歐陽震華被threads惡搞成萬能Key代言人 親自現身幽默回應 網民激讚!

互聯網的記憶果然是永恆的！「收視福將」歐陽震華（Bobby）近日竟意外在社交平台Threads上爆紅，全因其肖像被網民惡搞成「萬能Key」瘋狂洗版，場面極度惹笑。這股「歐陽震華熱潮」，大量網民發揮創意，將Bobby的頭像Key到各式各樣的廣告和產品上，從壯陽藥到台灣業務，無所不包，令他瞬間成為「萬能Key代言人」。面對這場網絡狂歡，Bobby本人亦幽默回應，昨日首度開通Threads帳戶，並上載一張手持燒賣和魚蛋的照片，風趣寫道：「想睇我食燒賣，唔洗AI既，食俾你睇～～～（送多張魚旦添）」，更笑言：「真係食得唔好嘥，唔食得都揩兩揩」，親民作風獲網民激讚。