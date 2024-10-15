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歐倩怡離婚捱負評慘稱喊咗3日3夜 15字再回應「痰罐」爭議

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44歲歐倩怡今年5月宣布與結婚18年嘅郭晉安離婚，6月又火速上節目爆料數臭前夫，更稱郭晉安懶理自己唔舒服，自己更因此攬住痰罐暈倒，引起網民討論。不過郭晉安隨後又公開回應家中並冇痰罐，令歐倩怡的發言引起爭議。近日歐倩怡參與節目錄影後接受記者訪問，除咗苦呻因網上負評喊咗3日3夜夜，仲以15字再回應「痰罐」爭議……

歐倩怡自爆為負評喊咗3日3夜

歐倩怡近日接受訪問時再談與郭晉安離婚一事，並稱公開離婚消息後引來唔少網民負評，令自己非常唔開心兼「真係喊咗3日3夜」。歐倩怡表示自己努力多年都未試過畀人讚過，只換來一堆批評，更直言網上嘅評價並非自己所想：「唔係諗住有咁嘅反應」又稱唔知自己到底做錯啲咩，搞到就好似連呼吸都係錯咁。

歐倩怡更呻網上有太多假新聞，仲直言：「所謂知我為人嘅熟朋友，其實我完全唔『識』佢喎」更透露自己近年其實主要接觸嘅都係學校老師以及其他家長。

歐倩怡 郭晉安 歐倩怡早前接受訪問時再開腔談及與郭晉安離婚一事，更表示當時因網上嘅負評喊咗3日3夜。（圖片來源：HOYTV截圖）
歐倩怡早前接受訪問時再開腔談及與郭晉安離婚一事，更表示當時因網上嘅負評喊咗3日3夜。（圖片來源：HOYTV截圖）
歐倩怡 郭晉安 歐倩怡今年5月宣布與結婚18年嘅郭晉安離婚，隨後於6月現身網台節目時就連環大爆婚姻中嘅經歷，仲稱前夫郭晉安懶理自己生病，更因此攬住痰罐暈倒，引起極大關注。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）
歐倩怡今年5月宣布與結婚18年嘅郭晉安離婚，隨後於6月現身網台節目時就連環大爆婚姻中嘅經歷，仲稱前夫郭晉安懶理自己生病，更因此攬住痰罐暈倒，引起極大關注。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）

歐倩怡15字再回應「痰罐」爭議

除此之外，歐倩怡亦開腔再回應離婚後於網台就「痰罐」一事嘅爆料，並表示：「其實過咗去嘅嘢呢，我就唔想特別提」15字避談引起極大爭議嘅「痰罐」事件。不過歐倩怡亦大方稱自己仍會與前夫郭晉安聯絡，似乎於網台狂爆婚姻中事件並未影響2人嘅友好關係。

歐倩怡 郭晉安 歐倩怡對於「痰罐」事件只表示：「其實過咗去嘅嘢呢，我就唔想特別提」。（圖片來源：HOYTV截圖）
歐倩怡對於「痰罐」事件只表示：「其實過咗去嘅嘢呢，我就唔想特別提」。（圖片來源：HOYTV截圖）
歐倩怡 郭晉安 歐倩怡接受HoyTV記者訪問時，亦有提及自己有主動跟「登六」的郭晉安講生日快樂。（圖片來源：HOYTV截圖）
歐倩怡接受HoyTV記者訪問時，亦有提及自己有主動跟「登六」的郭晉安講生日快樂。（圖片來源：HOYTV截圖）
歐倩怡 郭晉安 不過當娛樂主播問到歐有冇打算同郭晉安補祝生日時，歐倩怡就克制地帶笑表示： 「多謝你嘅建議喎」又補充「我知佢去忙，睇下約唔約到」，又在鏡頭前祝福前夫「繼續大紅大紫！」（圖片來源：HOYTV）
不過當娛樂主播問到歐有冇打算同郭晉安補祝生日時，歐倩怡就克制地帶笑表示： 「多謝你嘅建議喎」又補充「我知佢去忙，睇下約唔約到」，又在鏡頭前祝福前夫「繼續大紅大紫！」（圖片來源：HOYTV）

郭晉安高章反擊前妻歐倩怡 4字回應「見死不救」 網民：個女已經輸哂

歐倩怡指控前夫郭晉安在自己病重時「見死不救」引起極大迴響。郭晉安接受傳媒訪問時，親自回應各種指控，高章反擊！

郭晉安否認前妻指控「見死不救」

對於前妻歐倩怡在楊詩敏的網上節目中提及四年前曾經大病一場，當時情況危急，但郭晉安卻被指控「見死不救」。對此，郭晉安回應指：「我唔再講喇，唔係真嘅嘢唔想講，唔係真嘅嘢我都誤會回應。」不過郭晉安就強調二人的房間時套房，裡面一定唔會有痰罐。

歐倩怡 郭晉安 郭晉安否認前妻指控「見死不救」，又強調自己房中冇痰罐。（圖片來源：YouTube@TVB(Official)）
郭晉安否認前妻指控「見死不救」，又強調自己房中冇痰罐。（圖片來源：YouTube@TVB(Official)）
歐倩怡 郭晉安 歐倩怡在節目大爆前夫無視自己透唔到氣，反而叫自己唔好玩！（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）
歐倩怡在節目大爆前夫無視自己透唔到氣，反而叫自己唔好玩！（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）

