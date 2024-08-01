歐鎧淳被批「掛住做MODEL唔練水」 網民發長文平反：唔係想講佢有幾叻
網民為歐鎧淳發文平反：唔係想講佢有幾叻
網上有不少對歐鎧淳不滿的聲音，認為歐鎧淳在早前長池游泳邀請計時賽中未能達到「A標」成績，是因為她平時不盡運動員的本分，掛住做Model唔練水。不過早前就有網民在社交平台發長文為歐鎧淳平反，網民指雖然歐鎧淳未能以「A標」入圍奧運，但歐鎧淳當天依然是全場冠軍，換言之，歐鎧淳依然是在100米背泳的香港女子第一人：
關於歐鎧淳，好多網民都係話佢掛住做Model唔練水云云，先唔探討呢個是否事實，亦唔探討廣大網民討厭歐鎧淳，其實可能係有其他原因（eg 亞運郭家輝事件）。
但單就「掛住做Model唔練水」呢個點嚟講，有一個事實就係：
雖然歐鎧淳游唔到A標入奧運，但佢喺嗰場計時賽其實係冠軍嚟。換言之，以100背嚟講，已經32歲嘅歐鎧淳，仍然係香港女子第一人。
我唔係想講歐鎧淳有幾叻，呢點我無意去探討。我比較想表達嘅係，好多網民以「掛住做Model唔練水」去奚落歐鎧淳，其實真正受到侮辱嘅，反而係嗰場賽事輸畀佢嗰班運動員。
網民意見兩極：運動員為之後鋪路有咩唔啱？
其他網民都紛紛留言附和，指運動員除了練習和休息之外，都有個人時間，外人不應該管太多，亦有網民認為香港運動員難搵食，歐鎧淳接Job維持生計是理所當然的事：「運動員為之後鋪路有咩唔啱？」「32歲仲有好幾個紀錄係佢名 甚至100背個紀錄依然未有人破到 我覺得已經超額完成」「香港做運動員已經慘 搵餐食又比人鬧 唔搵錢點做人呀」等。
不過，亦有人認為她阻礙更多有潛力新人代表泳隊，「面皮真厚，參加奥運幾屆都冇成績」「佢呢款志在參與形式贏極有限」「其實佢唔係勁，所謂嘅香港記錄保持都係因為原來泳總阻住好多有料的人上位咪冇人打破紀錄攞。」「其實比機會新人吸收經驗好過」
曾因「被署名」撐泳總而遭圍攻
有部分網民就認為歐鎧淳並非因為掛住做Model而被罵，而是因為在2018年發文撐泳總而令民心插水。在2018年，港百米蛙泳最快運動員、22歲的郭家輝被泳總委員吳旭光兒子吳欣鍵取代出戰亞運100米蛙泳，而引起外界爭議。當時身為亞運游泳代表隊的歐鎧淳，連同陳健樂和施幸余等人在個人專頁發文撐泳總，雖然部分網民懷疑歐鎧淳是「被署名」和被逼出Post，但歐鎧淳後來再發生支持隊友，惹來不少網民表示失望。
曾遭ViuTV疑似串「霸住個位」
ViuTV原創劇《冰上火花》第4集提及到百威女友「阿Yu」（林愷鈴 飾）獲安排與港隊泳隊隊員拍攝新廣告。不過該名隊友一見到同為港隊泳隊出身的阿Yu，就一輪嘴表達多年來的不滿。不少網民都認為對白句句都寸到爆，更指此段對白疑似影射近年泳隊、藝人兩邊撈嘅港隊代表歐鎧淳：
你操水係為咗形象，我哋操水係為咗比賽，係唔同㗎。運動員明星有幾辛苦？努力？喺人都識。其實你嗰陣游成咁，港隊都唔炒你，係因為你嗰靚樣可以幫到港隊做宣傳。你知唔知游得快過你嘅人有幾多啊？就係因為你霸住咗個位，所以佢哋入唔到港隊。游水就係游水，做明星就專心做明星。
多方位發展 承認受壓力
歐鎧淳一直有「泳壇蔡依林」之稱，曾多次代表香港參加世界性賽事，亦為多項游泳記錄保持者，早年亦曾經連續2年獲得「最佳泳員獎項」。不過近年歐鎧淳的運動員身份愈來愈迷糊，不但曾憑《春嬌救志明》入圍金像獎「最佳新人獎」，近年亦能經常在品牌活動和廣告中見到其身影。半隻腳踏入演藝圈的她，在接受訪問時坦言關注度越高，所承受的壓力的確更大，自己還在學習處理這份壓力。