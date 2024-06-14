歐國盃2024｜Now體育主播李佩芝係真阿仙奴忠粉 孖床哥拍宣傳片球迷勁Like

歐國盃2024決賽周將於香港時間6月14日深夜於德國舉行，每到球壇盛事，一眾靚女體育主播都會備受球迷關注，其中Gigi李佩芝（佩芝，Gigi）是Now TV的體育節目主持，亦是一名阿仙奴忠粉，被不少阿仙奴球迷封為「阿記女神」！

