歐瑞偉

KC歐瑞偉家有25歲索女 愈大愈靚激似朱千雪加郭柏妍 IG勁多泳衣靚相

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歐瑞偉近年在TVB處境劇《愛回家》中飾演KC一角成功入屋，劇中KC是一個鑽石王老五，女友都換過幾代，現實中的歐瑞偉卻是個愛家的好老公好爸爸，與大馬花旦李愛玲（Wendy）自1995年結婚，育有一對分別28歲和25歲的仔女，其中細女Nicole更獲網民大讚激似女神朱千雪和郭柏妍的混合體！

歐瑞偉遊日本收神秘禮物勁冧

歐瑞偉日前曬出一張手拿名牌禮盒的照片，笑言：「今年父親節禮物終於到手！」仲要加上心心眼emoji，明顯冧到爆，而背景則是東京鐵塔，似乎正身在日本旅遊，睇番歐瑞偉女兒Nicole的IG，亦提到剛由日本返港，相信這份神秘禮物正是由歐瑞偉的乖女所贈。

歐瑞偉 歐瑞偉冧爆曬出神秘的父親節禮物。（圖片來源：歐瑞偉IG）
歐瑞偉冧爆曬出神秘的父親節禮物。（圖片來源：歐瑞偉IG）
歐瑞偉 歐瑞偉女兒Nicole今年已25歲，繼承了父母的靚基因。（圖片來源：李愛玲IG）
歐瑞偉女兒Nicole今年已25歲，繼承了父母的靚基因。（圖片來源：李愛玲IG）
歐瑞偉 2022年Nicole已在新加坡修畢酒店管理課程。（圖片來源：李愛玲IG）
2022年Nicole已在新加坡修畢酒店管理課程。（圖片來源：李愛玲IG）

細女Nicole 靚樣激似朱千雪加郭柏妍

現年62歲的歐瑞偉與大馬花旦老婆Wendy（李愛玲）在1995年拍戲撻著，之後拍拖僅5個月便閃婚，今年大仔Nicholas已經28歲，細女Nicole亦有25歲，兩人都遺傳了父母的靚樣，尤其Nicole更獲網民大讚激似女神朱千雪加郭柏妍的混合體。

歐瑞偉 Nicole獲網民大讚似朱千雪加郭柏妍的混合體。（圖片來源：Nicole IG）
Nicole獲網民大讚似朱千雪加郭柏妍的混合體。（圖片來源：Nicole IG）
歐瑞偉 （圖片來源：Nicole IG）
（圖片來源：Nicole IG）
歐瑞偉 （圖片來源：Nicole IG）
（圖片來源：Nicole IG）
歐瑞偉 大家都覺得佢似朱千雪咁甜。（圖片來源：朱千雪IG）
大家都覺得佢似朱千雪咁甜。（圖片來源：朱千雪IG）
歐瑞偉 一對大眼亦有幾分似郭柏妍。（圖片來源：郭柏妍IG）
一對大眼亦有幾分似郭柏妍。（圖片來源：郭柏妍IG）

Nicole 熱愛周遊列國狂曬泳衣照

從Nicole的IG可見，她自2022年大學畢業後就狂曬旅遊靚相，當中更有大量火辣的泳衣照，地點包括日本、泰國和歐洲等地，可見她熱愛周遊列國。

歐瑞偉 （圖片來源：Nicole IG）
（圖片來源：Nicole IG）
歐瑞偉 （圖片來源：Nicole IG）
（圖片來源：Nicole IG）
歐瑞偉 （圖片來源：Nicole IG）
（圖片來源：Nicole IG）
歐瑞偉 （圖片來源：Nicole IG）
（圖片來源：Nicole IG）
歐瑞偉 （圖片來源：Nicole IG）
（圖片來源：Nicole IG）
歐瑞偉 （圖片來源：Nicole IG）
（圖片來源：Nicole IG）
歐瑞偉 （圖片來源：Nicole IG）
（圖片來源：Nicole IG）

歐瑞偉曾率一家四口拍廣告

歐瑞偉曾率領一家四口齊齊為他代言多年的藥油品牌拍攝廣告短片，對於一對仔女首次出鏡，歐瑞偉笑言並非刻意安排，他說：「因為今次主題係家庭樂，咁我就提議不如騎馬啦，再叫埋太太、仔女同我一齊玩吓。」

歐瑞偉 歐瑞偉一家四口。
歐瑞偉一家四口。
歐瑞偉 歐瑞偉同吳岱融曾一齊上郵輪登台，當時佢哋嘅家人都有去捧場。
歐瑞偉同吳岱融曾一齊上郵輪登台，當時佢哋嘅家人都有去捧場。
歐瑞偉 疫情前歐瑞偉一家人都熱愛旅遊，歐太仲同一對仔女一齊去玩浮潛。
疫情前歐瑞偉一家人都熱愛旅遊，歐太仲同一對仔女一齊去玩浮潛。

歐瑞偉指一對仔女本身都有表演慾，不太抗拒上鏡，但對入行興趣不大，加上仍在讀書，所以暫時未有打算入行。

歐瑞偉 細女Nicole遺傳咗母親靚樣，獲網民大讚激似朱千雪。
細女Nicole遺傳咗母親靚樣，獲網民大讚激似朱千雪。
歐瑞偉 Nicole細個時樣貌已好標緻。（圖片來源：李愛玲IG）
Nicole細個時樣貌已好標緻。（圖片來源：李愛玲IG）

