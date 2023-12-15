林迪安女兒林沚羿飛車射箭 難度相當高《歡樂滿東華》齊歷險父女同心
今年 《歡樂滿東華》林沚羿車上射箭的項目非常搶眼！林沚羿在父親林迪安訓練下，先在高空「吊威吔」打空翻再跳到車上，並在行駛中的車上射箭，難度相當高！
林沚羿父女檔飛車嚇破膽 林迪安女兒林沚羿有突破
兩父女呢日綵排時場面好大陣仗，Venus唔單止要喺高台吊威也翻騰，又要企喺車斗上拉弓射箭展英姿，對於完全未接觸過呢類危險動作嘅Venus嚟講真係好大挑戰，林迪安話：「動作主要考驗女兒膽色，睇佢能力上負苛到幾多。」Venus就話：「絕對考驗到我，雙腳軟咗幾次，已經嚇破膽咁滯，今次好多突破，以前從未試過吊到咁高。」作為爸爸聽到個女咁講，唔知會唔會好心痛呢？不過可以肯定嘅係兩父女絕對係為善事出心出力，林迪安希望善長人翁見到佢哋演出可以慷慨解囊，相信女兒已經好盡力做好件事。
練習雖然充滿難度，同時令Venus勾起好多開心童年回憶，佢話以前經常跟爸爸出去工作拍外景時，悶悶哋都會碌地沙同玩吊威也，但完全無難度，經過今次亦令佢正式體驗到行業中每個人嘅艱苦，最後Venus都好識得呵護返爸爸話：「睇到嘅人唔好亂學，要有咁型嘅爸爸先學到架！」
林沚羿林迪安父女檔背景猛料！
《聲夢傳奇》林沚羿（Venus）21歲參賽入行，父親原來是攞過金像、金馬雙料「最佳動作指導」獎的著名武術指導兼演員林迪安，這個猛料父親曾在綜藝節目《不可能任務》負責訓練一班藝員，霸氣盡現！
《不可能任務》林迪安曾參與多齣荷李活大片
現年21歲的《聲夢傳奇》學員林沚羿（Venus）原來是著名武術指導兼演員林迪安的女兒，林迪安除了擔任動作指導外，又曾參演過《風雲之雄霸天下》、《中華英雄》、《拆彈專家》及《竊聽風雲2》等電影，最令人印象深刻的是他在電影《無間道》中扮演的角色「迪路」，他亦憑這部電影獲得金像、金馬的雙料「最佳動作指導」獎。入行近40年的林迪安，曾8次奪得金像和金馬的「最佳動作指導」獎。
不過林迪安的感情也曾有波折，1996年11月，林迪安與太太感情破裂，林太帶同兩名兒子離開香港飛去德國，林迪安在情急之下虛報航機有炸彈，結果被控浪費警力，判監十個星期。
林迪安女兒曾參演《蜘蛛俠》
此外林迪安又曾為《22世紀殺人網絡》（The Matrix）及《蜘蛛人2》（Spider-Man 2）等荷李活大片擔任動作指導，3歲時的林沚羿就因陪阿爸開工而被導演森雷米（Sam Raimi）睇中，有份演出《蜘蛛俠2》，同「蜘蛛俠」杜比麥奎亞（Tobey Maguire）做對手戲，飾演被「蜘蛛俠」在火場中拯救出來的小女孩，足有近兩分鐘的戲分。
被封翻版鄧佩儀
長大後的林沚羿到了英國留學，她表示自己由參賽開始，進行了4個多月唱歌和跳舞的地獄式特訓，因此對接下來的比賽好有信心。她又指自己由2、3歲開始學唱歌，小學3年級就參加了校內合唱團，自問有唱歌天分。
林沚羿又透露自己在參加比賽前，曾於無綫遊戲節目《娛樂大家》做過PA暑期工，負責幫森美遞紙巾同抹汗。提到被指貌似鄧佩儀，林沚羿笑言：「係呀！我喺社交平台都見到有人留言話我似。」
林沚羿又講到《聲夢》學員平均年齡只有17歲，21歲的她自嘲已是「中女」，她直言：「中女都有charm（迷人）嘅地方，例如可以喺唱歌時表達情感表達得好啲！」
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