歐錦棠爆男星與家傭不倫關係 仲大膽邀請其他男星「觀戰」
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資深藝人歐錦棠近年轉型為KOL，憑藉多年於TVB及亞視的經驗，經常拍片透露圈中祕聞。最近，歐錦棠在片中提到兩位行為不端的男星的惡行，更在影片中透露了一些線索，引起了廣泛的猜測和討論……
歐錦棠爆男星借魔術「鹹豬手」
歐錦棠在片中提及到兩位「鹹豬手」的故事。其中一位以變魔術為名，趁機對女性進行不當行為：「曾經有個女同事同我講，佢乖乖女嚟，樣子好甜美。佢有一次同我講，呢個魔術男同佢變魔術。佢話係剪紙，一張紙，唔知點剪，『一張紙嘅範圍，你信不信可以穿過你』。穿嘅時候幫佢（女星）順便搜身，碰到重要部位。」
歐錦棠繼續大爆指：「喺公司見到女同事喺服裝間換衫，個女同事身材幾突出，他就話『你唔知道我想做咩，我想撕開你件衫』。呢件事我話畀你聽，係可以告佢，完全係一個騷擾行為。」此位透過魔術「鹹豬手」的男藝人，被網民猜測是某蔡姓藝人，此人已經淡出娛樂圈。
香港男星因桃色糾紛導致停工
另一位則是常駐內地的香港男星，因為桃色糾紛導致整個劇組停工：「曾幾何時喺內地，傳聞當然得唔到證實。都係因為桃色關係之類，令件事都幾嚴重，成隊拍攝隊都被圍毆，有咁嘅風波。」網民推測可能是以演出馬騮仔聞名的陳姓男星。這些事件在網上引起了廣泛的討論。
歐錦棠爆「鹹蛋」與家傭不倫關係
歐錦棠口中的「鹹蛋」事件更是令人震驚。該名男星曾在同劇的男星面前透露，他家中的女傭可以發生性關係，不僅自己親身經歷，還邀請其他男星參與。條件是必須在他的家中進行，而且他將親自在場觀看。歐錦棠對此行為表示極度厭惡，並透露了兩個關於「鹹蛋」的線索。
首先，「鹹蛋」曾在女演員拍攝跳舞戲時蹲在台下偷看，聲稱是為了指導她們跳舞。其次，他曾被其他女演員投訴經常進行不當「搜身」行為。此外，「鹹蛋」屬於資深前輩，曾在沒有智能手機的年代，試聽過女性在車內的呻吟聲卡式帶。這些行為引起了公眾的強烈反響，大家紛紛猜測「鹹蛋」的真實身份。
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撰文：東方新地圖片來源：YouTube@乜乜棠水舖 The Stephen Au Show