郭晉安講明唔會玩交友APP：佢係代表佢自己

當傳媒問到郭晉安會否效仿歐倩怡嘗試玩交友APP，郭晉安就指畢竟二人都已經分開，所以不會評論對方玩交友APP一事：「我唔知，因為始終大家都分開咗，佢係代表佢自己，我唔會再因為佢做出一件事去回應或者表態」；而自己就比較相信緣分，加上對電子產品不熟悉，所以應該不會玩交友APP。

歐倩怡 郭晉安 郭晉安指不會回應前妻玩交友APP一事，網民都大讚佢有風度。（圖片來源：IG@onjai109）
郭晉安指不會回應前妻玩交友APP一事，網民都大讚佢有風度。（圖片來源：IG@onjai109）

郭晉安花時間輔導子女

郭晉安在訪問中亦有被問到在拍攝與陳曉華分手戲份時，是否會勾起他對離婚的不快回憶，郭晉安表示對自己毫無影響，做戲還做戲，加上一起已經過去，以後會一路向前，為以後的生活努力。至於一對子女，郭晉安就指一直有為子女進行輔導：「即使佢哋冇睇，佢哋啲同學都會同佢講。我都有同佢哋輔導吓，傾吓計，佢哋都明爸爸媽媽係做娛樂圈，係會有人留意」。

網民：個女已經輸哂

網友睇完郭晉安的訪問，都不得不表示男方答得好高章，「大方過前妻好多」、「個女已經輸哂 男就大把世界」、「屋企無啦啦真係唔會有痰罐」、「香港仲有幾多人屋企有痰罐 你想買都難」、「佢老婆一離婚連人格都幾級咁跌」

歐倩怡 郭晉安 郭晉安離婚後依然是24孝爸爸。（圖片來源：YouTube@TVB(Official)）
郭晉安離婚後依然是24孝爸爸。（圖片來源：YouTube@TVB(Official)）

歐倩怡大爆前夫郭晉安無視自己病重

歐倩怡在節目中大爆自己在2019年細菌感染全身發炎，某一晚凌晨更一度透唔到氣，甚至搞到失禁。歐倩怡表示當時不停拍身旁的郭晉安，但郭晉安初時並沒有理會：「我不斷拍我身邊嗰個，我同佢講我透唔到氣，跟住佢就話你唔好玩啦，訓啦。跟住佢就見到我真係唔對路，就開始起身，幫我Google。」

歐倩怡 郭晉安 歐倩怡勸女性唔好讀太多書，否則會嚇親男士。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）
歐倩怡勸女性唔好讀太多書，否則會嚇親男士。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）
歐倩怡 郭晉安 她透露曾與六位男士見面，但遇到了不少挑戰，包括被連續爽約。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）
她透露曾與六位男士見面，但遇到了不少挑戰，包括被連續爽約。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）

網民怒數歐倩怡4宗罪：

雖然歐倩怡在離婚後首次接受訪問，但網民的反應都非常冷淡，不少網民都認為歐倩怡的談吐粗俗又自大，又認為歐倩怡一離婚就數臭前夫好無品。

歐倩怡 郭晉安 （圖片來源：網民留言截圖）
（圖片來源：網民留言截圖）

歐倩怡訪問被批態度極傲慢 網民怒數4宗罪

1 | 講野粗俗冇內涵

歐倩怡原本形象溫雯又有氣質，不過在今次訪問中，歐倩怡每次發言都非常激動，肢體動作都非常誇張，惹來網民一致差評：「之前一直覺得歐倩怡好有氣質，點知原來講野都幾浮誇又自大」、「好bitchy嘅小丸子」、「講野個tone成個魯芬咁…表達能力又1999」等。

歐倩怡 郭晉安 網民都認為歐倩怡在今次節目中的肢體動作和語氣都太誇張加粗俗。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）
網民都認為歐倩怡在今次節目中的肢體動作和語氣都太誇張加粗俗。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）

2 | 認為自己好叻太自大

歐倩怡在訪問中一開始就提及到自己擁有多個學位和資格，就連打鼓都考到5級。不過網民就認為歐倩怡身為一邊兼顧家庭，一邊學習的確值得鼓勵，但歐倩怡在節目中「女人真係唔好讀太多書」、「男士係會驚你，勁得濟係嚇親人」等言論就太過自大。

歐倩怡 郭晉安 歐倩怡在節目中頻頻大曬自己學歷。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）
歐倩怡在節目中頻頻大曬自己學歷。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）

3 | 一離婚就數臭前夫

網民指歐倩怡與郭晉安宣佈離婚剛過一個月就開始數臭前夫，認為其行為未免太無品：「一離婚就數臭前夫咁搶口」、「地阿旺都冇講乜野，自己仔女上網睇到自己老母咁8婆會點諗」、「原來阿旺先係真男人」等。

歐倩怡 郭晉安 二人剛宣佈離婚不足一個月，歐倩怡就上節目數前夫。（圖片來源：IG@cindyauau）
二人剛宣佈離婚不足一個月，歐倩怡就上節目數前夫。（圖片來源：IG@cindyauau）

4 | 交友APP未見面就要買電腦

歐倩怡在節目中在分享自己玩交友APP時未見面就同對方表示要買電腦，男方又主動提出要買俾歐倩怡，不過最後男方就甩底冇出現，歐倩怡就即刻話對方「伏！」。網民聽到之後，都即刻留言指歐倩怡拜金又麻煩：「未見面又話要人送電腦又盛，跟住又要test人無啦啦改餐廳，已經feel到係個麻煩X」。

歐倩怡 郭晉安 歐倩怡大談玩交友APP經歷。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）
歐倩怡大談玩交友APP經歷。（圖片來源：YouTube@ChillGOOD TV）

撰文：東方新地圖片來源：ig@cindyauau、HOYTV截圖、YouTube@ChillGOOD TV、

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