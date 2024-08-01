巴黎奧運2024｜盤點「五朝元老」歐鎧淳11件爭議事件 1紀錄至今無人打破

港隊「五朝元老」歐鎧淳再上奧運舞台，今屆巴黎奧運出戰女子4X100米自由泳接力（未能晉級），以及女子4X100米混合泳接力賽事（8月3日）亦受到注目！一直以來，歐鎧淳嘅運動員生涯都充滿爭議，以下就為大家整理11件關於她的大小事！

