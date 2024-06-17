歐錦棠揭有前輩搵女去飯局 爆埋「龜婆」細節 連自己都中過招？！

歐錦棠近年在其YouTube頻道「乜乜棠水舖 The Stephen Au Show」中，不時分享一些鮮為人知的娛樂圈祕聞，日前他就在最新一集中提到有關娛樂圈飯局的秘聞，這些故事既包括他從圈內同事那裡聽來的，也有他自己親身經歷的。

