歐陽偉豪Ben Sir已離巢TVB兩個月冇人知 仲有兩劇未播被指難洗大台味

Ben Sir歐陽偉豪原來已離巢TVB，日前他在社交網重提未來發展方向，指無太多人知道他已經與TVB完約。一向敢言的Ben Sir回復自由身後，似乎在社交網更加活躍，也更加敢言，早前就曾發文質疑古天樂呼籲停止轉發不安片段，其實係淡化行為，不過之後他亦有大讚古天樂電影《明日戰記》好有港味！