歐倩怡復出後被插喊足3日3夜 強調只是真性情：你唔知經歷過啲乜嘢

歐倩怡（Cindy）在結束婚姻後，重新投入全職營養師的工作，並再次回歸幕前。她最近參與了HOYTV的節目《健康關注組》，並由主持人俞詠文（Angela）訪問。歐倩怡坦承，重返演藝圈讓她感受到不少壓力！

