歐國盃2024｜Now體育主播李佩芝係真阿仙奴忠粉 孖床哥拍宣傳片球迷勁Like
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歐國盃2024決賽周將於香港時間6月14日深夜於德國舉行，每到球壇盛事，一眾靚女體育主播都會備受球迷關注，其中Gigi李佩芝（佩芝，Gigi）是Now TV的體育節目主持，亦是一名阿仙奴忠粉，被不少阿仙奴球迷封為「阿記女神」！
歐國盃2024｜床哥出招冧佩芝 被阿迷警告
近日Gigi與JFFT床哥一齊為歐國盃拍攝宣傳片，片中Gigi穿著德國波衫加短裙，大騷Fit爆曲線和美腿，令網民都勁讚她又型又靚女：「德國佩芝太型」、「Gigi唔好再型啲」、「出德國波衫Gigi就夠啦」，片中她更被床哥出招狂冧，引來網民紛紛召喚床哥老婆釘姐現身，仲警告床哥：「Gigi是屬於阿迷㗎！唔準你搶走我地的阿記女神！」
李佩芝 為阿仙奴肉緊痛哭
李佩芝相貌甜美又有長腿，而且十分熟識足球賽事，被網民譽為香港最識波、最靚的女球迷，也是不少阿仙奴球迷心目中的女神，早前在Now Sports的直播節目《絲打講英超》中，Gigi陪大家睇熱刺對阿仙奴的球賽時，因太肉緊而在鏡頭前失控流淚，最後阿仙奴險勝3:2，她才破涕為笑，真情流露令球迷都睇到好心痛，大讚她是「真阿迷」。
已成阿迷十年 恨做武打演員
原來Gigi同足球的緣份源於十年前2014年，她愛上睇球星山齊士踢波，不久後山齊士就加入阿仙奴，自此她就成為了阿仙奴的忠實球迷。她曾在訪問中直言會因為外表而鍾意一個球員，其中超級靚仔的艾朗藍斯就是她最喜愛的球星，他曾斷腳但仍努力重返球場的經歷，亦令她覺得好勵志。她透露除了做主持之外，也想向演員方面發展，因為她之前試過拍短片，令她覺得演繹一些不同的角色或職業，可以搵到不同的樂趣，甚至覺得自己身手幾靈活，好適合拍打戲。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@gigilee2008、《絲打講英超》截圖、[email protected]