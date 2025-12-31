《尋秦記》陶總管 64歲歐瑞偉曾做劉德華替身 家庭幸福細女激似朱千雪
64歲歐瑞偉八舊腹肌保養得宜
歐瑞偉將在《尋秦記》電影版中延續「陶方/陶總管」這個經典角色，作為項少龍在秦國的心腹下屬，負責打理軍務、情報和後勤等重要工作。在電視劇大結局中，他一直對項少龍極為忠誠，最後亦隨主角團一同「退隱」戰國紛爭之外。預告片顯示，他會繼續與項少龍一行人出戰對抗惡勢力，令不少影迷感到相當興奮。現實中的歐瑞偉雖然已經64歲，但保養得宜，就算未必是美魔男，依然擁有八舊腹肌的好身材，絕對是演藝界的保養典範。
劉德華親自推薦入行做演員
歐瑞偉早在1985年入行，分分鐘他入行時，你都未出世！入行前他是專業龍虎武師，其中一大原因是小時候已接受體操訓練，專攻跳馬項目，還曾經在聯校運動會得獎，身手敏捷骨格精奇，自然打得又睇得。以龍虎武師來說，歐瑞偉絕對是靚仔級數，靚仔自然做靚仔替身，當年更是劉德華的御用替身。劉華相當關照兄弟，擔心歐瑞偉無啖好食兼容易受傷，直接幫他拿取TVB演員進修班報名表格，親自推薦他轉做演員！查實當年歐瑞偉做武師經已月入3萬，但為安全起見，還是選擇幕前發展比較穩陣。
萬梓良邀請拍攝首部電影作品
三十年前，歐瑞偉獲得當時無綫一哥萬梓良邀請參演《一哥》，成為了自己第一部參演的電影作品！別以為歐瑞偉近年只做大奸角或者左右手角色，其實早年入行拍劇都是擔任男一或男二，之後外出拍戲一樣做過主角好幾次，可惜觀眾緣欠奉，慢慢才轉型做萬能配角。早年歐瑞偉一直都演出警察、消防員等類型角色，甚或拍古裝扮演大俠，但後來演出機會不多，開始嘗試不同崗位，由幕前到幕後工作，甚至連導演都做過。
自編自導電影賺到錢證實力
1995年歐瑞偉親自自編自導電影《O記實錄之梟情》，在馬來西亞上演，成本只需十幾萬，最終成功幫老闆賺到錢，證明他的創作實力絕對不容小覷。在《愛回家》系列中，歐瑞偉分別在三套劇中飾演廖啟聰、陳國聰、吳家聰，全部都是KC這個角色，一樣麻麻煩煩乞人憎的性格設定。他更曾經以KC角色與Terry候選最受歡迎劇集搭檔，以及憑《城寨英雄》楊竹鑾一角提名最佳男配角，雖然同樣落敗，但演技一早受到業界肯定。
大馬花旦老婆拍戲撻著閃婚
歐瑞偉與大馬花旦老婆Wendy（李愛玲）在1995年拍戲時撻著，之後拍拖僅5個月便閃婚，愛情來得快又急。現在大仔Nicholas已經28歲，細女Nicole亦有25歲，一家四口家庭美滿幸福。兩個子女都遺傳了父母的靚樣基因，身材樣貌都相當出眾，在社交平台上經常獲得網民讚賞。
細女Nicole激似朱千雪郭柏妍混合體
歐瑞偉的細女Nicole更是靚樣擔當，獲網民大讚激似女神朱千雪加郭柏妍的混合體，五官精緻又有氣質，完美融合了兩位女神的優點。不少網民留言表示：「基因太強大！」、「靚到不得了！」、「完全是女神級別！」Nicole的高顏值在網上引起熱烈討論，大家都讚嘆歐瑞偉夫婦的優良基因，培育出如此出色的下一代。
Nicole 熱愛周遊列國狂曬泳衣照
從Nicole的IG可見，她自2022年大學畢業後就狂曬旅遊靚相，當中更有大量火辣的泳衣照，地點包括日本、泰國和歐洲等地，可見她熱愛周遊列國。