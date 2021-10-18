歐錦棠重提900日無薪假真相 反擊樂易玲 爆無綫提出不合理要求

歐錦棠近日在其YouTube頻道講保健，提到2013年拍電影受傷令左眼爆血管，一直醫唔好﹗因而重提當年被無綫高層指他請了900幾日病假的真相，歐錦棠爆料指當時受傷後被公司要求放無薪假等不合理對待，相當不近人情，最後完約心淡離巢﹗

文：東方新地｜圖：歐錦棠《心乜棠水舖》頻道影片截圖