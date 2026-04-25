歐陽震華被threads惡搞成萬能Key代言人 親自現身幽默回應 網民激讚!
網民笑Bobby代言接到手軟
對於Bobby被惡搞成「萬能Key」，網民反應極度熱烈，紛紛留言大讚搞笑：「成個thread 都係bobby 」、「壯陽藥都好好笑，我笑到好辛苦」、「你哋再咁樣出歐陽震華圖嘅話的好快有腹肌」。不少人更笑稱Bobby業務繁忙，一世無憂：「好忙，咁多廣告，一世唔使憂！」、「萬能波比」、「就係你，搞到我成個threads洗咗版」。這場集體回憶式的惡搞，意外令這位童年男神再度成為網絡焦點。
歐陽震華開戶用英文名遭翻舊帳
然而，正當大家享受這場網絡派對時，有眼利網民發現Bobby的Threads用戶名稱竟是「bobbyauyeung」，隨即翻出他在2022年內地節目《聲生不息》中的受訪片段。當時節目為慶祝香港回歸25周年，Bobby在訪問中情緒激動，一度哽咽落淚，並主動提出：「我有一個小小要求，就是我想去掉我Bobby這個名字。因為我年紀大了，不想有一個小孩的名字，另外﹐我覺得有一個中文名字就夠了。」他更激動表示自己是「中國香港來的」，愛國情懷溢於言表。
網民質疑歐陽震華言行不一
四年前的片段被翻出後，輿論風向瞬間逆轉。大批網民湧入Bobby的帳戶留言，質疑他為何「講一套做一套」，忘記了當初的宣言。網民紛紛留言狙擊：「你又話你唔想再叫『Bobby』既？你做咩開account 叫返自己做Bobby ?」、「歐陽震華話自己係中國人，以後唔好叫佢波比」、「你個account打錯咗，唔應該有英文字。」昔日的愛國宣言與今日的英文用戶名形成強烈對比，令他陷入尷尬局面。
Bobby極速改名平息風波
面對網民排山倒海的質疑，Bobby展現出極強的「求生欲」。在開戶不足一日內，他火速將Threads的用戶名由「bobbyauyeung」改為其中文名拼音「auyeungchun_wah」，試圖平息風波。這個迅速的改名舉動，再次引發網民熱議，有人認為他知錯能改，亦有人嘲諷他反應迅速。而回看當日他爆喊的片段，當時已有網民留言：「果然係曾經嘅收視福將，原來佢咁好戲」，似乎早已看透一切。