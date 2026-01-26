46歲歐倩怡7字真言疑暗踩前夫郭晉安 對新歡讚不絕口引熱議
46歲歐倩怡與61歲視帝郭晉安在2024年宣布離婚，結束18年婚姻後迅速展開新戀情，早前被拍到與神秘男子親密約會。近日她出席活動時大方回應戀情傳聞，不但為新歡澄清身家謠言，更以「大家會互相遷就」7字真言形容二人相處模式，被網民解讀為暗寸前夫郭晉安的控制狂性格，引發熱烈討論。
歐倩怡心痛新歡被起底急澄清身家
對於外界盛傳新男友是補習社創辦人兼擁有1.2億港元身家，歐倩怡在活動上急忙為對方澄清。她坦言得知男友被傳媒起底曝光後感到不快，強調對方並非圈中人，亦不是甚麼億萬富豪，只是一名普通的「打工仔」。歐倩怡表現得相當保護這段關係，指雖然有向對方派定心丸表示「慢慢會習慣」，但仍希望大眾給予空間，不想因為自己的藝人身份而影響對方的生活及隱私，護航之情溢於言表。
7字真言疑暗踩郭晉安控制狂性格
提到新男友的優點時，歐倩怡讚不絕口，指對方性格正向，她特意用7個字形容二人相處模式：「大家會互相遷就」。這句話立即引起網民熱議，不少人解讀為「暗寸」前夫郭晉安。皆因郭晉安早前曾公開承認，在過去的婚姻中自己存在問題，坦言有「控制另一半」的傾向，希望對方事事和應自己。如今歐倩怡特別強調「互相遷就」，似乎暗示新戀情令她重拾在關係中的平等與自由，反映新歡比前夫更適合自己。
歐倩怡謹慎交往不敢太快進展
雖然對新歡讚譽有加，不過歐倩怡表示經歷過失敗婚姻後，今次會更加謹慎。她指現時兩人仍處於「了解中」階段，需要更多時間相處才會考慮更進一步。她強調目前採取順其自然的態度，並會以事業為重，不希望感情用事，希望能為子女做一個好榜樣。這番話顯示歐倩怡吸取了上一段婚姻的教訓，不再急於投入，而是選擇慢慢了解對方。
網民熱議歐倩怡暗寸前夫言論
歐倩怡的「互相遷就」言論在網上引起激烈討論，不少網民認為她是在暗示前夫郭晉安的控制狂性格。有網民留言：「終於搵到一個會遷就佢嘅人，之前嗰個淨係識控制」、「互相遷就vs單方面控制，高下立見」。亦有網民為郭晉安抱不平，認為歐倩怡不應該在公開場合暗踩前夫。不過更多網民支持歐倩怡，認為她有權選擇更適合自己的伴侶，並祝福她能夠找到真正的幸福。
圖片來源：HOYTV、IG@cindyauau、YouTube@HOYTV、微博@郭晉安--歐倩怡、新傳媒照片庫、Sundaykiss照片庫資料或影片來源：原文刊於新假期