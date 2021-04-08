歐瑞偉家有22歲索女 曾一家四口拍廣告 靚樣激似朱千雪

歐瑞偉近日在無綫劇《大步走》中飾演旅遊達人梁彥宗的「廿四孝」慈父，對兒子溺愛有加，但愛之深責之切，劇中他因為揭穿梁彥宗大話連篇，而拿著「雞毛掃」教訓兒子，兇狠的演技備受觀眾讚賞。現實中歐瑞偉亦是個愛家的好老公好爸爸，與大馬花旦李愛玲（Wendy）自1995年結婚，育有一對分別25歲和22歲的仔女，都遺傳了兩人的靚樣，其中22歲細女Nicole更獲網民大讚激似女神朱千雪！

文：東方新地｜圖：歐瑞偉FB圖片、李愛玲IG圖片、新傳媒圖片庫及討論區截圖