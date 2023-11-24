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歐錦棠自爆憑1招於亞視年賺500萬 網民：早幾年江美儀受訪話其實幾正

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Keith
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歐錦棠時不時在個人YouTube頻道大談電視台的娛樂八卦，近日就在其頻道中分享當年在無綫和亞視兩台出騷和平均收入的話題。歐錦棠不但提到自己曾經在亞視曾經1年收入高達500萬港幣，又大爆早年無綫「離巢潮」真正原因，引起大批網民熱議！

歐錦棠 歐錦棠在個人YouTube頻道大爆電視台八卦。
歐錦棠在個人YouTube頻道大爆電視台八卦。（圖片來源：《乜乜棠水舖》影片截圖）

歐錦棠大讚亞視好 騷錢年年加

歐錦棠一開波就指在1990年剛入行時，當時已經一個騷收$1000騷錢，而亞視一年就簽歐錦棠72個Show，所以自己早在90年代已經月入$6000，每年續約又會「水漲船高」，騷錢年年加。此外，歐錦棠又大讚當年亞視就算藝人唔夠騷都會照計騷錢，對員工非常好。

歐錦棠 歐錦棠笑指自己在1990年已經月入6千元。
歐錦棠笑指自己在1990年已經月入6千元。（圖片來源：《乜乜棠水舖》影片截圖）
歐錦棠 歐錦棠大讚亞視對員工很好，當年自己主持的《今日睇真D》雖然只算一個騷錢，但都會特意以包薪形式，計多啲糧畀員工。
歐錦棠大讚亞視對員工很好，當年自己主持的《今日睇真D》雖然只算一個騷錢，但都會特意以包薪形式，計多啲糧畀員工。（圖片來源：《乜乜棠水舖》影片截圖）
歐錦棠 《今日睇真D》是當年皇牌節目之一
《今日睇真D》是當年皇牌節目之一（圖片來源：歐錦棠 Stephen Au@Facebook）

全靠「爆騷」曾一年搵接近500萬

歐錦棠更大爆自己於1996年曾在亞視台慶獲頒「最爆Show藝員獎」。歐錦棠指當年「爆騷爆得最恐怖」，除了有份做綜藝節目《今日睇真D》之外，又有份出席如《亞洲小姐競選》、《香港男士競選》等節目，再加上歐錦棠包辦當年奧運會的所有主持工作，所以令他當年爆騷爆到豬籠入水：

當年我係做左670個騷，換句話講係爆咗600個騷。咁每個騷，我冇記錯係8千幾蚊，咁你同我計囉。8000幾蚊，爆600幾個，肥過肥仔水啊！

歐錦棠 歐錦棠大爆自己1996年曾經賺接近500萬。
歐錦棠大爆自己1996年曾經賺接近500萬。（圖片來源：《乜乜棠水舖》影片截圖）

大爆無綫「離巢潮」真正原因

歐錦棠在影片中亦有提到無綫的情況。歐錦棠指無綫情況與亞視相反，他表示假如在亞視爆騷，亞視會照樣計錢，但無綫就雖然初初在合約上沒有特別註明，但到年底就會將騷數撥到下一年，並且冇騷錢計。歐錦棠接著更大爆無綫「離巢潮」真正原因，他指當年有寫同事一年減到6個騷，接著就1年3個騷，最後更一刀切一年一個騷，令不少同事光靠騷錢就難以維生，最後便選擇離巢。

歐錦棠 歐錦棠指無綫合約初初並沒有註明假如未有達標時，要如何處理剩餘騷錢。但公司最後都會要求來年補番未有做到嘅「騷數」，仲要冇騷錢計。
歐錦棠指無綫合約初初並沒有註明假如未有達標時，要如何處理剩餘騷錢。但公司最後都會要求來年補番未有做到嘅「騷數」，仲要冇騷錢計。（圖片來源：《乜乜棠水舖》影片截圖）

分析大台「1 SHOW」的真正原因：佢唔洗養你

歐錦棠指TVB在計騷錢方面非常敏感，當一個藝人差唔多做足數，就會唔再派新工作給該位藝人，而將工作分配給「唔夠騷嘅藝人」。歐錦棠指明白政策是為了「讓人人都有工開」，但執行的同事好難咁細心睇住成盤數，所以經常都事與願違。歐錦棠亦有分析TVB為何會有「1 SHOW」政策的原因：

當然省錢好重要，佢唔洗養你啊嘛，唔洗畀福利你啊嘛，乜Pension嗰啲全部冇曬㗎喇，你係一個Part Time嚟咋嘛。但係有個好處啊，佢留住你，你可以出去搵嘢做，你做譚仔都得，你洗碗都得，你就係唔可以喺其他電視台出現。拍電影都得，係唔俾你喺電視台出現。其實香港仲有幾多電視台？一個騷就叫綁住嗰個藝人。一個騷都係要簽合約。

歐錦棠 歐錦棠指無綫最大的目的就係要留住藝人，唔畀藝人到其他電視台出鏡。
歐錦棠指無綫最大的目的就係要留住藝人，唔畀藝人到其他電視台出鏡。（圖片來源：《乜乜棠水舖》影片截圖）

網民留言戥亞視唔抵：早幾年江美儀受訪話其實幾正

網民都紛紛留言指替亞視感到不值，亦有網民大表震驚，讚亞視為難得一見的良心企業：「出晒名亞視福利好，無綫就人工低」、「但諗番亞視好多都撈到執先跳TVB」、「咩世界竟然良心企業執得快過黑心企業」、「早幾年江美儀受訪話其實幾正，人工高啲工作量又唔多。適合養老」等。

