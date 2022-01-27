歐錦棠為太太手術成功報平安 曾許下承諾：說好要拖住手一齊走到最後

歐錦棠日前在社交網透露太太萬斯敏要接受一個高風險手術，並感觸說：「說好要拖住手一齊走到最後的，明天你只要安心交託給神就可以了」。而昨日（27/1）歐錦棠終於在網上為太太報平安，指手術成功，萬斯敏已回家休養。