P1X3L疑唔妥環球唱片 George食豹子膽出po鬧爆公司
P1X3L歐鎮灝George爆粗惹火po
P1X3L歐鎮灝（George）在IG即時動態，貼出一張地球圖片，上有大大隻字「FXXK」，而圖案跟環球唱片公司logo尤為相似，令人聯想歐鎮灝表達對所屬的唱片公司的不滿。
歐鎮灝George：「不管你在經歷著甚麼不要客氣」
及後再引用別人的一篇文章並tag了隊友吳啟洋和葉振弘，內容是「你很棒、很努力，甚至超越原本該有的一切，今天不管你在經歷著甚麼不要客氣，好好肯定自己一波，一路走來好不容易，對嗎？無論你是誰，甚麼身份都值得！我打從心底為你們感到驕傲。」而兩位隊友不但轉載，更加上「加油」emoji 。
歐鎮灝George撐被雪師姐陳凱詠
其實歐鎮灝不是首次對環球表達不滿，去年11月，同公司的陳凱詠被環球雪半年等解約，歐鎮灝就答：「「我哋都有半年冇出歌喎。」他又說：「我哋會繼續支持師姐，同我哋一樣咁默默地努力。」
歐鎮灝George獲網民撐敢言：音樂會講足一年幾都係得個桔
網民大讚他敢言，留言力撐：「環球乜春都唔做，淨係識係街頭同巴士落廣告，依家連m記歌都無埋開音樂會講足一年幾都係得個桔」、「簽咗兩年，加埋啲乜乜版本先夾硬叫有4首團歌，幾時先等到開騷？」、「鬧得好，環球根本唔識做，你睇Jace要走，Gin Lee要走，得番Aga又唔好好做」、「得佢夠膽講」、「垃圾環球對紅咗既爆炸頭都唔識捧啦，之前曾比特先嘈過，環球好有問題」、「佢做綜藝都拍劇都幾好，但就係無首solo歌」等。
歐鎮灝George被網民恥笑改壞名：好心唔好發歌星夢！
不過亦有網民指歐鎮灝無資格批評環球，「三個之中佢最無資格出聲喎，唱又唔掂跳又唔掂！淨係靠個樣」、「果日張國榮音樂會佢地唱monica，離譜到，亂叉咁黎，完全冇夾過就上台咁」、「係咪見《造星5》都嚟，所以淆底呀？」、「佢同phoebus都可以靠個樣拍劇拍吓電影，好心就唔好再發歌星」、「呢隊嘢上chillclub三個人咪嘴都可以跳舞唔齊」、「隊名改錯累事囉，啲人唔識讀，到識讀又唔識串，喺網上發揮唔到作用」等等。
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