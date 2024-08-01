巴黎奧運2024｜盤點「五朝元老」歐鎧淳11件爭議事件 1紀錄至今無人打破
歐鎧淳家庭｜1. 從小被封「人生勝利組」
歐鎧淳是家中獨女，媽媽則任職律師樓市場部。歐鎧淳接受訪問時稱媽媽對她全程投入，事事以她的興趣為先，又為她安排好每日時間表，讓她平衡好游泳與讀書。小時候，歐鎧淳的媽媽讓女兒多嘗試不同課外活動，從中發掘其長處，而歐媽媽絕不強逼學習，會讓女兒自由選擇。
歐鎧淳幼小中就讀名校嘉諾撒聖心，9歲開始加入學校正籌備的泳隊，直到15歲參加「香港公開游泳錦標賽」一鳴驚人。歐鎧淳讀書厲害，泳術高超，加上外貌出眾，一直被外界視為「人生勝利組」。
歐鎧淳學歷｜2. 赴美攻讀環境經濟學
歐鎧淳從小學習成績優異，加上泳隊成績出眾，歐鎧淳最後在會考考取23分高分，遠赴美國入讀數一數二的「運動員名校」美國加州大學伯克利分校修讀「環境經濟學」，並加入其校隊進行專業訓練。
歐鎧淳性格｜3. 獨女性格一度高傲孤僻 曾遭隊友排斥
歐鎧淳雖然入讀全美數一數二的名校，但歐鎧淳在接受訪問時曾表示在頭一兩年很不開心。身為家中萬千寵愛在一身的獨女，性格無形中變得高傲與自我中心：「無咗媽咪喺身邊照顧我，所有嘢都要靠自己從頭再學。我喺香港好叻咩？喺美國大把人游得快過我，讀書叻過我，我喺咁多人之中等於零。」一度被校隊隊友排斥的歐鎧淳，最後學會與別人相處的方法，改善自己的不足，慢慢成功融入泳隊。
歐鎧淳身高｜4. 踩過界做model！遭網民奚落
歐鎧淳身高171，身材高挑身上零贅肉的她，一直是各大品牌的寵兒，時不時為時尚品牌客串做模特兒。不過引起網民很多不滿，奚落她「掛住做model唔練水」！
歐鎧淳故事｜5. 13歲打破香港成績 18項紀錄保持者
歐鎧淳13歲首度打破香港成績，以17分52秒20打破1500公尺自由式的香港紀錄，其後19年來不斷創出新紀錄，現在是一共18項紀錄保持者。
歐鎧淳故事｜6. 「五朝元老」回應退役傳聞
身為32歲老將的歐鎧淳，曾經為香港出戰4次亞運，今次亦是第五次出戰奧運，是港隊少有的長青泳手。近年多次傳出歐鎧淳將會退役，而歐鎧淳在訪問時指雖然未有明確的退役時間表，但會在巴黎奧運後逐漸淡出，不過依然會全力以赴，為自己的運動生涯畫上圓滿句號。
歐鎧淳故事｜7. 曾因「被署名」撐泳總而遭圍攻
泳總一直新聞多多，2018年曾經因為港百米蛙泳最快運動員、22歲的郭家輝被泳總委員吳旭光兒子吳欣鍵取代出戰亞運100米蛙泳，而引起外界爭議。當時身為亞運游泳代表隊的歐鎧淳，連同陳健樂和施幸余等人在個人專頁發文撐泳總，雖然部分網民懷疑歐鎧淳是「被署名」和被逼出Post，但歐鎧淳後來再發生支持隊友，惹來不少網民表示失望。
歐鎧淳故事｜8.參加渣打香港馬拉松遭取消資格
歐鎧淳多年來一直新聞多多，歐鎧淳在2019年與當時男朋友胡子彤一起參加渣打馬拉松。不過當時歐鎧淳就被發現沒有在自己所屬的G組6時15分比賽時間開始，反而與男友一起在其所屬的K組7時45分一起跑，違反馬拉松的規則，引起大批網民不滿。而渣打馬拉松代言當時亦回應指歐鎧淳被取消資格，並不會發出其完賽證書。
歐鎧淳故事｜9.飛起胡子彤 中途轉Les 被網民指點
歐鎧淳的情史同樣充滿爭議，她與香港棒球代表隊成員兼演員的胡子彤拍拖相戀三年，於2019年分手。歐鎧淳公布「分訊」前，同年12月被爆出與女子甲一籃球員倪碧賢的kiss kiss相，疑中途轉Les，被網民指點私生活好亂！
歐鎧淳故事｜10. 曾遭ViuTV疑似串「霸住個位」
ViuTV原創劇《冰上火花》第4集提及到百威女友「阿Yu」（林愷鈴 飾）獲安排與港隊泳隊隊員拍攝新廣告。不過該名隊友一見到同為港隊泳隊出身的阿Yu，就一輪嘴表達多年來的不滿。不少網民都認為對白句句都寸到爆，更指此段對白疑似影射近年泳隊、藝人兩邊撈嘅港隊代表歐鎧淳：
你操水係為咗形象，我哋操水係為咗比賽，係唔同㗎。運動員明星有幾辛苦？努力？喺人都識。其實你嗰陣游成咁，港隊都唔炒你，係因為你嗰靚樣可以幫到港隊做宣傳。你知唔知游得快過你嘅人有幾多啊？就係因為你霸住咗個位，所以佢哋入唔到港隊。游水就係游水，做明星就專心做明星。
歐鎧淳故事｜11. 多方位發展 承認受壓力
歐鎧淳一直有「泳壇蔡依林」之稱，曾多次代表香港參加世界性賽事，亦為多項游泳記錄保持者，早年亦曾經連續2年獲得「最佳泳員獎項」。不過近年歐鎧淳的運動員身份愈來愈迷糊，不但曾憑《春嬌救志明》入圍金像獎「最佳新人獎」，近年亦能經常在品牌活動和廣告中見到其身影。半隻腳踏入演藝圈的她，在接受訪問時坦言關注度越高，所承受的壓力的確更大，自己還在學習處理這份壓力。