61歲歐陽震華留白鬚顯滄桑 跳唱兒歌重拾青春
撰文：東方新地 圖片：抖音@歐陽震華、微博@歐陽震華、東方新地圖片庫
歐陽震華白鬍鬚老了十年
歐陽震華早前為支持吳啟華開抖音而拍片，並以留鬚Look示人，歐陽震華戴上黑色Cap帽，身穿白色衛衣，打扮非常年輕，不過下巴的鬍鬚白晒，粉絲都感到十分驚訝，紛紛表示「不願意看到歐陽震華白鬍子」、「歐陽胖胖也老了」、「Bobby鬍子都白了」！61歲的歐陽震華，過往甚少留鬚，估唔到今次一露，被指老了十年。
跳唱兒歌討好粉絲
近年專注發展內地市場的歐陽震華，3年前已經玩抖音，不時拍片娛樂粉絲，近日他又上載了一條短片，片中的他沒有留白鬚，未知短片是較早前拍攝抑或最近已剃鬚，繼續以衛衣打扮示人的歐陽震華，非常有活力地跳唱普通話兒歌《小白兔變小肥豬》，不少網民留言大讚他可愛，亦有網民笑言：「大哥，别玩了，去拍新劇，等的好苦。」短片在抖音出了兩日，已經吸like20萬。
歐陽震華死過翻生
八年前的年初二，歐陽震華（Bobby）開P暢飲狂歡後，落錯隔嗆喉導致急性肺炎，昏迷入院搶救，當年令其妻、澳門前賭王傅老榕孫女傅潔嫻甚為擔心，差點成為植物人的Bobby福大命大，康復後未有戒酒，不過在賢妻的嚴密監控下，要堅守有節制的識飲識食生活。
滋陰歎蟲草燕窩
死過翻生的Bobby心知命仔與老婆最緊要，傅潔嫻亦為老公健康著想，不時進補調理身體，家中冬蟲草與燕窩長食長有，Bobby更以乾瑤柱作為零食，識得滋陰補腎，再加上冇工作壓力，凡事歎慢板，被喻為頂級養命法。早前夫婦二人去跑馬地睇幫襯多年的名中醫，心廣體胖的Bobby拎走一大樽中藥粉，與老婆趕 下場去打邊爐，繼續享樂人生。
大難後繼續飯敍
13年Bobby在友人家舉行開年P，無酒不歡的他當晚喝過大量酒，凌晨時分突然昏迷被送入ICU，經搶救十二小時度過危險期，令太太傅潔嫻嚇餐飽，Bobby出院後曾三度承諾 ︰「以後食嘢會檢點啲，酒飲少啲。」不過好快就繼續飯照食、酒照飲。據知 情者透露：「當年飲完酒出事咁大鑊，Bobby同Rosanna（傅潔嫻）曾經有段時間好深 閨，不過兩公婆都流住酒精嘅血，好快又出嚟同朋友飯敍開P，佢哋習慣咗以酒會 友，當然唔會戒酒啦！係冇以前玩得咁盡，以前閒閒哋飲通宵，依家唔會喇，佢哋會 畀足夠時間自己休息同回氣，同埋keep住睇中醫調理身體，有Rosanna監督住，Bobby 已經節制咗好多，就算幾鍾意食嘅嘢，如果食多無益，Rosanna亦唔會畀佢食過量，不 過Bobby真係好為食，有時拍劇開工趁老婆唔喺身邊，佢都會暴飲暴食。」
乾瑤柱當零食
等執藥期間，Bobby對乾瑤柱零抵抗力，拎完再拎，難得老闆大方冇詐型，不過Bobby亦好識做，食完一輪主動話要買一斤。（圖片來源：東方新地圖片庫）
