歐倩怡復出後被插喊足3日3夜 強調只是真性情：你唔知經歷過啲乜嘢
歐倩怡強調復出後好大壓力
歐倩怡的前夫郭晉安擁有多處房產，但她在離婚後卻無房產可言，因此不得不身兼數職以支付租金。她透露，雖然已經有二十年未從事演藝工作，但重返行業後，面對網絡評論的壓力是她最害怕的事情。
「好多人同我講，而家嘅娛樂圈同我二十幾歲時候嘅娛樂圈，分別已經好大，以前我做宣傳嘅時候，係得我一個單向面對傳媒，但而家多咗好多網上嘅媒體，只要有人留言，就會引申好多唔同嘅話題。
近排都開始會緊張同埋驚，其實你睇返我二十幾年前嘅訪問，我都係一個問題天天都多，嗶喱巴啦嗰啲，一直都係咁！可能宜家過咗咁多年，觀眾嘅預期嘅唔同咗，覺得原來嗰性格都係咁，大家可能會覺得我好似冇長大咁囉！」
歐倩怡自爆一度喊足3日3夜
在HOYTV的訪問中，歐倩怡被問及如何面對網絡上的惡意攻擊。她透露，那段時間她感到非常不快樂，甚至躲在家中痛哭：「我冇預計過原來個訪問出街之後，會有咁多嘅負評。大家冇見到我咁多年，你唔知我發生咩事，你唔知身體出現過咩問題，我經歷過啲乜嘢，我只係分享我嘅感受，我完全冇其他意圖或企圖做任何嘢。坦白講嗰件事之後，我匿埋咗屋企喊咗三日三夜。 原來我我嘅真性格擺喺幕前，原來大家會接受唔到，所以我宜家係會超級小心嘅。 」
網民繼續留言插爆：仲未學識收聲？
不過網民對歐倩怡的解釋並唔收貨，繼續留言狂插，指真性情和講大話是兩回事，認為歐倩怡有1點好趕客，就是至今未知道自己問題所在：「一開始吹大左，之後講事實都無人信啦😂好地地大家好嚟好去咪算，最多咪話老公唔顧家」、「其實而家開始收聲應該仲嚟得切」、「其實每一個人的人生都會經歷很多大大小小的事情。但人呢用三年學說話。用一生去學閉嘴。明白了嗎？」、「冇痰盂講有痰盂，叫做真性情？」、「真性情 係人地品評，唔係自己講嘅」等。
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歐倩怡15字再回應「痰罐」爭議
除此之外，歐倩怡早前接受訪問時，亦開腔再回應離婚後於網台就「痰罐」一事嘅爆料，並表示：「其實過咗去嘅嘢呢，我就唔想特別提」15字避談引起極大爭議嘅「痰罐」事件。不過歐倩怡亦大方稱自己仍會與前夫郭晉安聯絡，似乎於網台狂爆婚姻中事件並未影響2人嘅友好關係。
郭晉安高章反擊前妻歐倩怡 4字回應「見死不救」 網民：個女已經輸哂
歐倩怡指控前夫郭晉安在自己病重時「見死不救」引起極大迴響。郭晉安接受傳媒訪問時，親自回應各種指控，高章反擊！
郭晉安否認前妻指控「見死不救」
對於前妻歐倩怡在楊詩敏的網上節目中提及四年前曾經大病一場，當時情況危急，但郭晉安卻被指控「見死不救」。對此，郭晉安回應指：「我唔再講喇，唔係真嘅嘢唔想講，唔係真嘅嘢我都誤會回應。」不過郭晉安就強調二人的房間時套房，裡面一定唔會有痰罐。
郭晉安講明唔會玩交友APP：佢係代表佢自己
當傳媒問到郭晉安會否效仿歐倩怡嘗試玩交友APP，郭晉安就指畢竟二人都已經分開，所以不會評論對方玩交友APP一事：「我唔知，因為始終大家都分開咗，佢係代表佢自己，我唔會再因為佢做出一件事去回應或者表態」；而自己就比較相信緣分，加上對電子產品不熟悉，所以應該不會玩交友APP。
郭晉安花時間輔導子女
郭晉安在訪問中亦有被問到在拍攝與陳曉華分手戲份時，是否會勾起他對離婚的不快回憶，郭晉安表示對自己毫無影響，做戲還做戲，加上一起已經過去，以後會一路向前，為以後的生活努力。至於一對子女，郭晉安就指一直有為子女進行輔導：「即使佢哋冇睇，佢哋啲同學都會同佢講。我都有同佢哋輔導吓，傾吓計，佢哋都明爸爸媽媽係做娛樂圈，係會有人留意」。
網民：個女已經輸哂
網友睇完郭晉安的訪問，都不得不表示男方答得好高章，「大方過前妻好多」、「個女已經輸哂 男就大把世界」、「屋企無啦啦真係唔會有痰罐」、「香港仲有幾多人屋企有痰罐 你想買都難」、「佢老婆一離婚連人格都幾級咁跌」
歐倩怡大爆前夫郭晉安無視自己病重
歐倩怡在節目中大爆自己在2019年細菌感染全身發炎，某一晚凌晨更一度透唔到氣，甚至搞到失禁。歐倩怡表示當時不停拍身旁的郭晉安，但郭晉安初時並沒有理會：「我不斷拍我身邊嗰個，我同佢講我透唔到氣，跟住佢就話你唔好玩啦，訓啦。跟住佢就見到我真係唔對路，就開始起身，幫我Google。」
網民怒數歐倩怡4宗罪：
雖然歐倩怡在離婚後首次接受訪問，但網民的反應都非常冷淡，不少網民都認為歐倩怡的談吐粗俗又自大，又認為歐倩怡一離婚就數臭前夫好無品。
歐倩怡訪問被批態度極傲慢 網民怒數4宗罪
1 | 講野粗俗冇內涵
歐倩怡原本形象溫雯又有氣質，不過在今次訪問中，歐倩怡每次發言都非常激動，肢體動作都非常誇張，惹來網民一致差評：「之前一直覺得歐倩怡好有氣質，點知原來講野都幾浮誇又自大」、「好bitchy嘅小丸子」、「講野個tone成個魯芬咁…表達能力又1999」等。
2 | 認為自己好叻太自大
歐倩怡在訪問中一開始就提及到自己擁有多個學位和資格，就連打鼓都考到5級。不過網民就認為歐倩怡身為一邊兼顧家庭，一邊學習的確值得鼓勵，但歐倩怡在節目中「女人真係唔好讀太多書」、「男士係會驚你，勁得濟係嚇親人」等言論就太過自大。
3 | 一離婚就數臭前夫
網民指歐倩怡與郭晉安宣佈離婚剛過一個月就開始數臭前夫，認為其行為未免太無品：「一離婚就數臭前夫咁搶口」、「地阿旺都冇講乜野，自己仔女上網睇到自己老母咁8婆會點諗」、「原來阿旺先係真男人」等。
4 | 交友APP未見面就要買電腦
歐倩怡在節目中在分享自己玩交友APP時未見面就同對方表示要買電腦，男方又主動提出要買俾歐倩怡，不過最後男方就甩底冇出現，歐倩怡就即刻話對方「伏！」。網民聽到之後，都即刻留言指歐倩怡拜金又麻煩：「未見面又話要人送電腦又盛，跟住又要test人無啦啦改餐廳，已經feel到係個麻煩X」。