歐錦棠自爆憑1招於亞視年賺500萬 網民：早幾年江美儀受訪話其實幾正

歐錦棠時不時在個人YouTube頻道大談電視台的娛樂八卦，近日就在其頻道中分享當年在無綫和亞視兩台出騷和平均收入的話題。歐錦棠不但提到自己曾經在亞視曾經1年收入高達500萬港幣，又大爆早年無綫「離巢潮」真正原因，引起大批網民熱議！