歐倩怡曬高清素顏照力證狀態回勇！宣布離婚半年撇陰霾容光煥發拍節目
歐倩怡 開拍新一季《健康關注組》
歐倩怡宣布離婚後屢受網民負評，更曾呻為此喊足3日3夜，不過近日她再拍HOY TV節目《健康關注組》，並大方分享高清素顏照，相中她正在化妝畫眉，皮膚狀態看得出十分光滑緊緻，她更興奮表示：「新一季『健康關注組』 嘅拍攝開始啦！」
容光煥發歎美食 解答網民營養問題
擁有營養師資格的歐倩怡亦不時在社交網發放享受美食的近照，她表示近日正在努力製作帖文，以解答大家有關營養的問題。粉絲們都對她表示支持，更大讚她看起來十分容光煥發。
歐倩怡復出後被插喊足3日3夜 強調只是真性情：你唔知經歷過啲乜嘢
歐倩怡早前也曾拍HOY TV節目《健康關注組》，接受主持人俞詠文（Angela）訪問。節目中歐倩怡坦承重返演藝圈讓她感受到不少壓力！她透露，雖然已經有二十年未從事演藝工作，但重返行業後，面對網絡評論的壓力是她最害怕的事情。
「好多人同我講，而家嘅娛樂圈同我二十幾歲時候嘅娛樂圈，分別已經好大，以前我做宣傳嘅時候，係得我一個單向面對傳媒，但而家多咗好多網上嘅媒體，只要有人留言，就會引申好多唔同嘅話題。
近排都開始會緊張同埋驚，其實你睇返我二十幾年前嘅訪問，我都係一個問題天天都多，嗶喱巴啦嗰啲，一直都係咁！可能宜家過咗咁多年，觀眾嘅預期嘅唔同咗，覺得原來嗰性格都係咁，大家可能會覺得我好似冇長大咁囉！」
歐倩怡呻只係分享感受：你唔知我發生咩事
在HOYTV的訪問中，歐倩怡被問及如何面對網絡上的惡意攻擊。她透露，那段時間她感到非常不快樂，甚至躲在家中痛哭：「我冇預計過原來個訪問出街之後，會有咁多嘅負評。大家冇見到我咁多年，你唔知我發生咩事，你唔知身體出現過咩問題，我經歷過啲乜嘢，我只係分享我嘅感受，我完全冇其他意圖或企圖做任何嘢。坦白講嗰件事之後，我匿埋咗屋企喊咗三日三夜。 原來我我嘅真性格擺喺幕前，原來大家會接受唔到，所以我宜家係會超級小心嘅。 」
網民繼續留言插爆：仲未學識收聲？
不過網民對歐倩怡的解釋並唔收貨，繼續留言狂插，指真性情和講大話是兩回事，認為歐倩怡有1點好趕客，就是至今未知道自己問題所在：「一開始吹大左，之後講事實都無人信啦😂好地地大家好嚟好去咪算，最多咪話老公唔顧家」、「其實而家開始收聲應該仲嚟得切」、「其實每一個人的人生都會經歷很多大大小小的事情。但人呢用三年學說話。用一生去學閉嘴。明白了嗎？」、「冇痰盂講有痰盂，叫做真性情？」、「真性情 係人地品評，唔係自己講嘅」等。
歐倩怡15字再回應「痰罐」爭議
歐倩怡曾在網上清談節目指控前夫郭晉安在自己病重時「見死不救」，等自己嘔在「痰罐」過夜，引起網上極大迴響。歐倩怡早前接受訪問時，亦有開腔再回應離婚後於網台就「痰罐」一事嘅爆料，表示：「其實過咗去嘅嘢呢，我就唔想特別提」15字避談引起極大爭議嘅「痰罐」事件。不過歐倩怡亦大方稱自己仍會與前夫郭晉安聯絡，似乎於網台狂爆婚姻中事件並未影響2人嘅友好關係。
郭晉安「登六」終極回春 生日party靚相公開 視帝視后群星拱照熱鬧過台慶
而「登六」的郭晉安早前就獲合作拍《金式森林》的一班演員，以及多位圈中好友為他開party慶祝，群星拱照熱鬧過台慶！從他分享的影片所見，之前曾被質疑「膠樣」的郭晉安，現在已變得精神飽滿，靚樣重現！郭晉安開心連切兩個蛋糕，不停雙手合拾感謝大家，合照時又做出登六手勢，合照中見到黃智賢，王祖藍夫婦、胡定欣、楊茜堯、羅子溢、馬國明、鄭子誠等，不少網友大讚：「替郭生高興」、「靚仔咗唔少」、「活得比你好」