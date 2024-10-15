歐倩怡離婚捱負評慘稱喊咗3日3夜 15字再回應「痰罐」爭議

44歲歐倩怡今年5月宣布與結婚18年嘅郭晉安離婚，6月又火速上節目爆料數臭前夫，更稱郭晉安懶理自己唔舒服，自己更因此攬住痰罐暈倒，引起網民討論。不過郭晉安隨後又公開回應家中並冇痰罐，令歐倩怡的發言引起爭議。近日歐倩怡參與節目錄影後接受記者訪問，除咗苦呻因網上負評喊咗3日3夜夜，仲以15字再回應「痰罐」爭議……

