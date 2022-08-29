歐陽偉豪Ben Sir已離巢TVB兩個月冇人知 仲有兩劇未播被指難洗大台味
歐陽偉豪Ben Sir 七一已完約
現年55歲的歐陽偉豪（Ben Sir）自2016年在TVB節目《男人食堂》的「粗口學堂」中，以自己的方式為觀眾解構廣東話粗口，成功彈起，之後他主持過多個TVB節目，包括《Ben Sir學堂》、《Ben Sir研究院》、《Ben Sir開Show》、3輯《Ben Sir睇樓團》、《冇人性教育》等。2021年4月，Ben Sir正式簽約成為TVB基本合約藝人，但原來他只簽了一年零三個月，到今年7月1日，他便與TVB完約，他日前在社交網到拍檔健吾指沒有太多人知道他已經與TVB完約，因此他再度重申：「我跟TVB已完約，就七一回顧當天。」網民都紛紛表示支持。
想拍港版《炸鷄特攻隊》
Ben Sir又透露未來有兩個創作方向：「戲劇性：『教育風雲』，内容以我30年來在各級教書的經驗爲故事材料，以喜劇的風格，凸顯教育光怪陸離，學校矛盾虛偽的一面，帶出我們的教育將來是有希望的。風格可參考：炸鷄特攻隊、上流寄生族、作死不離三兄弟、出貓特攻隊。非戲劇性：『全球廣東話大曬冷』比較不同地方的廣東話有什麽分別，例如：檀香山還有六七十年代的舊粵語？溫哥華唐人街還講粵語？馬來西亞檳城的廣東話又如何？大灣區東莞的娛樂事業使用哪樣的廣東話？有廣東話的地區是否都有粵語粗口？有興趣的朋友可以隨時跟我交流，衝擊思維。」
被網民封「抽水王」
已回復自由身的Ben Sir近期在社交網十分活躍，早前MIRROR紅館演唱會發生嚴重事故，事後古天樂深夜發文呼籲大家停止轉發不安片段，以免造成傷者或其他舞蹈員等相關人士二次傷害，並促請相關人事全面關注事件，以免重蹈覆轍，容祖兒、COLLAR成員等眾星亦在網上集氣願傷者渡過難關。不過Ben Sir歐陽偉豪似乎唔太認同古天樂的意見，更大唱反調，質疑「唔好Share」其實係淡化行為，引來網民熱討，封他為「抽水王」！
聽粉絲講刪post
當日Ben Sir在社交網發文指：「世上有互聯網，你就叫人唔好share條片。中文有慘劇一詞，你就用事故，好似塞車事故咁。中文有追究責任，革職查辦，你就用嚴肅處理同跟進，好似pr跟進event咁。中文有現在式你唔聚焦，你就帶風向帶到將來防止意外發生嘅境界，咁識得未雨綢繆就唔會有當日嘅意外。加句『為咗尊重傷者』嚟合理化某啲立場，就好似加句『為咗你好』一樣。對於以上種種嘅淡化行為，我哋為咗尊重傷者要嚴肅跟進，其實都係為咗你好。」不過其後Ben Sir表示聽取粉絲意見，決定刪除了該個post，轉為指責演唱會監製。
寸爆大台都可能變細台
一向敢言的Ben Sir回復自由身後，試過出post寸TVB節目及曾志偉的造型，亦試過話：「當日大台今日變細台，當日細台變成今日大台。今日大台會否經歷當日大台的軌跡？Probably.」
《凶宅清潔師》於J2熱播
雖然BenSir已完約，不過他去年有份參演的《凶宅清潔師》剛剛於J2開播，另外他與黃庭鋒、張寶兒等合作主演的金融騙局喜劇《OPM》，亦只在收費台播過，尚未在免費台播出，被指要撇清與大台關係相信唔係咁容易。
Ben Sir曾指入娛樂圈是因為有電視台賤
Ben Sir早前上由Bob（林盛斌）主持的TVB節目《360秒人生課堂》做嘉賓，講到答應上節目《360秒人生課堂》做嘉賓的原因，Ben Sir表示並非因為要發放正能量，而是因為這是香港第一個推廣演講的節目。向來予人感覺幽默的Ben Sir，其360秒演辭既生鬼又吸引，對於當初由大學高級講師這個「舒適圈」跳入「娛樂圈」，Ben Sir笑指自己是「超級犯賤」：「有人賤，有人犯賤，幾年前有電視台叫我上去講解粗口喎，賤咯！但我又上去喎，犯賤咯！」
透露曾瘋狂推Job
Ben Sir透露出走舒適圈初期曾因欠缺自信，一度想「縮沙」，並試過「瘋狂推Job」，後來因發現「推極都唔完」，才領悟自己有潛力。為了實踐「Bensirlization」，Ben Sir走出舒適圈前，更大膽地先與老婆「約法三章」。
Ben Sir以輕鬆搞笑手法講解粵語用字及語法而成名
現年55歲的Ben Sir為香港粵語語言學家、主持兼演員，以在電視節目中以輕鬆搞笑手法講解粵語用字及語法而成名，曾任職香港中文大學中國語言及文學系高級講師，及為香港科技大學語言學哲學博士，師承著名語言學家張洪年教授，中文科補習天王林溢欣亦曾是其學生。
Ben Sir 在2016年入電視圈
繼客串演出《最緊要正字》及《學是學非》等節目後，Ben Sir在2016年受到製作人吳俊達邀請，在《男人食堂》的「粗口學堂」環節中正式擔任主持，以自己的方式為觀眾解構廣東話粗口，深受網友喜愛。之後又憑《Ben Sir學堂》首次獲提名《萬千星輝頒獎典禮2016》「最佳節目主持」，而該節目亦獲提名「最佳資訊節目」。2021年4月，Ben Sir正式簽約成為TVB基本合約藝人，至今年7月完約。
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