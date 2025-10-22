歐倩怡開腔3字回應新戀情 「翻版歐陽震華」被起底傳身家達1.2億
45歲歐倩怡與郭晉安離婚近一年後，近日被拍到與神秘男子親密約會，傳出新戀情消息。面對外界猜測，她終於首度開腔回應感情狀況，大方承認正與對方「了解中」，更讚對方是貼心暖男。然而新歡身份隨即被起底，傳聞身家高達1,200,000,000港元，究竟這段新戀情會如何發展？
歐倩怡被拍親密約會畫面曝光
早前歐倩怡在觀塘出席活動後，被媒體拍到有一名身形高大、頭頂輕現禿頭的男士駕駛名車在外等候她下班。當歐倩怡看到該名男子時，立即笑逐顏開急步上前，坐在副駕駛座位並與男子親密交談，似乎正在討論晚飯地點。兩人相處時氣氛融洽，隨後便一同開車離開現場，親密舉動引起外界關注。
歐倩怡首度承認新戀情「了解中」
面對新戀情傳聞，歐倩怡日前接受訪問時首度親自回應，大方承認與該名男士正處於「了解中」的階段。她對新歡讚不絕口，形容對方是暖男且具備紳士風度，「會主動幫忙挽手袋，用餐時亦會主動結帳」。歐倩怡在談及新對象時滿臉笑容，坦言雙方相處時非常開心，顯見對這段新戀情相當滿意。不過她表示目前希望保持低調，暫時不對外透露更多細節。
郭晉安前妻18年婚姻結束後重新出發
歐倩怡與61歲視帝郭晉安去年宣布離婚，結束長達18年的婚姻，當時震驚娛樂圈。兩人育有一對子女，離婚後各自重新開始生活。歐倩怡坦言目前未向子女提及新戀情，希望能小心翼翼地保護這段感情。她表示會以子女感受為優先考慮，不希望過早讓他們承受外界壓力。
網民熱議新歡身家傳聞歐倩怡澄清假消息
新戀情曝光後，對方身份隨即被媒體起底，傳聞指他是連鎖補習社創始人之一，身家高達1,200,000,000港元。對此歐倩怡澄清消息是假的，直言「得啖笑」，表示不清楚傳聞從何而來。她又透露對方介意因禿髮被封「翻版歐陽震華」，顯示兩人關係已相當親密。網民對這段新戀情反應不一，有人祝福她重新找到幸福，亦有人關注子女的感受。
