夫無視自己透唔到氣，反而叫自己唔好玩！（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）

網民怒數歐倩怡4宗罪：

雖然歐倩怡今次在離婚後首次接受訪問，但網民的反應都非常冷淡，不少網民都認為歐倩怡的談吐粗俗又自大，又認為歐倩怡一離婚就數臭前夫好無品。

歐倩怡 （圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）

1 | 講野粗俗冇內涵

歐倩怡原本形象溫雯又有氣質，不過在今次訪問中，歐倩怡每次發言都非常激動，肢體動作都非常誇張，惹來網民一致差評：「之前一直覺得歐倩怡好有氣質，點知原來講野都幾浮誇又自大」、「好bitchy嘅小丸子」、「講野個tone成個魯芬咁…表達能力又1999」等。

歐倩怡 網民都認為歐倩怡在今次節目中的肢體動作和語氣都太誇張加粗俗。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）
網民都認為歐倩怡在今次節目中的肢體動作和語氣都太誇張加粗俗。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）

2 | 認為自己好叻太自大

歐倩怡在訪問中一開始就提及到自己擁有多個學位和資格，就連打鼓都考到5級。不過網民就認為歐倩怡身為一邊兼顧家庭，一邊學習的確值得鼓勵，但歐倩怡在節目中「女人真係唔好讀太多書」、「男士係會驚你，勁得濟係嚇親人」等言論就太過自大。

歐倩怡 歐倩怡在節目中頻頻大曬自己學歷。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）
歐倩怡在節目中頻頻大曬自己學歷。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）

3 | 一離婚就數臭前夫

網民指歐倩怡與郭晉安宣佈離婚剛過一個月就開始數臭前夫，認為其行為未免太無品：「一離婚就數臭前夫咁搶口」、「地阿旺都冇講乜野，自己仔女上網睇到自己老母咁8婆會點諗」、「原來阿旺先係真男人」等。

歐倩怡 二人剛宣佈離婚不足一個月，歐倩怡就上節目數前夫。（圖片來源：IG@cindyauau）
二人剛宣佈離婚不足一個月，歐倩怡就上節目數前夫。（圖片來源：IG@cindyauau）

4 | 交友APP未見面就要買電腦

歐倩怡在節目中在分享自己玩交友APP時未見面就同對方表示要買電腦，男方又主動提出要買俾歐倩怡，不過最後男方就甩底冇出現，歐倩怡就即刻話對方「伏！」。網民聽到之後，都即刻留言指歐倩怡拜金又麻煩：「未見面又話要人送電腦又盛，跟住又要test人無啦啦改餐廳，已經feel到係個麻煩X」。

歐倩怡 歐倩怡大談玩交友APP經歷。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）
歐倩怡大談玩交友APP經歷。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）

一齊睇訪問：

歐倩怡日前接受了蝦頭及連詩雅主持的《絲打圍爐》訪問，首次談及回復單身的生活，被網民狠批兼怒數4宗罪！

圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV、IG@cindyauau、網民留言截圖資料或影片來源：YouTube@ChillGOOD TV

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