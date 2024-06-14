李佩芝

歐國盃2024｜Now體育主播李佩芝係真阿仙奴忠粉 孖床哥拍宣傳片球迷勁Like

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歐國盃2024決賽周將於香港時間6月14日深夜於德國舉行，每到球壇盛事，一眾靚女體育主播都會備受球迷關注，其中Gigi李佩芝（佩芝，Gigi）是Now TV的體育節目主持，亦是一名阿仙奴忠粉，被不少阿仙奴球迷封為「阿記女神」！
李佩芝 佩芝是阿仙奴的真球迷。（圖片來源：IG@gigilee2008）
佩芝是阿仙奴的真球迷。（圖片來源：IG@gigilee2008）
李佩芝 也是NowTV的體育節目主播。（圖片來源：IG@nowsports.hk）
也是NowTV的體育節目主播。（圖片來源：[email protected]

歐國盃2024｜床哥出招冧佩芝 被阿迷警告

近日Gigi與JFFT床哥一齊為歐國盃拍攝宣傳片，片中Gigi穿著德國波衫加短裙，大騷Fit爆曲線和美腿，令網民都勁讚她又型又靚女：「德國佩芝太型」、「Gigi唔好再型啲」、「出德國波衫Gigi就夠啦」，片中她更被床哥出招狂冧，引來網民紛紛召喚床哥老婆釘姐現身，仲警告床哥：「Gigi是屬於阿迷㗎！唔準你搶走我地的阿記女神！」

李佩芝 片中內容講到：「床哥撩女睇波果然有一手，連Gigi都冧到！」（圖片來源：IG@gigilee2008）
片中內容講到：「床哥撩女睇波果然有一手，連Gigi都冧到！」（圖片來源：IG@gigilee2008）
李佩芝 床哥狂擺chok甫，想撩Gigi一齊去睇波。（圖片來源：IG@gigilee2008）
床哥狂擺chok甫，想撩Gigi一齊去睇波。（圖片來源：IG@gigilee2008）
李佩芝 Gigi亦擺出各種誘人pose。（圖片來源：IG@gigilee2008）
Gigi亦擺出各種誘人pose。（圖片來源：IG@gigilee2008）
李佩芝 之後又換上另一套波衫。（圖片來源：IG@gigilee2008）
之後又換上另一套波衫。（圖片來源：IG@gigilee2008）
李佩芝 同床哥齊齊鬥chok。（圖片來源：IG@gigilee2008）
同床哥齊齊鬥chok。（圖片來源：IG@gigilee2008）

李佩芝 為阿仙奴肉緊痛哭

李佩芝相貌甜美又有長腿，而且十分熟識足球賽事，被網民譽為香港最識波、最靚的女球迷，也是不少阿仙奴球迷心目中的女神，早前在Now Sports的直播節目《絲打講英超》中，Gigi陪大家睇熱刺對阿仙奴的球賽時，因太肉緊而在鏡頭前失控流淚，最後阿仙奴險勝3:2，她才破涕為笑，真情流露令球迷都睇到好心痛，大讚她是「真阿迷」。

李佩芝 因為擔心阿仙奴輸波，令Gigi講波講到喊。（圖片來源：《絲打講英超》截圖）
因為擔心阿仙奴輸波，令Gigi講波講到喊。（圖片來源：《絲打講英超》截圖）
李佩芝 獲身邊拍檔遞紙巾安慰。（圖片來源：Now《絲打講英超》截圖）
獲身邊拍檔遞紙巾安慰。（圖片來源：Now《絲打講英超》截圖）

已成阿迷十年 恨做武打演員

原來Gigi同足球的緣份源於十年前2014年，她愛上睇球星山齊士踢波，不久後山齊士就加入阿仙奴，自此她就成為了阿仙奴的忠實球迷。她曾在訪問中直言會因為外表而鍾意一個球員，其中超級靚仔的艾朗藍斯就是她最喜愛的球星，他曾斷腳但仍努力重返球場的經歷，亦令她覺得好勵志。她透露除了做主持之外，也想向演員方面發展，因為她之前試過拍短片，令她覺得演繹一些不同的角色或職業，可以搵到不同的樂趣，甚至覺得自己身手幾靈活，好適合拍打戲。

李佩芝 佩芝已是十年資深阿迷。（圖片來源：IG@gigilee2008）
佩芝已是十年資深阿迷。（圖片來源：IG@gigilee2008）

即睇更多佩芝靚相：

李佩芝 （圖片來源：IG@gigilee2008）
（圖片來源：IG@gigilee2008）
李佩芝 （圖片來源：IG@gigilee2008）
（圖片來源：IG@gigilee2008）
李佩芝 （圖片來源：IG@gigilee2008）
（圖片來源：IG@gigilee2008）
李佩芝 （圖片來源：IG@gigilee2008）
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李佩芝 （圖片來源：IG@gigilee2008）
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李佩芝 （圖片來源：IG@gigilee2008）
（圖片來源：IG@gigilee2008）
李佩芝 （圖片來源：IG@gigilee2008）
（圖片來源：IG@gigilee2008）
李佩芝 （圖片來源：IG@gigilee2008）
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李佩芝 （圖片來源：IG@gigilee2008）
（圖片來源：IG@gigilee2008）

撰文：東方新地圖片來源：IG@gigilee2008、《絲打講英超》截圖、[email protected]

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