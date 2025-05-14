歐倩怡開心曬母女合照竟因13歲細女火辣打扮惹批評 網民仲攞郭晉安做對比質疑1件事
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視帝郭晉安與前妻歐倩怡育有一子一女，細女郭以雅將於下月踏入14歲，近日歐倩怡罕有曬出同愛女的合照，卻因囡囡的打扮而引來網民的批評！
歐倩怡因13歲愛女打扮引爭議
在最近的母親節，歐倩怡與女兒郭以雅一同開餐慶祝，歐倩怡更開心表示：「Happy Mama with happy daughter.」但二人的母女合照，卻在社交網上引起了廣泛的討論。照片中，歐倩怡為保護女兒，照舊用圖案遮住女兒的樣貌，但網民卻發現13歲的郭以雅身上穿著一件灰色的低胸小背心，這一打扮與她之前的乖乖女形象大相逕庭。
有網民批評歐倩怡警覺性太低
網民對此反應兩極，一方面有人認為歐倩怡作為母親的警覺性太低，批評她不應該讓女兒在出街時穿著這樣暴露的衣服，認為：「咁細個著低胸唔太妥當喎！」、「咁樣同阿媽出街都得？」等。另一方面，也有人認為這只是普通的少女打扮，並指責批評者過於保守：「大把鬼妹八、九歲都咁著啦，又唔見你哋嘈？」、「人哋父母都冇問題，關你哋啲人咩事」、「條街大把少女著得少過佢啦，唔通喺條街鬧人個女咩？」
郭晉安與歐倩怡管教子女方式疑有分歧
郭晉安與歐倩怡在育兒理念上的分歧也是這次風波的一個焦點。原來去年初曾有網民影到郭晉安帶女兒外出開餐，當時郭以雅的打扮相對保守，這與她與母親一起出現時的打扮形成了鮮明對比。有網民認為郭晉安管教子女可能比較嚴厲，因此令郭以雅與爸爸外出時不敢穿得太暴露。有網民更猜測郭晉安和歐倩怡對管教子女方式上的分歧，可能正是兩人離婚的導火線。
撰文：東方新地圖片來源：IG@cindyauau、微博@郭晉安--歐倩怡資料或影片來源：原文刊於新假期