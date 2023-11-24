歐錦棠自爆憑1招於亞視年賺500萬 網民：早幾年江美儀受訪話其實幾正
歐錦棠大讚亞視好 騷錢年年加
歐錦棠一開波就指在1990年剛入行時，當時已經一個騷收$1000騷錢，而亞視一年就簽歐錦棠72個Show，所以自己早在90年代已經月入$6000，每年續約又會「水漲船高」，騷錢年年加。此外，歐錦棠又大讚當年亞視就算藝人唔夠騷都會照計騷錢，對員工非常好。
全靠「爆騷」曾一年搵接近500萬
歐錦棠更大爆自己於1996年曾在亞視台慶獲頒「最爆Show藝員獎」。歐錦棠指當年「爆騷爆得最恐怖」，除了有份做綜藝節目《今日睇真D》之外，又有份出席如《亞洲小姐競選》、《香港男士競選》等節目，再加上歐錦棠包辦當年奧運會的所有主持工作，所以令他當年爆騷爆到豬籠入水：
當年我係做左670個騷，換句話講係爆咗600個騷。咁每個騷，我冇記錯係8千幾蚊，咁你同我計囉。8000幾蚊，爆600幾個，肥過肥仔水啊！
大爆無綫「離巢潮」真正原因
歐錦棠在影片中亦有提到無綫的情況。歐錦棠指無綫情況與亞視相反，他表示假如在亞視爆騷，亞視會照樣計錢，但無綫就雖然初初在合約上沒有特別註明，但到年底就會將騷數撥到下一年，並且冇騷錢計。歐錦棠接著更大爆無綫「離巢潮」真正原因，他指當年有寫同事一年減到6個騷，接著就1年3個騷，最後更一刀切一年一個騷，令不少同事光靠騷錢就難以維生，最後便選擇離巢。
分析大台「1 SHOW」的真正原因：佢唔洗養你
歐錦棠指TVB在計騷錢方面非常敏感，當一個藝人差唔多做足數，就會唔再派新工作給該位藝人，而將工作分配給「唔夠騷嘅藝人」。歐錦棠指明白政策是為了「讓人人都有工開」，但執行的同事好難咁細心睇住成盤數，所以經常都事與願違。歐錦棠亦有分析TVB為何會有「1 SHOW」政策的原因：
當然省錢好重要，佢唔洗養你啊嘛，唔洗畀福利你啊嘛，乜Pension嗰啲全部冇曬㗎喇，你係一個Part Time嚟咋嘛。但係有個好處啊，佢留住你，你可以出去搵嘢做，你做譚仔都得，你洗碗都得，你就係唔可以喺其他電視台出現。拍電影都得，係唔俾你喺電視台出現。其實香港仲有幾多電視台？一個騷就叫綁住嗰個藝人。一個騷都係要簽合約。
網民留言戥亞視唔抵：早幾年江美儀受訪話其實幾正
網民都紛紛留言指替亞視感到不值，亦有網民大表震驚，讚亞視為難得一見的良心企業：「出晒名亞視福利好，無綫就人工低」、「但諗番亞視好多都撈到執先跳TVB」、「咩世界竟然良心企業執得快過黑心企業」、「早幾年江美儀受訪話其實幾正，人工高啲工作量又唔多。適合養老」等。
歐錦棠離巢後過檔ViuTV拍劇
歐錦棠在2016年離開效力了15年的無綫，其後都有出演不少音樂劇和舞台劇，亦有參演香港電台和ViuTV不同劇集，並且在ViuTV《打天下》系列擔任第一男主角。
一齊睇片：
歐錦棠拍戲左眼爆血管 大爆無綫黑幕
歐錦棠早年曾在YouYube頻道分享護眼之道，當時歐錦棠憶述2013年拍攝電影《魔警》被廖啟智用粗繩勒頸，令左眼爆血管，一直醫唔好﹗因而重提當年被無綫高層指他請了900幾日病假的真相，歐錦棠爆料指當時受傷後被公司要求放無薪假等不合理對待，相當不近人情，最後完約心淡離巢﹗
稱無綫要求放無薪假兼搵計拒畀騷錢
歐錦棠指左眼變紅影響幕前工作，當時還是無綫藝員的他向公司申報，有醫生紙提供，但公司卻要求他放無薪假，歐錦棠話：「咁我問公司我要攞幾耐無薪假？公司回覆係攞到我好番為止﹗其實我唔介意，咪當唞吓﹗點知攞完無薪假有個導演叫我上節目講香港漫畫史，覺得我最適合去講，佢哋就角度只係影我右邊面，一講講咗四集﹗」
歐錦棠：我點同你賣命
拍完節目卻收到公司電話，歐錦棠話被公司問責為何開工？歐錦棠答：「我鬼知咩，導演叫我上節目講咪講囉，公司話問番我唔係眼有事唔拍得嘢咩？我話導演就我角度﹗點知公司答『咁唔得呀，你唔會有騷錢計㗎﹗』點解咁呢？公司就係用咗個好唔係理由嘅理由，話我係本台藝員唔可以做嘉賓，所以冇騷錢計喎，咁都得﹗…我點同你賣命，咁我咪聽你話攞無薪假囉，於是咪有連攞900幾日假嗰單嘢，嗰件事其實係咁樣嚟嘅﹗」
歐錦棠反擊「膠層」樂易玲
根據昔日報道指13年無綫高層樂易玲出席活動時，指出歐錦棠自2013年不斷攞病假，攞足900幾日病假，每次都有醫生紙，又指本來公司想安排他拍攝《公公出官》、《城寨英雄》、《無雙譜》等，但因對方請病假而推劇﹗當時歐錦棠在社交平台反擊：「成千日病假？你係老闆都唔批啦﹗邊個醫生批你病三年呀？嗰啲叫做冇薪假，我地叫No Pay Leave，用新任財爺英文就係No Salary Holiday，搞清楚先啦，膠層﹗」
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