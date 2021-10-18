歐錦棠重提900日無薪假真相 反擊樂易玲 爆無綫提出不合理要求
文：東方新地｜圖：歐錦棠《心乜棠水舖》頻道影片截圖
歐錦棠拍戲被智叔勒頸後左眼爆血管
歐錦棠在YouYube頻道分享護眼之道，歐錦棠憶述2013年拍攝電影《魔警》被廖啟智用粗繩勒頸：「嗰場戲佢想『勒瓜』我，雖然做戲但都真係好大力，我又要不停掙扎，嗰場戲喺棺材舖拍，周圍好多木糠木屑四圍飛，當晚都感覺到有啲木屑入咗眼，有啲唔舒服﹗到第二、三日左眼開始紅，爆咗血管﹗」
醫生查不出原因 歐錦棠靠一個穴位痊癒
歐錦棠左眼爆血管求醫，初時有好轉，但一星期後突然變嚴重，眼紅範圍變大，曾向兩個香港最頂尖的眼科醫生求醫，都不明所以只是表示一條好粗的血管爆了，醫生最後建議他要做激光修復血管手術，歐錦棠指自己驚青又怕會失明，雖然眼紅超過四個月但唔想接受手術，後來他無意間發現眼窩一個穴位，按下時感到劇痛，佢話：「可能我自細打功夫，覺得痛都係好事，好似腳底按摩係通番啲經絡，試吓按吓，一日按兩次，按咗幾日奇蹟發生，紅眼退左一半，一個禮拜全退，我唔敢講係咪完全因為咁，但按穴位係會對眼睛好，有保健作用﹗」
稱無綫要求放無薪假兼搵計拒畀騷錢
歐錦棠指左眼變紅影響幕前工作，當時還是無綫藝員的他向公司申報，有醫生紙提供，但公司卻要求他放無薪假，歐錦棠話：「咁我問公司我要攞幾耐無薪假？公司回覆係攞到我好番為止﹗其實我唔介意，咪當唞吓﹗點知攞完無薪假有個導演叫我上節目講香港漫畫史，覺得我最適合去講，佢哋就角度只係影我右邊面，一講講咗四集﹗」
歐錦棠：我點同你賣命
拍完節目卻收到公司電話，歐錦棠話被公司問責為何開工？歐錦棠答：「我鬼知咩，導演叫我上節目講咪講囉，公司話問番我唔係眼有事唔拍得嘢咩？我話導演就我角度﹗點知公司答『咁唔得呀，你唔會有騷錢計㗎﹗』點解咁呢？公司就係用咗個好唔係理由嘅理由，話我係本台藝員唔可以做嘉賓，所以冇騷錢計喎，咁都得﹗…我點同你賣命，咁我咪聽你話攞無薪假囉，於是咪有連攞900幾日假嗰單嘢，嗰件事其實係咁樣嚟嘅﹗」
歐錦棠反擊「膠層」樂易玲
根據昔日報道指13年無綫高層樂易玲出席活動時，指出歐錦棠自2013年不斷攞病假，攞足900幾日病假，每次都有醫生紙，又指本來公司想安排他拍攝《公公出官》、《城寨英雄》、《無雙譜》等，但因對方請病假而推劇﹗當時歐錦棠在社交平台反擊：「成千日病假？你係老闆都唔批啦﹗邊個醫生批你病三年呀？嗰啲叫做冇薪假，我地叫No Pay Leave，用新任財爺英文就係No Salary Holiday，搞清楚先啦，膠層﹗」