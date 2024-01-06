歐錦棠大爆TVB內部開會內幕 某高層親揭TVB唔揼本製作主要原因

歐錦棠自從重返自由身之後，一直時不時在YouTube個人頻道「乜乜棠水舖」大爆電視圈秘聞。日前歐錦棠又拍片爆料，分享了某次TVB內部開會內幕，指某高層曾自爆TVB一直以來唔揼本製作嘅主要原因。該片段一出街，即刻引起網民熱議！