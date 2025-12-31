《尋秦記》陶總管 64歲歐瑞偉曾做劉德華替身 家庭幸福細女激似朱千雪

64歲歐瑞偉在《尋秦記》電影版中繼續飾演「陶總管」一角，這位保養得宜的資深演員背景相當精彩！原來他入行前是劉德華的御用替身，更曾經自編自導電影賺到錢，而他與大馬花旦老婆的一對子女顏值超高，細女Nicole更被網民大讚激似朱千雪加郭柏妍的混合體，靚樣遺傳基因太強大！