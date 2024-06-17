歐錦棠揭有前輩搵女去飯局 爆埋「龜婆」細節 連自己都中過招？！
歐錦棠大爆有位前輩選美出身當人狗咁鬧
歐錦棠首先講述了一位從選美出身，兩台也有做過，後來轉到幕後工作的女性，她負責照顧參賽佳麗，並擔任節目的幕後協調。他形容這位女性非常不討好「佢揸住雞毛當令箭，對人呼呼喝喝，直至後來佢去咗藝員部工作，都係對一啲冇名氣嘅藝員，好似鬧狗咁鬧人，一啲情面都唔畀，好侮辱性，好多藝員憎到佢死！」
仲要做埋「龜婆」
而且她還涉及將女星介紹給「老闆」認識，以教導新人「多社交多出路」去引導新人出席一些飯局，歐錦棠透露飯局情況「一個女同事就坐一個老闆，因為唔係明刀明槍嘅買賣，啲女同事都唔知點算」不過他指「所謂老闆」都是客客氣氣，最多用口食豆腐，這是在所難免，但並沒有毛手毛腳。
但吃完飯後會另有安排，會要求女同事分開回家，並由老闆們接送「食完飯就會分開晒啲女仔，乜公子會車你返去，又叫你跟阿邊個返去，夾硬推人上車，其實係一個訊號，食完飯溝通好，有咩我睇唔到，你哋上車傾掂數就係咁 」如果當有女同事不願意的話，當然就沒有下次，但會被責罵「無家教！」歐錦棠形容這個女人，簡直是《水滸傳》的「王婆」，是一個「龜婆」。
大爆「龜婆」有本記錄女藝人「接客」價格簿仔
歐錦棠還透露，他曾聽同事提到這位「龜婆」有一本記錄女藝人「接客」價格的簿子。他指當時就算擺明是一位乖乖女，但名字仍會被寫進簿子中，並附上銀碼。他表示只要有客人看中，過程是先報價，其後再試圖哄個女仔看她願不願意。歐錦棠形容這位「龜婆」真是「去到邊衰到邊，去到邊，乞人憎到邊！」」他強調，這種行為對整個行業的聲譽造成了極大的傷害。
歐錦棠都被前輩邀請成為「星期五」不出3個月即買波子？
歐錦棠還分享了一次個人經歷，當時他收到一位前輩的電話，表示想找他拍廣告，而事前需要和老闆吃個飯。當日他剛拍完《今日睇真D》後來到一間日式餐廳，與這位前輩會面後，被問到「阿棠，你有冇聽過『Friday』？」歐錦棠表示當時不清楚「Friday」的意思，而那位前輩就解釋「Friday」源自於台灣，許多男性星期一至五返工，到星期五晚就會做牛郎，在夜店做陪客工作。
歐錦棠聽到後呆了，指自己那時太天真、太後生，只想到幸好那位廣告老闆還未到。那位前輩繼續動之以情利誘「我唔問你搵幾錢一個月啦，雖然你做得好好，但係你諗，我哋有網絡、有人脈，喺九龍塘有啲私人地方同架步，你真係唔需要做啲咩，你唔需要諗到咁差，其實呢樣嘢都唔係咁差嘅嘢，好正當，純粹社交，同客人飲下酒，唱吓歌，傾吓偈，就係咁咋嘛，你唔好諗後面嘅嘢，你有冇後面嘅嘢我唔理，呢啲純粹你個人嘅嘢，你淨係做前面嗰樣嘢，不出三個月你可以買波子、買Benz，一定得！」
然而，歐錦棠表示那位前輩真的找錯人，他對車完全毫無興趣還未有車牌，堅決拒絕了這種提議。「我唔會做呢啲嘢，冇得傾！」最終，當「老闆」現身時，是一位日本女士，全程眼光冇離開過他，他立刻意識到對方的真正意圖，只是來「睇版」，並果斷離開現場。
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