歐瑞偉隔絕飛來蜢 博命搵銀養家

做龍虎武師出身的歐瑞偉，讀書時已經是體操高手，85年拍《飛虎奇兵》當武師，第一次要由五層樓跳下，身手膽識都媲美《同盟》的易先生。雖然近年較為人熟悉的演出均是做配角，但其實歐瑞偉出道已經做男一，85年加入無綫藝員訓練班，正式轉型成為演員，86年已擔正在《神劍魔刀》做第一男主角，因為外形正氣，亦因此經常演大俠，95年歐瑞偉在劉家輝引薦下轉到大馬發展，首次自導自演《O記實錄之梟雄》，亦因此邂逅太太Wendy李愛玲。

歐瑞偉 歐瑞偉是出名的好好先生，同太太Wendy結婚超過25年仍然恩愛，一對仔女更非常孝順，記者曾影到歐瑞偉為晚宴演出當晚，老婆仔女都有到場支持，做完嘢更一家人攞住贈品行去搭車。
歐瑞偉是出名的好好先生，同太太Wendy結婚超過25年仍然恩愛，一對仔女更非常孝順，記者曾影到歐瑞偉為晚宴演出當晚，老婆仔女都有到場支持，做完嘢更一家人攞住贈品行去搭車。

唔講唔知，原來歐瑞偉太太Wendy婚前是馬來西亞一線花旦，曾經拍過幾十套馬來西亞電視電影，當年因為電影試鏡而認識歐瑞偉，拍拖五個月就閃婚，全因被男方孝順顧家感動。據知情者透露：「Wendy試鏡嗰部戲，就係歐瑞偉做導演，試鏡嗰日喺酒店等咗佢六個鐘，Wendy覺得佢專登耍大牌，對佢印象唔好，反而係拍戲一齊相處之後，先至改觀，當時歐瑞偉一得閒就會打長途電話返香港關心爸爸媽媽，Wendy覺得佢好孝順，就係咁畀歐瑞偉吸引到！」

歐瑞偉 老婆Wendy是大馬一線花旦，雖然歐瑞偉自稱唔係浪漫派，但對老婆卻多年都咁長情專一。
老婆Wendy是大馬一線花旦，雖然歐瑞偉自稱唔係浪漫派，但對老婆卻多年都咁長情專一。

放棄一切來港

Wendy甘為老公放棄如日中天的演藝事業，翌年兒子Nicolas出世，Wendy一直相夫教子，歐瑞偉亦留大馬發展，後來因97年金融風暴，大馬經濟萎縮，歐瑞偉陷入財困被迫要返香港從頭做起，Wendy亦隨老公來香港生活，一住就廿多年，能娶得如此賢妻，歐瑞偉曾公開感激老婆為他放棄一切。

歐瑞偉 為老公放棄演藝事業，Wendy婚後全職相夫教子，教得一對仔女聽話乖巧，22歲細女Nicole更天生一副明星相。
為老公放棄演藝事業，Wendy婚後全職相夫教子，教得一對仔女聽話乖巧，22歲細女Nicole更天生一副明星相。

老婆好放心

外表正氣的歐瑞偉，在香港、大馬及內地不停工作賺錢，當然有遇過飛來蜢埋身，不過，對老婆一條心的他，認為男人最重要是有承擔，對引誘不為所動。據知情人士透露：「喺呢行咁多年點會冇試過有女想黐埋去吖？不過，歐瑞偉份人同外表一樣忠厚老實，佢好重視家人，對家人好有承擔，唔會因為一時快感去破壞自己嘅大好家庭，所以佢唔會畀飛來蜢黐埋身，只要感覺到有乜風吹草動，佢已經即刻落晒閘，隔絕晒啲飛來蜢！就算佢北上拍嘢，老婆都好放心，唔介意留喺香港獨力照顧啲仔女，反而係歐瑞偉好掛住屋企人，佢寧願搵少啲，選擇留喺香港拍劇，就算捱完夜，都可以返屋企見到家人，佢已經好開心！」

歐瑞偉 兒子Nicolas有幾分歐瑞偉影子，且比爸爸高大。
兒子Nicolas有幾分歐瑞偉影子，且比爸爸高大。

供女兒出國升學

為給家人更優質生活，歐瑞偉除了做演員，亦有繼續做替身來增加收入，雖然仔女開始大，但他亦希望能儲多些錢為兒女鋪路，並供細女去外國升學。據知情者透露：「佢細女讀書好叻，佢覺得旣然個女咁好學又有天份，自己幾辛苦都會畀佢讀落去，而且佢同老婆都好緊張一對仔女，成日話要儲多啲錢留畀仔女傍身，真係廿四孝爸爸！」

歐瑞偉 歐太同女兒感情好到行街不時笑住傾偈，曾經是大馬一線花旦的歐太Wendy，即使退出娛樂圈廿多年，當日零化妝外貌仍然清秀，女兒就遺傳了父母優良基因，輪廓標致又有氣質！
歐太同女兒感情好到行街不時笑住傾偈，曾經是大馬一線花旦的歐太Wendy，即使退出娛樂圈廿多年，當日零化妝外貌仍然清秀，女兒就遺傳了父母優良基因，輪廓標致又有氣質！
歐瑞偉 老公歐瑞偉為人低調，歐太和女兒亦打扮樸素，兩人出入亦只係坐港鐵，生活平實。
老公歐瑞偉為人低調，歐太和女兒亦打扮樸素，兩人出入亦只係坐港鐵，生活平實。
歐瑞偉 性格低調的歐瑞偉，極少出現一對仔女的校內活動，不過當年女兒中學畢業，他和老婆都有出席支持愛女。
性格低調的歐瑞偉，極少出現一對仔女的校內活動，不過當年女兒中學畢業，他和老婆都有出席支持愛女。

撰文：東方新地圖片來源：歐瑞偉IG、李愛玲IG、Nicole IG、朱千雪IG、郭柏妍IG、新傳媒圖片庫

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