歐鎧淳被批「掛住做MODEL唔練水」 網民發長文平反：唔係想講佢有幾叻

「五朝元老」歐鎧淳現年32歲，多年來代表香港參加過多場世界性賽事，亦創下新紀錄，為18項香港紀錄保持者。不過就有網民不滿歐鎧淳近年泳隊、藝人兩邊撈，狠批她「掛住做MODEL唔練水」，惹來不少正反聲音！