Bobby與太太住在位於白建時道的豪宅，私下又是三間食肆的老闆，Bobby 近年的養生生活足以媲美富豪級，其頂級養生法同燒錢無分別。知情者透 露：「Rosanna系出名門，好細個已經成日食燕窩，仲要食最貴最頂級嘅血 燕，真係唔係人人食得起，因為Bobby當年係急性肺炎，血燕就係可以補肺 養陰、止肺虛性咳嗽、減少肺氣病變，依家兩公婆一齊食，屋企定時都 會入定貨。另外Bobby亦日日食冬蟲夏草，唔係講笑，真係當飯咁 食，個個月花費喺補品食材方面都過十萬。」
買樽儲存藥粉
日食冬蟲草養生
Bobby養生好揼本，所食的冬蟲夏草動輒三萬元一両，每両約食十日，平均每月豪花近十萬，年前他曾被影到去掃冬蟲夏草，至 於食療則交由太太炮製，賢妻傅潔嫻持家有道，每日都吩咐家中傭 人燉湯、煮飯或焗水讓Bobby服用。Bobby亦曾經直認不諱近年主 打食冬蟲夏草養生，因為冬蟲夏草有滋肺陰補腎陽、有提高免疫力 功效。除了專注在食療上，Bobby在生活態度上亦有所改變，他曾 說：「人可以好偉大，又可以好渺小，真係要喺有知覺嗰陣，做多啲 有意義嘅事，仲要乜嘢都要玩多啲，今次我真係體會到。」
本來已經生活富泰無憂的Bobby，近年更加刻意減產，堅持「半年休 息，半年工作」，而近年每次為無綫拍劇，都必定在開劇前約法三章，每日 開工要有十粒鐘休息。放慢腳步享受人生的Bobby，多了時間陪愛妻周圍 去，二人膝下無兒女，過二人世界開心又快活。自17年拍完無綫劇《誇世代》，近年Bobby只接工時短自由度高的工作，不時返國內登台接商場騷，太太傅潔嫻亦樂做跟得夫人。
發福現身跑馬地
早前Bobby與太太傅潔嫻以全黑夫婦裝現身跑馬地，前往幫襯多年的名中醫師，經醫師把脈診治後，二人在店內閒逛等執藥，傅 潔嫻在揀選蔘茸海味之時，Bobby行動迅速走去拎乾瑤柱即場放入 口當零食，現場所見，他食過翻尋味拎完再拎，最後可能食到自己 都覺唔好意思，索性買走一大包返屋企再慢慢食。據知Bobby今次 去睇中醫並非有病求醫，只是定期調理，故醫師開了藥粉給他每日 食用，Bobby亦好環保，隨即走到隔籬雜貨店買了一個大玻璃樽存放藥粉。
趕下場打邊爐
Bobby近年被賢妻監控日常飲食，但他認為今朝 有酒今朝醉，未因八年前入院而改變想法戒酒，曾與他合作的萬綺雯曾公開踢爆他冇王管時繼續暴飲暴食。
吃喝停不了
晚上7時許正值晚飯時間，Bobby睇完中醫去醫肚，他把座駕泊在銅鑼灣鬧市，交由代 客泊車，與太太傅潔嫻行到附近一間上樓火鍋店，原來早已相約友人打邊爐。
2013年肺炎入ICU
八年前52歲的Bobby，大 年初二與圈中好友陶大宇、謝天華、郭政鴻等劈得之人舉行開年派對，暢飲狂歡後，凌晨突然被送往灣仔律敦治醫院，情況嚴重急送深切治療部搶救。
Bobby送院當晚情況嚴重，經搶救12小時後仍要留在ICU觀察，醫院大為緊張，臨時放置大型屏風遮住出入口。其太太傅潔嫻在ICU探望 Bobby後，神情哀傷，一直低頭避鏡頭。
逢P必到
Bobby在圈中人緣極好，每年樂易玲 生日開P，他都一定人到禮到。
當年鋼條身形
出道三十多年，這 張Bobby與當年同期出道的關禮傑合 照超級經典，除了 魚網衫露點潮爆， 原來當年Bobby都 曾經弗過。