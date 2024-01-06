歐錦棠大爆TVB內部開會內幕 某高層親揭TVB唔揼本製作主要原因
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歐錦棠自從重返自由身之後，一直時不時在YouTube個人頻道「乜乜棠水舖」大爆電視圈秘聞。日前歐錦棠又拍片爆料，分享了某次TVB內部開會內幕，指某高層曾自爆TVB一直以來唔揼本製作嘅主要原因。該片段一出街，即刻引起網民熱議！
歐錦棠大爆TVB內部開會內幕
歐錦棠指在2018年至2019年期間，雖然自己已經離開了TVB，但就在某場合與某位TVB管理層見面時，對方竟然向自己透露某次VB內部開會內幕。歐錦棠爆料指：
佢唔知點解會講到製作上嘅問題。佢同我講『唉，其實我哋（TVB高層）開會，啲老細都講咗，其實都唔使擺咁多資源落去拍大製作啦，唔需要啦。因為點解呀？即係我哋求其拍嘢嘢出嚟都有人睇。』呢個係佢咁講，我冇屈佢。當然我唔會開佢個名，佢自己當然唔會評論佢呢句說話，但係當然我聽到就覺得『咁真係唔鬼怪得。』即係呢班所謂管理層，有個咁嘅思維係到，你呢個機構仲可以有咩進步呢？
自爆曾被HKTV高薪挖角
歐錦棠其後提到香港電視在剛開台的時候，曾經以兩至三倍的人工挖角，邀請即將約滿的演員過檔。歐錦棠表示當時亦曾經被邀請過檔：「當時人工方面唔洗講啦，加好多啦。因為其實我喺TVB嘅人工都唔係太差，但佢哋都加好多畀我。」除了人工方面，香港電視方面更出盡辦法任開條件，表示無論歐錦棠想做什麼節目都可以提出，無論宗教節目又好，舞台劇都好，電視台都會盡量配合。
歐錦棠卻因1原因拒絕過檔
不過歐錦棠就表示香港電視任開條件，反而成為其卻步的原因：「因為作為一個電視台的管理層、製作方針，你要好清晰先得。係唔係真係任何一個演員有咩範數你就開呢？一個電視台如果你做足24小時，嗰製作成本好重㗎，宜家唔係話做緊『乜乜棠水舖』啊。所以如果乜都話Yes嘅話，我就有啲卻步。」最後歐錦棠就決定拒絕香港電視的邀請，選擇同TVB續約。
一齊睇片：
歐錦棠大爆TVB內部開會內幕！
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圖片來源：YouTube@乜乜棠水舖、香港電視《來生不做香港人》截圖、香港電視《選戰》截圖