61歲歐陽震華留白鬚顯滄桑 跳唱兒歌重拾青春

日前歐陽震華為撐好友吳啟華加入抖音大軍，拍攝了一段視頻，久未在港露面的歐陽震華以留鬚Look示人，61歲已經出白鬚，令網民感到非常驚訝。不過之後歐陽震華又在抖音上載扮萌跳唱兒歌的片，片中的他剃了鬚，刻意扮青春可愛，竟有不少粉絲讚他可愛！

撰文：東方新地 圖片：抖音@歐陽震華、微博@歐陽震華、東方新地圖片庫