歐錦棠 江美儀 現年51歲的江美儀今年憑《下流上車族》車太一角奪「視后」終於一圓多年來的夢
現年52歲的江美儀過檔後其中一個成功例子，在2022年憑《下流上車族》車太一角奪「視后」終於一圓多年來的夢！（圖片來源：IG@elenakongmayyee）

歐錦棠離巢後過檔ViuTV拍劇

歐錦棠在2016年離開效力了15年的無綫，其後都有出演不少音樂劇和舞台劇，亦有參演香港電台和ViuTV不同劇集，並且在ViuTV《打天下》系列擔任第一男主角。

歐錦棠 歐錦棠在ViuTV《打天下》擔正。
歐錦棠在ViuTV《打天下》擔正。（圖片來源：ViuTV《打天下》截圖）
歐錦棠 亦有出演過ViuTV劇集《季前賽》。
亦有出演過ViuTV劇集《季前賽》。（圖片來源：ViuTV《季前賽》劇照）

一齊睇片：

歐錦棠拍戲左眼爆血管 大爆無綫黑幕

歐錦棠早年曾在YouYube頻道分享護眼之道，當時歐錦棠憶述2013年拍攝電影《魔警》被廖啟智用粗繩勒頸，令左眼爆血管，一直醫唔好﹗因而重提當年被無綫高層指他請了900幾日病假的真相，歐錦棠爆料指當時受傷後被公司要求放無薪假等不合理對待，相當不近人情，最後完約心淡離巢﹗

歐錦棠重提900日無薪假真相 爆無綫提出不合理要求
歐錦棠曾因左眼爆血管，影響幕前工作﹗（圖片來源：《乜乜棠水舖》影片截圖）
歐錦棠重提900日無薪假真相 爆無綫提出不合理要求
歐錦棠拍攝《魔警》被廖啟智勒頸後左眼爆血管﹗（圖片來源：《乜乜棠水舖》影片截圖）
歐錦棠 歐錦棠拍完被勒頸戲後左眼爆血管，最初看醫生有好轉﹗
歐錦棠拍完被勒頸戲後左眼爆血管，最初看醫生有好轉﹗（圖片來源：《乜乜棠水舖》影片截圖）

稱無綫要求放無薪假兼搵計拒畀騷錢

歐錦棠指左眼變紅影響幕前工作，當時還是無綫藝員的他向公司申報，有醫生紙提供，但公司卻要求他放無薪假，歐錦棠話：「咁我問公司我要攞幾耐無薪假？公司回覆係攞到我好番為止﹗其實我唔介意，咪當唞吓﹗點知攞完無薪假有個導演叫我上節目講香港漫畫史，覺得我最適合去講，佢哋就角度只係影我右邊面，一講講咗四集﹗」

歐錦棠重提900日無薪假真相 爆無綫提出不合理要求
歐錦棠指被無綫要求放無薪假直至病好﹗（圖片來源：《乜乜棠水舖》影片截圖）

歐錦棠：我點同你賣命

拍完節目卻收到公司電話，歐錦棠話被公司問責為何開工？歐錦棠答：「我鬼知咩，導演叫我上節目講咪講囉，公司話問番我唔係眼有事唔拍得嘢咩？我話導演就我角度﹗點知公司答『咁唔得呀，你唔會有騷錢計㗎﹗』點解咁呢？公司就係用咗個好唔係理由嘅理由，話我係本台藝員唔可以做嘉賓，所以冇騷錢計喎，咁都得﹗…我點同你賣命，咁我咪聽你話攞無薪假囉，於是咪有連攞900幾日假嗰單嘢，嗰件事其實係咁樣嚟嘅﹗」

歐錦棠重提900日無薪假真相 爆無綫提出不合理要求
歐錦棠指無綫以「一個唔係理由嘅理由」拒畀騷錢﹗（圖片來源：《乜乜棠水舖》影片截圖）
歐錦棠重提900日無薪假真相 爆無綫提出不合理要求
歐錦棠已被迫放無薪假，之後還要工作後收唔到錢﹗（圖片來源：《乜乜棠水舖》影片截圖）

歐錦棠反擊「膠層」樂易玲

根據昔日報道指13年無綫高層樂易玲出席活動時，指出歐錦棠自2013年不斷攞病假，攞足900幾日病假，每次都有醫生紙，又指本來公司想安排他拍攝《公公出官》、《城寨英雄》、《無雙譜》等，但因對方請病假而推劇﹗當時歐錦棠在社交平台反擊：「成千日病假？你係老闆都唔批啦﹗邊個醫生批你病三年呀？嗰啲叫做冇薪假，我地叫No Pay Leave，用新任財爺英文就係No Salary Holiday，搞清楚先啦，膠層﹗」

歐錦棠重提900日無薪假真相 爆無綫提出不合理要求
歐錦棠貼出傳媒報道2013年他和樂易玲就無薪假惹起的紛爭﹗（圖片來源：《乜乜棠水舖》影片截圖）
歐錦棠重提900日無薪假真相 爆無綫提出不合理要求
當時歐錦棠在社交網反擊樂易玲指他放了900幾日病假。（圖片來源：《乜乜棠水舖》影片截圖）

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圖片來源：Youtube@《心乜棠水舖》截圖、IG@rucochan、ViuTV《季前賽》截圖、ViuTV《打天下》截圖資料或影片來源：Youtube@《心乜棠水舖》截圖

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