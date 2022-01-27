歐錦棠為太太手術成功報平安 曾許下承諾：說好要拖住手一齊走到最後
歐錦棠日前在社交網透露太太萬斯敏要接受一個高風險手術，並感觸說：「說好要拖住手一齊走到最後的，明天你只要安心交託給神就可以了」。而昨日（27/1）歐錦棠終於在網上為太太報平安，指手術成功，萬斯敏已回家休養。
文：東方新地 ｜圖：[email protected]歐錦棠 Stephen Au、[email protected]萬斯敏 Phyllis Man
說好要拖住手一齊走到最後
歐錦棠和太太萬斯敏於亞視結緣，當時二人因為朝夕相對，更視對方為結婚對象，並於1997年正式拉埋天窗結為夫妻。不過二人婚姻路上並不平坦，曾於2000年期間協議分居3年多，幸好兩人因為信仰終於再度走在一起，並在2012年舉行第二次婚禮，至今依然恩愛如昔。而日前歐錦棠突然在社交網發文，透露愛妻萬斯敏要接受一個高風險手術，並感觸留言：「說好要拖住手一齊走到最後的，明天你只要安心交託給神就可以了，一切自有主耶穌的保守和醫治。」
讚太太意志超強
而昨日（27/1）歐錦棠終於在網上為太太萬斯敏報平安：「CEO出院了！第一件事話好想飲餐茶。本來一般做完手術後物理治療都要六日，但係CEO意志超強，只係做咗兩日物理治療就進步神速，呢個先至係真正『溫打烏文』。依家總算放下心頭大石，因為太太進行呢一個係風險高嘅手術，但係一切好感恩。」
切除胸椎內腫瘤
歐錦棠亦有交代萬斯敏的情況：「由去年六月，佢一直忍住痛同埋隨時跌倒嘅危險堅持演埋我哋劇團最後幾套戲。最近呢兩個月，行路嘅情況每況愈下，經常不受控跌倒，一直以為係腰部或者係坐骨神經痛，但係嗰位年輕嘅骨科醫生就話一定係關神經線嘅問題，於是立即轉介畀神經科醫生，經過照MRI得出結果，原來係胸椎裏面生咗一粒腫瘤壓住神經線導致，醫生話拖多一日就係差多一日。有乜嘢緊要得過健康？大家可能聽到都驚，要喺胸椎脊骨安全地取出腫瘤，又要免傷及神經線，係需要幾精細同高超嘅技術，一切唯有信心交托給主的保守帶領。好感謝醫生嘅精湛醫術，同埋親切關懷，亦感謝醫院嘅所有護士悉心照顧。」