歐倩怡開腔3字回應新戀情 「翻版歐陽震華」被起底傳身家達1.2億

45歲歐倩怡與郭晉安離婚近一年後，近日被拍到與神秘男子親密約會，傳出新戀情消息。面對外界猜測，她終於首度開腔回應感情狀況，大方承認正與對方「了解中」，更讚對方是貼心暖男。然而新歡身份隨即被起底，傳聞身家高達1,200,000,000港元，究竟這段新戀情會如何發展？