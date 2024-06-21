KC歐瑞偉家有25歲索女 愈大愈靚激似朱千雪加郭柏妍 IG勁多泳衣靚相
歐瑞偉遊日本收神秘禮物勁冧
歐瑞偉日前曬出一張手拿名牌禮盒的照片，笑言：「今年父親節禮物終於到手！」仲要加上心心眼emoji，明顯冧到爆，而背景則是東京鐵塔，似乎正身在日本旅遊，睇番歐瑞偉女兒Nicole的IG，亦提到剛由日本返港，相信這份神秘禮物正是由歐瑞偉的乖女所贈。
細女Nicole 靚樣激似朱千雪加郭柏妍
現年62歲的歐瑞偉與大馬花旦老婆Wendy（李愛玲）在1995年拍戲撻著，之後拍拖僅5個月便閃婚，今年大仔Nicholas已經28歲，細女Nicole亦有25歲，兩人都遺傳了父母的靚樣，尤其Nicole更獲網民大讚激似女神朱千雪加郭柏妍的混合體。
Nicole 熱愛周遊列國狂曬泳衣照
從Nicole的IG可見，她自2022年大學畢業後就狂曬旅遊靚相，當中更有大量火辣的泳衣照，地點包括日本、泰國和歐洲等地，可見她熱愛周遊列國。
歐瑞偉曾率一家四口拍廣告
歐瑞偉曾率領一家四口齊齊為他代言多年的藥油品牌拍攝廣告短片，對於一對仔女首次出鏡，歐瑞偉笑言並非刻意安排，他說：「因為今次主題係家庭樂，咁我就提議不如騎馬啦，再叫埋太太、仔女同我一齊玩吓。」
歐瑞偉指一對仔女本身都有表演慾，不太抗拒上鏡，但對入行興趣不大，加上仍在讀書，所以暫時未有打算入行。
歐瑞偉隔絕飛來蜢 博命搵銀養家
做龍虎武師出身的歐瑞偉，讀書時已經是體操高手，85年拍《飛虎奇兵》當武師，第一次要由五層樓跳下，身手膽識都媲美《同盟》的易先生。雖然近年較為人熟悉的演出均是做配角，但其實歐瑞偉出道已經做男一，85年加入無綫藝員訓練班，正式轉型成為演員，86年已擔正在《神劍魔刀》做第一男主角，因為外形正氣，亦因此經常演大俠，95年歐瑞偉在劉家輝引薦下轉到大馬發展，首次自導自演《O記實錄之梟雄》，亦因此邂逅太太Wendy李愛玲。
唔講唔知，原來歐瑞偉太太Wendy婚前是馬來西亞一線花旦，曾經拍過幾十套馬來西亞電視電影，當年因為電影試鏡而認識歐瑞偉，拍拖五個月就閃婚，全因被男方孝順顧家感動。據知情者透露：「Wendy試鏡嗰部戲，就係歐瑞偉做導演，試鏡嗰日喺酒店等咗佢六個鐘，Wendy覺得佢專登耍大牌，對佢印象唔好，反而係拍戲一齊相處之後，先至改觀，當時歐瑞偉一得閒就會打長途電話返香港關心爸爸媽媽，Wendy覺得佢好孝順，就係咁畀歐瑞偉吸引到！」
放棄一切來港
Wendy甘為老公放棄如日中天的演藝事業，翌年兒子Nicolas出世，Wendy一直相夫教子，歐瑞偉亦留大馬發展，後來因97年金融風暴，大馬經濟萎縮，歐瑞偉陷入財困被迫要返香港從頭做起，Wendy亦隨老公來香港生活，一住就廿多年，能娶得如此賢妻，歐瑞偉曾公開感激老婆為他放棄一切。
老婆好放心
外表正氣的歐瑞偉，在香港、大馬及內地不停工作賺錢，當然有遇過飛來蜢埋身，不過，對老婆一條心的他，認為男人最重要是有承擔，對引誘不為所動。據知情人士透露：「喺呢行咁多年點會冇試過有女想黐埋去吖？不過，歐瑞偉份人同外表一樣忠厚老實，佢好重視家人，對家人好有承擔，唔會因為一時快感去破壞自己嘅大好家庭，所以佢唔會畀飛來蜢黐埋身，只要感覺到有乜風吹草動，佢已經即刻落晒閘，隔絕晒啲飛來蜢！就算佢北上拍嘢，老婆都好放心，唔介意留喺香港獨力照顧啲仔女，反而係歐瑞偉好掛住屋企人，佢寧願搵少啲，選擇留喺香港拍劇，就算捱完夜，都可以返屋企見到家人，佢已經好開心！」
供女兒出國升學
為給家人更優質生活，歐瑞偉除了做演員，亦有繼續做替身來增加收入，雖然仔女開始大，但他亦希望能儲多些錢為兒女鋪路，並供細女去外國升學。據知情者透露：「佢細女讀書好叻，佢覺得旣然個女咁好學又有天份，自己幾辛苦都會畀佢讀落去，而且佢同老婆都好緊張一對仔女，成日話要儲多啲錢留畀仔女傍身，真係廿四孝爸爸！」