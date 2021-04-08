歐瑞偉家有22歲索女 曾一家四口拍廣告 靚樣激似朱千雪
文：東方新地｜圖：歐瑞偉FB圖片、李愛玲IG圖片、新傳媒圖片庫及討論區截圖
歐瑞偉女Nicole 靚樣激似朱千雪
近年憑《愛·回家》KC一角大受歡迎的59歲歐瑞偉，與大馬花旦老婆Wendy（李愛玲）在1995年拍戲撻著，之後拍拖僅5個月便閃婚，今年大仔Nicholas已經25歲，細女Nicole亦有22歲，兩人都遺傳了父母的靚樣，尤其Nicole更獲網民大讚激似女神朱千雪。
歐瑞偉早前曾率領一家四口齊齊為他代言多年的藥油品牌拍攝廣告短片，對於一對仔女首次出鏡，歐瑞偉笑言並非刻意安排，他說：「因為今次主題係家庭樂，咁我就提議不如騎馬啦，再叫埋太太、仔女同我一齊玩吓。」
歐瑞偉指一對仔女本身都有表演慾，不太抗拒上鏡，但對入行興趣不大，加上仍在讀書，所以暫時未有打算入行。
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做龍虎武師出身的歐瑞偉，讀書時已經是體操高手，85年拍《飛虎奇兵》當武師，第一次要由五層樓跳下，身手膽識都媲美《同盟》的易先生。雖然近年較為人熟悉的演出均是做配角，但其實歐瑞偉出道已經做男一，85年加入無綫藝員訓練班，正式轉型成為演員，86年已擔正在《神劍魔刀》做第一男主角，因為外形正氣，亦因此經常演大俠，95年歐瑞偉在劉家輝引薦下轉到大馬發展，首次自導自演《O記實錄之梟雄》，亦因此邂逅太太Wendy李愛玲。
唔講唔知，原來歐瑞偉太太Wendy婚前是馬來西亞一線花旦，曾經拍過幾十套馬來西亞電視電影，當年因為電影試鏡而認識歐瑞偉，拍拖五個月就閃婚，全因被男方孝順顧家感動。據知情者透露：「Wendy試鏡嗰部戲，就係歐瑞偉做導演，試鏡嗰日喺酒店等咗佢六個鐘，Wendy覺得佢專登耍大牌，對佢印象唔好，反而係拍戲一齊相處之後，先至改觀，當時歐瑞偉一得閒就會打長途電話返香港關心爸爸媽媽，Wendy覺得佢好孝順，就係咁畀歐瑞偉吸引到！」
放棄一切來港
Wendy甘為老公放棄如日中天的演藝事業，翌年兒子Nicolas出世，Wendy一直相夫教子，歐瑞偉亦留大馬發展，後來因97年金融風暴，大馬經濟萎縮，歐瑞偉陷入財困被迫要返香港從頭做起，Wendy亦隨老公來香港生活，一住就廿多年，能娶得如此賢妻，歐瑞偉曾公開感激老婆為他放棄一切。
老婆好放心
外表正氣的歐瑞偉，在香港、大馬及內地不停工作賺錢，當然有遇過飛來蜢埋身，不過，對老婆一條心的他，認為男人最重要是有承擔，對引誘不為所動。據知情人士透露：「喺呢行咁多年點會冇試過有女想黐埋去吖？不過，歐瑞偉份人同外表一樣忠厚老實，佢好重視家人，對家人好有承擔，唔會因為一時快感去破壞自己嘅大好家庭，所以佢唔會畀飛來蜢黐埋身，只要感覺到有乜風吹草動，佢已經即刻落晒閘，隔絕晒啲飛來蜢！就算佢北上拍嘢，老婆都好放心，唔介意留喺香港獨力照顧啲仔女，反而係歐瑞偉好掛住屋企人，佢寧願搵少啲，選擇留喺香港拍劇，就算捱完夜，都可以返屋企見到家人，佢已經好開心！」
供女兒出國升學
為給家人更優質生活，歐瑞偉除了做演員，亦有繼續做替身來增加收入，雖然仔女開始大，但他亦希望能儲多些錢為兒女鋪路，並供細女去外國升學。據知情者透露：「佢細女讀書好叻，佢覺得旣然個女咁好學又有天份，自己幾辛苦都會畀佢讀落去，而且佢同老婆都好緊張一對仔女，成日話要儲多啲錢留畀仔女傍身，真係廿四孝爸爸！」